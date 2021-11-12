Челябинские футболисты сыграют со «Спартаком»

14 ноября состоится очередной матч в рамках турнира ФНЛ-2.
На этой неделе футбольный клуб «Челябинск» примет на своем поле команду «Спартак» из города Туймазы.
Этот клуб является новичком ФНЛ-2, «Спартак» начал участвовать в лиге только минувшим летом. Несмотря на статус дебютанта, «Спартак» не раз демонстрировал сплоченность. Зза короткий промежуток команда заставила считаться с собой завсегдатаев 4-й группы ФНЛ-2, одержав несколько громких побед.
Команды «Челябинск» и «Спартак» можно назвать бескомпромиссными коллективами 4-й группы: у обоих клубов только по две ничьи в этом сезоне.
Матч «Челябинск» - «Спартак» пройдет на стадионе «Центральный». Начало в 15 часов.
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