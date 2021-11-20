«Краснодар» вырвал победу у «Спартака» 2:1

Сегодня, 20 ноября 2021 г. на стадионе Краснодар (Краснодар, Россия) состоялась встреча 15-го тура Тинькофф РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». Арбитр поединка Алексей Сухой (Россия).
«Краснодар» после 7-матчевой беспроигрышной серии в РПЛ (4 победы, 3 ничьи), потерпела поражение в 2 предыдущих встречах в чемпионате. В прошлом туре «Краснодар» уступил «Динамо» со счетом 0:1. Отметим также, что в 2 последних играх в РПЛ команда не отличилась ни разу. На своем поле «Краснодар» в РПЛ не уступил в 4 из 5 предыдущих игр (3 победы, 1 ничья). При этом кубанцы дома не выиграли у «Спартака» в 5 из 6 предыдущих очных поединков в Премьер-лиге (1 ничья, 4 поражения). «Спартак» в прошлом туре разделил очки с «Локомотивом» (1:1). «Спартак» в 6 предыдущих играх в РПЛ уступил только 1 раз (2 победы, 3 ничьи), но в 4 последних матчах в чемпионате «красно-белые» не выиграли (3 ничьи, 1 поражение). У команды проблемы с результативностью в выездных играх в этом розыгрыше Премьер-лиги. Большую часть забитых мячей «Спартак» организовал на своем поле (75%). На выезде команда не выиграла в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (1 ничья, 2 поражения). Оба очных поединка в прошлом сезоне Премьер-лиги завершились победой «Спартака».
Стартовал матч на "Краснодаре"! Кабелла слева со штрафного подачу исполнил слабо. На подборе сыграл Ионов, но его дальний удар пришёлся в соперников. Быструю атаку провели гости. Умяров слева с дальней дистанции пробил по центру ворот. Сафонов забрал мяч в руки. Умяров с тридцати метров низом пробил левее ворот. Соболев слева вышел на хорошую позицию, но удара с пятнадцати метров не последовало. Александр не попал по мячу. Сперцян слева со штрафного пробил выше ворот.
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На 16 мин. краснодарцы открыли счет — 1:0: Джон Кордоба! Сперцян слева выскочил к воротам и прострелил к дальней штанге, где Кордоба отправил мяч в сетку. Проомес слева со штрафного навесил в центр штрафной площади, где Жиго не смог выиграть борьбу вверху у соперников. "Краснодар" контролирует мяч на чужой половине поля. Де Вильена остановил на линии штрафной площади Ларссона. Айртон слева навесил к дальней штанге, где Соболев не дотянулся ногой до мяча. Удивлен насколько разбалансированным сегодня выглядит «Спартак», игроки не "читают" игру, нет реакции на опережение, в целом можно на сегодняшний день констатировать, что спартаковцы потеряли в качестве. На добавленной 46 мин. арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара», Петров в штрафной площади сбил Игнатова. Пробивал Соболев и голкипер угадал движение мяча, но арбитр просит повторить пенальти, т.к. кто-то из игроков "Краснодара" вбежал в штрафную площадь до удара. Соболев будет перебивать. На второй раз Соболев сильно пробил в правый угол, а Сафонов прыгнул в другую сторону. В итоге счет становиться 1:1. Перерыв! "Краснодар" - "Спартак" — 1:1.
Второй тайм в Краснодаре! Сперцян справа из пределов штрафной площади пробил выше ворот. Промес от углового флага навесил к ближней штанге, где у Кофрие не удалось переправить мяч дальше на партнёров. Удар Ионова с восьми метров защитники "Спартака" успели заблокировать. Петров справа навесил на Сперцяна, которому Умяров помешал нанести прицельный удар головой. Соболев с Ларссоном по центру прорвались к воротам, но Джордан покатил мяч чуть левее створа. Во 2-ом тайме спартаковцы активизировались. На 61 мин. пенальти! Айртон в штрафной площади схватил рукой Ионова. Крыховяк с одиннадцатиметровой отметки пробил низом немного левее центра, а Секлихов завалился в другую сторону, счет становится 2:1. Сейчас доминирует «Спартак», они контролируют мяч и стремятся сравнять счет. Ларссон с пятнадцати метров с разворота пробил под перекладину. Сафонов среагировал, и мяч отбил. Удар Рассказова с десяти метров соперники заблокировали. Обидно видеть как сдали во всех компонентах обе команды. Это другой уровень игры, которую они показывали в прошлые годы. Суперсейв Селихова! Черников после подачи Кабелла от углового флага ногой переправил мяч под перекладину, но Селихов в прыжке отбил мяч. Игра завершена, оставила тягостное впечатление, а «Краснодар» вырвал победу и набирает 24 очка.
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