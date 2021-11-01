Челябинские футболисты уступили пермской «Звезде»

Южноуральские спортсмены продолжают бороться за награды Первенства России по футболу второго дивизиона ФНЛ. В 17-м туре клуб «Челябинск» сыграл со «Звездой» из Перми. Для челябинцев этот матч был выездным.
На 10 минуте счет удалось открыть челябинцу Виктору Кислелеву, он забил с пенальти. Во втором тайме два гола совершили хозяева поля. Итог встречи — 1:2 в пользу «Звезды».
Несмотря на проигрыш, челябинский клуб сохранил за собой вторую строчку турнирной таблицы. Следующий матч, в котором будет участвовать «Челябинск», пройдет 4 ноября на домашнем поле. Соперником станет команда «Тюмень». Начало игры в 15 часов. Допуск зрителей — только по действующему QR-коду.
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