Аргументы Недели Спорт  → Футбол 13+

Бывший Хорватский футболист Леко призвал сборную России изменить отношение к игре

, 18:32

Бывший Хорватский футболист Леко призвал сборную России изменить отношение к игре

Бывший полузащитник сборной Хорватии Йерко Леко высказал свое мнение о различии подходов к игре российских и хорватских футболистов. 

Леко отметил, что российская сборная имеет шансы выйти на чемпионат мира через стыковые матчи, и призвал ее изменить философию игры: «Мы в Хорватии играем за семью, фанаты дают нам импульс, мы играем, чтобы болельщики и наша Хорватия, как семья, были довольны. Мы играем не за деньги — это нужно разбудить в российских футболистах».

Йерко заявил, что хорваты ожидали более инициативной игры со стороны сборной России. По мнению спортсмена, российской команде не хватило уверенности, и Хорватия заслуженно одержала победу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

Общество

Общество

Здоровье

Политика

Здоровье

Политика

Наука

Политика

Политика

В мире

Общество

Общество