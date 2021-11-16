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Футболисты сборной Сербии после победы над Португалией отдали миллион евро призовых на лечение больным детям

, 13:55 Источник: sports.ru

Футболисты сборной Сербии после победы над Португалией отдали миллион евро призовых на лечение больным детям
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Сборная Сербии по футболу совершила настоящую сенсацию: на 90-й минуте в матче с португальцами в Лиссабоне футболисты забили победный мяч и напрямую вышли на Чемпионат мира-2022, свергнув своего соперника с первого места в отборочной группе.

После этого «чудеса» не прекратились. Уже на следующий день игроки сборной Сербии перечислили огромную сумму денег на лечение больным детям.

Президент Сербии Александр Вучич перед игрой с Португалией пообещал, что в случае победы выплатит сборной премиальные в размере одного миллиона евро. В итоге он свое слово сдержал. Футболисты же сборной Сербии единогласно приняли решение отправить эти деньги на лечение больным детям.

Реакция футбольных фанатов не заставила себя долго ждать.

«Прошлой ночью вы стали героями, этой ночью вы – лорды»;

«Нам нужны именно такие кумиры», - заявили сербские болельщики на просторах интернета.

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