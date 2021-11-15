Бывший Хорватский футболист Леко призвал сборную России изменить отношение к игре
15 ноября 2021, 18:32 Анастасия Иванова
Бывший полузащитник сборной Хорватии Йерко Леко высказал свое мнение о различии подходов к игре российских и хорватских футболистов.
Леко отметил, что российская сборная имеет шансы выйти на чемпионат мира через стыковые матчи, и призвал ее изменить философию игры: «Мы в Хорватии играем за семью, фанаты дают нам импульс, мы играем, чтобы болельщики и наша Хорватия, как семья, были довольны. Мы играем не за деньги — это нужно разбудить в российских футболистах».
Йерко заявил, что хорваты ожидали более инициативной игры со стороны сборной России. По мнению спортсмена, российской команде не хватило уверенности, и Хорватия заслуженно одержала победу.
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