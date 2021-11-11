Россия разгромила Кипр 6:0

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11 ноября 2021, 22:27 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 11 ноября 2021 г. в рамках отбора на Чемпионат мира сборная России в Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена” сыграет против сборной Кипра. Главный арбитр - судья: Даниэль Стафански (Польша).

Ориентировочные составы на матч Россия - Кипр: Россия (4-3-3): Сафонов - Караваев, Дивеев, Джикия, Круговой - Фомин, Баринов, Головин - Миранчук, Смолов, Бакаев.

Не сыграют: Самошников, Захарян.

Кипр (3-4-3): Неофитис - Антониадес, Сотириу, Андреу - Иоанну, Кирияку, Кастанос, Димитру - Лоизу, Сотириу, Папулис.

Для Валерия Карпина и сборной России наступают ключевые матчи всего отборочного цикла на Чемпионат мира в Катаре. Сейчас у сборной России есть отличные шансы остаться на первом месте в группе и выйти на предстоящий ЧМ с первого места, но для этого нужно сначала обыграть Кипр, а потом не проиграть Хорватии. Киприоты ни на что не претендуют, разве что с Мальтой решат кто будет на последнем, а кто на предпоследнем местах. Под руководством Карпина сборная провела пять матчей и ни разу не побеждала более чем в два мяча, к тому же главный тренер понимает, что в матче против киприотов нужно выиграть потратив как можно меньше сил, Валерий Карпин сегодня удивил, оставив на скамейке запасных Джикию, и пару Дивееву в центре обороны составит Осипенко. На правом фланге обороны предпочтение отдано Сутормину, а слева снова будет действовать Терехов. За контроль в середине поля будут отвечать Головин, Фомин и Ерохин. На острие атаки в матче с киприотами сыграет Смолов, которому с краёв будут помогать Миранчук и находящийся в отличной форме Мостовой.



Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты сборной Кипра. Поехали.



В спокойном темпе проходят стартовые секунды встречи. Ни одна из команд не торопится форсировать события на поле, но россияне уже начали демонстрировать видимость высокого прессинга, пусть и не очень агрессивного. Всего 13 тысяч болельщиков сегодня присутствуют на трибунах большой "Газпром Арены". Жаль, что так мало, но больше попросту нельзя из-за карантинных ограничений.



На 4 мин. россияне открыли счет - 1:0: Александр Ерохин! Какая красота. Как во дворе. С правого фланга Сутормин прострелил на дальнюю штангу, которую в касание не удалось замкнуть Смолову, но мяч остался в ногах Фёдора, который не засуетился, а спокойно отпасовал в центр вратарской площади на Ерохина, которому оставалось просто закатить мяч в практически пустые ворота. Радует, что так легко удалось повести в счёте. Сутормин на кураже решил развить успех своей команды, пробив из-за пределов штрафной площади, но получилось весьма неточно. Успокоились сейчас россияне, отодвинувшись на свою половину поля, спокойно наблюдая, как киприоты пасуются поперёк поля. Конечно, сборной России надо держать в голове предстоящий выездной матч в Хорватии, но всё же хотелось бы ещё пару голов забить для спокойствия, после чего уже переходить на пеший темп. Терехов разогнал контратаку левым краем, сыграл в центр на Смолова, который протащил мяч к чужим владениям, после чего выдал тонкий пас в штрафную площадку на Миранчука, но Алексей не сумел сразу нормально принять мяч, потеряв возможность для удара по воротам. Попытались немного в высоком прессинге поиграть россияне у чужих владений. Отобрать мяч не удалось, но Деметриу был вынужден просто выносить мяч вперёд, где борьба была выиграна командой Валерия Карпина. А теперь было опасно уже у наших ворот! Сотириу выдал пас на правый край штрафной площади, где в подкате Папулиса сумел опередить Головин, но мяч после этого лишь немного был отбит в центр, и Фотис мог расстреливать ворота Сафонова, но в последний момент в подкате сыграл Дивеев. Мостовой в быстрой атаке с левого фланга под углом вырывался на рандеву с Деметриу, но пробить вратаря не удалось - киприотский страж ворот сумел совершить сэйв ногой. Первый тайм окончен! Пока что ведём с минимальным счётом 1:0, но тревожно после последнего эпизода у наших ворот. Отдыхаем.



Второй тайм начался. Активно стараются действовать россияне в начале второго тайма. Понимает команда Валерия Карпина, что для спокойствия необходимо забить второй гол. Сборная России в ответной атаке заработала штрафной удар в глубине поля. Заброс на правый край штрафной площади прошёл на Осипенко, который пытался выполнить навес в центр, но свалился мяч с ноги Максима, улетев за ворота.



На 55 мин. наши ребята увеличили счет - 2:0: Фёдор Смолов! Наконец-то второй пошёл! Миранчук в середине поля обокрал Лайфиса, вышел 1 на 1 с Деметриу, но не стал пытаться забивать сам, покатив мяч на Смолова, который бежал левее параллельным курсом. Фёдор на замахе убрал вратаря, после чего покатил мяч в пустые ворота.



На 57 мин. сборная России увеличивает счет до 3:0: Андрей Мостовой! Отлично. Головин отдал передачу на левый край штрафной площади на Мостового, который ловко обыграл Сотериу, после чего на замахе убрал и Каро, а затем просто направил мяч под дальнюю штангу. Теперь уже можно гораздо спокойней следить за ходом встречи, и не хвататься за сердце во время каждой контратаки сборной Кипра. Отличное настроение у российских болельщиков на трибунах "Газпром Арены". Сборная России остаётся фаворитом в борьбе за прямую путёвку на чемпионат мира. Осталось просто не наделать дел в концовке этой встречи, а также добыть положительный результат в воскресенье в Сплите. После прострела Зобнина с левого фланга, в упор с шести метров в касание пробивал Ерохин, но умудрился попасть прямо во вратаря.



На 63 мин. наши увеличивают счет до 4:0: Алексей Сутормин! После прострела справа от Заболотного, настоящая паника началась в штрафной площади у киприотов. Ерохин пробивал с 15-ти метров - защитник с линии отбил мяч, "зажглась свечка", после чего мяч ударился в перекладину, отскочил в поле, и там уже головой мяч в сетку ворот отправил Сутормин. Немного позже свой матч начнёт сборная Хорватии в гостях против Мальты. Если "шашечные" там оступятся, то сборная России оформит прямую путёвку на чемпионат мира в Катар уже сегодня ночью. "Россия, Россия!" - принялись скандировать болельщики на трибунах, которые были бы не против увидеть эффектную точку в этом матче.



На 81 мин. россияне увеличивают счет - 5:0: Антон Заболотный! Очень активно сегодня действует Заболотный, и в итоге добивается своего! Протащил мяч Антон на правый край штрафной площади, и, несмотря на сопротивление двух защитников, точно пробил в дальний нижний угол. Очень важно, чтобы столь крупный счёт не расслабил команду Валерия Карпина перед поездкой в Сплит, ведь там соперник будет в разы сильнее.



На 87 мин. наши довели счет - 6:0: Александр Ерохин! Ух, как красиво! Заболотный забросил мяч на правый край штрафной площади на ход Ерохину, который, настигнув снаряд, с острого угла боковыми "ножницами" пробил точно в дальний угол. Матч завершен, осталась последняя игра в Катаре с Хорватами, где может решиться судьба сборной России.

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