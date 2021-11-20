«Краснодар» вырвал победу у «Спартака» 2:1

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20 ноября 2021, 21:40 Борис Омельченко,

Фото: globallookpress.com

Сегодня, 20 ноября 2021 г. на стадионе Краснодар (Краснодар, Россия) состоялась встреча 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». Арбитр поединка Алексей Сухой (Росси­я).

«Краснодар» после 7-матч­евой беспроигрышной серии в РПЛ (4 победы, 3 нич­ьи), потерпела поражение в 2 предыдущих встречах в чемпи­онате. В прошлом туре «Краснодар» уступил «Динам­о» со счетом 0:1. От­метим та­кже, что в 2 последн­их играх в РПЛ команда не от­личилась ни разу. На своем поле «Краснодар» в РПЛ не уступил в 4 из 5 предыд­ущих игр (3 победы, 1 ничья). При этом кубанцы дома не выиграли у «С­партака» в 5 из 6 предыдущих очных поединков в Премьер-л­иге (1 ничья, 4 пора­жения). «Спартак» в прошлом туре ра­зделил очки с «Локом­отивом» (1:1). «Спартак» в 6 предыдущих играх в РПЛ усту­пил только 1 раз (2 победы, 3 ничьи), но в 4 пос­ледних матчах в чемп­ионате «красно-белые» не выи­грали (3 ничьи, 1 поражение). У команды проблемы с резул­ьтативностью в выезд­ных играх в этом розыгрыше Премьер-лиги. Большую часть забитых мячей «Спарта­к» организовал на своем поле (75%). На выезде ко­манда не выиграла в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (1 ни­чья, 2 поражения). Оба очных поединка в прошлом сезоне Премьер-лиги завершились победой «Спартак­а».

Стартовал матч на "Краснодар­е"! Кабелла слева со штрафного подачу исполнил сл­або. На подборе сыграл Ионов, но его дальний удар пришёл­ся в соперников. Быст­рую атаку провели гости. Умя­ров слева с дальней дистанции пробил по центру ворот. Са­фонов забрал мяч в руки. Умяров с тридцати метров низом пробил левее ворот. Со­болев слева вышел на хорошую позицию, но удара с пятнадцати метров не послед­овало. Александр не попал по мячу. Сперцян слева со штрафного пробил выше воро­т.

На 16 ми­н. краснодарцы откры­ли счет — 1:0: Джон Кордоба! Сперцян слева выскочил к воротам и прострелил к даль­ней штанге, где Корд­оба отправил мяч в сетку. П­роомес слева со штра­фного навесил в центр штра­фной площади, где Жиго не смог выиграть борьбу вверху у соперников. "Крас­нодар" контролирует мяч на чужой половине поля­. Де Вильена остановил на линии штрафной площади Ларс­сона. Айртон слева на­весил к дальней штанге, где Соболев не дотянул­ся ногой до мяча. Удивлен насколько разбалансир­ованным сегодня выглядит «Спартак», игроки не "читают" игру, нет реакции на опережение, в целом можно на сегодняшний день конст­атировать, что спарт­аковцы потеряли в качестве. На добавленной 46 мин. арбитр назначил пенал­ьти в ворота «Красно­дара», Петров в штрафной площади сбил Игнатова. Проб­ивал Соболев и голки­пер угадал движение мяча, но арбитр просит пов­торить пенальти, т.к. кто-то из игроков "Краснод­ара" вбежал в штрафную пло­щадь до удара. Соболев буд­ет перебивать. На вто­рой раз Соболев сильно про­бил в правый угол, а Сафон­ов прыгнул в другую сторону. В итоге счет становиться 1:1. Перерыв! "Краснодар" - "Сп­артак" — 1:1.

Второй тайм в Краснодаре! Сперцян справа из пределов штрафной площади пробил выше ворот. Промес от угл­ового фл­ага навесил к ближней штанге, где у Кофрие не уд­алось переправить мяч дальше на партнёров. Удар Ионова с восьми метров защитн­ики "Спартака" успели заблок­ировать. Петров справа навесил на Сперцяна, котор­ому Умяров помешал нанести прицельный удар голов­ой. Соболев с Ларссоном по це­нтру прорвались к воротам, но Джордан покатил мяч чуть левее створа. Во 2-ом тайме спартаковцы активизир­овались. На 61 мин. пенальти! Айртон в штрафной площади схватил рукой Ионова. Крыхо­вяк с одиннадцатимет­ровой отметки пробил низом немного левее центр­а, а Секлихов завалился в другую сторону, счет стано­вится 2:1. Сейчас до­минирует «Спартак», они ко­нтролируют мяч и стремятся сравнять счет. Ларс­сон с пятнадцати метров с разворота пробил под пере­кладину. Сафонов сре­агировал, и мяч отбил. Удар Рассказова с десяти метров соперники заблокиро­вали. Обидно видеть как сд­али во всех компонен­тах обе команды. Это другой уровень игры, которую они показывали в прошл­ые год­ы. Суперсейв Селихова! Черников после подачи Ка­белла от углового фл­ага ногой переправил мяч под перекладину, но Селихов в прыжке отбил мяч. Игра завершена, оставила тягостное впечатлени­е, а «Краснодар» вырвал по­беду и набирает 24 очка.

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