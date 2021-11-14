Сборная Хорватии побеждает Россию 1:0

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14 ноября 2021, 22:11 Борис Омельченко,

Фото: twitter.com

Сегодня, 14 ноября 2021 г. на стадионе Полюд (Сплит, Хорватия) встретились в 10-ом туре группы H в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу сборные Хорватии и России. Арбитр матча Дэнни Маккели (Нидерланды).

Сборная Хорватии подходит к матчу на 2-м месте в группе H. От лидирующей России команда отстает на 2 очка. Последние очные поединки с Россией были для Хорватии непростыми: во всех 4 официальных личных встречах в XXI веке команды сыграли вничью в основное время. Хорваты гарантировали себе как минимум 2-ю строчку в группе и могут побороться за лидерство в предстоящем поединке. Напомним, что 2-е место в групповом этапе отбора не гарантирует попадание на ЧМ, а обеспечит выход в стыковые матчи. Только в случае победы в предстоящей встрече Хорватия займет 1-е место. Сборная России подходит к матчу в статусе лидера группы H. У команды отрыв в 2 очка от идущей на 2-м месте Хорватии. России, чтобы остаться лидером группы и завоевать прямую путевку на ЧМ, достаточно не уступить в предстоящем поединке. Да, по классу хорваты выше. Да, хорваты опытнее. Да, хорватов будет гнать вперёд заполненный стадион в Сплите. Но не всё так однозначно. На бумаге команда Златко Далича выглядит явным фаворитом, однако этот статус означает ещё и повышенное давление. Если Хорватия не выиграет, на родине это воспримут как провал. Если Россия проиграет, на родине это воспримут спокойно. В плане психологии россиянам проще.

Матч начался. С Богом! Поехали. Хорваты первыми разыграли мяч с центра поля. Очень сильный дождь идёт сейчас в Сплите. Кому он принесёт успех? Думаю, сегодня должно быть достаточно много дальних ударов. Вратарям нужно быть готовыми. Россияне стараются высоко на чужой половине поля прессинговать. Не очень агрессивный этот прессинг, но всё-таки констатируем этот факт. Хорваты пока достаточно пассивны. Штрафной удар в глубине поля заработали хорваты. Модрич со стандарта запустил мяч в штрафную площадку, но там нашим защитникам удалось уверенно разобраться в ситуации. А теперь в центральной зоне Соса аккуратно нарушил правила, чтобы исключить даже невысокую возможность для контратаки от сборной России. Грубости пока на поле не наблюдается и близко. Но первый удар по воротам Сафонова всё же сейчас состоялся. С левого фланга Перишич сместился в центр, и с линии штрафной площади пробивал в ближний нижний угол, но Сафонов уверенно намертво забрал мокрый мяч. Очень громко на "Полюде", но команда Златко Далича не поддаётся призывам болельщиков идти вперёд большими силами. Очень осторожно будут действовать обе команды. Постепенно прессинг на оборону сборной России усиливается. Но не паникуют наши защитники, действуя чётко и размеренно. Попытались гости сейчас даже контратаку провести, но передача на Ионова получилась слишком сильной, и первым к мячу поспел Грбич. Стараются немного прибавить сейчас россияне. Явно установка тренера заключалась в том, чтобы не позволять хорватам прижимать себя к воротам. После навеса с правого фланга головой без помех из центра штрафной площади пробивал Крамарич, но получилось прямо по центру ворот у него, где и находился Сафонов. Растягивать каждую паузу в игре стараются подопечные Валерия Карпина. В интенсивный открытый футбол нам сегодня точно действовать не стоит при ничейном счёте. Модрич сейчас ошибся с передачей на правый фланг на Юрановича - мяч вышел за боковую линию. Лука недоволен действиями партнёра по команде, который не начал рывок вовремя. Но Йосип - это всё-таки не Карвахаль, и даже не Васкес. Российская сборная не стремится сейчас играть в контригру, строго сконцентрировавшись на своей половине поля. У Хорватов пока не получается преодолеть "красные" массированные оборонительные редуты. Снова немного успокоилась игра на поле - мяч вязнет в центральной зоне. Дождь продолжается, но дренаж газона пока справляется со своей задачей, и лужи есть только на беговых дорожках за пределами поля.



Соса теперь решил взять игру на себя, пробив по воротам с дальней дистанции, но свалился мяч с ноги левого защитника "шашечных", улетев намного правее створа ворот. После продолжительного затишья на трибунах, дружно запели хорватские болельщики. Снова они пытаются завести своих земляков, находящихся на поле, на активные действия. Если на первых минутах россияне выглядели так, будто не собираются играть на ничью, то сейчас именно так всё выглядит. Команда Валерия Карпина перестала выходить со своей трети поля, играя только на отбой. Угловой на правом фланге разыграли хорваты, после чего Юранович неожиданно пробивал в ближний верхний угол, но Сафонов весь во внимании, сумев остановить мяч, и со второй попытки накрыть его. Быстро Сафонов ввёл мяч в игру, и россияне устремились в контратаку, и через центральную ось едва на ворота не убежал Смолов, но один из защитников всё же успел выбить мяч из-под ног Фёдора. Всё глубже вжимаются россияне к своим воротам, и это выглядит очень тревожно. Благо, сейчас судья зафиксировал фол со стороны Перишича в нашей штрафной площадке. Две подачи влетали в нашу штрафную площадку, по одной с каждого из флангов, но наши центральные защитники отработали в этих моментах надёжно. Подборы бы ещё подключить... Первый тайм окончен! Пока что без голов. Отдыхаем...



Второй тайм начался. Ливень в Сплите продолжается, и футбол у нас постепенно превращается в водное поло. После подачи с правого фланга буквально с трёх метров головой пробивал Крамарич, но Сафонов творит чудеса в рамке, парируя мяч в сторону. Ох, как же много луж сейчас появилось на газоне. Перестал справляться дренаж, из-за чего возникла ошибка при перепасовке у наших защитников, и по воротам пробивал с 23 метров Крамарич - выше цели мяч полетел. После подачи с правого фланга буквально с трёх метров головой пробивал Крамарич, но Сафонов творит чудеса в рамке, парируя мяч в сторону. Тройная замена в составе сборной России: вместо Александра Головина, Алексея Ионова и Фёдора Смолова на поле вышли Дмитрий Чистяков, Роман Зобнин и Антон Заболотный. Левым краем в очередной атаке попытались обострить игру хорваты, но передача на левый край штрафной площади в направлении Петковича оказалась слишком сильной. Брозович пробивал метров с 22 после скидки партнёра по команды на исполнение, но не попал Марсело в правый верхний угол ворот Сафонова.



На 81 мин. гол игрока сборной России - 1:0: Автогол Фёдора Кудряшова. Как же так?! С левого фланга подача последовала на дальнюю штангу, где не было никого из соперников, но мяч попал в колено Кудряшова, и вошёл в ближний нижний угол ворот. Сафонов отчаянно пытался спасти сборную России, но, увы, это было сделать практически невозможно. Матч завершен. Сборная России не смогла выстоять до победы. Напомним, что 2-е место в групповом этапе отбора не гарантирует попадание на ЧМ, а обеспечит выход в стыковые матчи.

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