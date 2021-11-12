Челябинские футболисты сыграют со «Спартаком»

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

12 ноября 2021, 15:42 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

14 ноября состоится очередной матч в рамках турнира ФНЛ-2.

На этой неделе футбольный клуб «Челябинск» примет на своем поле команду «Спартак» из города Туймазы.

Этот клуб является новичком ФНЛ-2, «Спартак» начал участвовать в лиге только минувшим летом. Несмотря на статус дебютанта, «Спартак» не раз демонстрировал сплоченность. Зза короткий промежуток команда заставила считаться с собой завсегдатаев 4-й группы ФНЛ-2, одержав несколько громких побед.

Команды «Челябинск» и «Спартак» можно назвать бескомпромиссными коллективами 4-й группы: у обоих клубов только по две ничьи в этом сезоне.

Матч «Челябинск» - «Спартак» пройдет на стадионе «Центральный». Начало в 15 часов.

6+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости