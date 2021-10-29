«Зенит» разгромил еще одного лидера РПЛ - «Динамо» 4:1

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29 октября 2021, 21:36 Борис Омельченко,

Фото: LISELOTTE SABROE/EPA-EFE

Сегодня, 29 октября 2021 г. на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) состоялась встреча 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». Арбитр матча Сергей Карасев (Россия).

Питерцы в прошлом туре разгромили «Спартак» со счетом 7:1. «Зенит» прервал свою 2-матчевую серию из поражений в РПЛ и сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата. При этом «Динамо» идет на 2-й строчке и отстает от команды всего на 3 очка. На своем поле «Зенит» победил в 9 из 10 последних матчей в РПЛ. Да и «Динамо» команда обыграла в 9 из 12 предыдущих очных поединков в чемпионате «Динамо» не проиграла в 4 из 5 предыдущих матчей в чемпионате (3 победы, 2 ничьи). В прошлом туре «Динамо» уверенно победило «Химки» со счетом 4:1. Команда лидирует в Премьер-лиге по набранным очкам на выезде. В гостях в этом сезоне «Динамо» не уступило в 5 из 6 матчей в чемпионате (4 победы, 1 ничья). Но «Зенит» на его домашнем стадионе команда в РПЛ не обыгрывала ни разу с 2014 года.

Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Зенита". Азмун по правому флангу разогнал первую быструю атаку хозяев, после чего пасовал в штрафную площадку на Мостового, который пытался в касание пробить, но толком не попал по мячу.



Штрафной удар заработал Клаудиньо метрах в 25 от ворот соперника, левее центральной оси. Ракицкий пробивал со стандарта, но не смог перебить "стенку" из динамовских футболистов. Усилили шумовую поддержку болельщики "Зенита", которые требуют от своих любимцев первого гола.



На 8 мин. зенитовцы открывают счет - 1:0: Клаудиньо! А вот и первый гол! С правого фланга Сутормин выполнил навес в центр штрафной площади на Азмуна, который коряво и несильно пробивал по воротам, но мяч попал в ногу Ордеца, от которой срикошетил на Клаудиньо, который быстро сориентировался в ситуации, и с левой ноги отправил мяч в сетку ворот. Неспешно теперь пасуются игроки "Зенита" в середине поля. Теперь динамовцам надо активничать и что-то предпринимать, а питерцы могут спокойно занять выжидательную позицию. Сергей Семак достаточно эмоционально отреагировал на один из игровых эпизодов, и Сергей Карасёв сделал главному тренеру "Зенита" пока что устное замечание, попросив немного успокоиться. И тут же в очередном единоборстве ещё больнее досталось Барриосу. Странно зенитовец головой прикрывал мяч, катящийся по газону, и Денис задел его коленом по затылку. Здесь пришлось вызывать на поле медицинскую бригаду. Барриос пострадал в единоборстве с Макаровым. Поднявшись на ноги, колумбиец пальцем погрозил Денису больше так не делать. Провели контратаку правым флангом "сине-бело-голубые", откуда Сутормин выполнял мягкий навес в район линии вратарской площади, но Шунин на выходе уверенно сыграл кулаками. Угловой на левом фланге заработали зенитовцы, стараниями Ракицкого и Караваева. Мяч был разыгран накоротке, но после этого ничего интересного у владений "Динамо" не произошло. Ловрен забросил классный длинный пас на правый край штрафной площади на Мостового, который сделал скидку в центр на Азмуна, а тот пробивал по воротам, но Шунин среагировал и парировал игровой снаряд на угловой.



Мостовой в контратаке протащил мяч на левый фланг атаки, откуда пасовал в штрафную площадку, но Вендел до мяча не добрался, а Азмун был пойман на противоходе. Первый тайм окончен! "Зенит" пока что минимально обыгрывает дома "Динамо" - 1:0. Отдыхаем...



Второй тайм начался! Снова сразу же гости стараются работать в прессинге на чужой половине поля. В первом тайме он не приносил особого результата, но динамовцы продолжают терпеть и трудиться. "Зенит" снова будет стараться играть максимально прагматично и осторожно. Главной задачей команды Сергея Семака сегодня является набор очков, а не яркая остроатакующая игра. Пенальти в ворота «Зенита»! После подачи с левого фланга головой пробивал Макаров, и мяч попал в руку Караваева. Отличный шанс для "Динамо" сравнять счёт!



На 56 мин. был назначен пенальти в ворота «Зенита» и динамовцы сравнивают счет - 1:1: Даниил Фомин! Идеально точно пробил Фомин в правый нижний угол. Крицюк угадал направление удара, но не сумел спасти команду. Немного стихла сейчас активность "Динамо", и у игроков "Зенита" появилась возможность провести свою атаку. На левом краю чужой штрафной площади получил мяч Караваев, сместился немного в центр, после чего пробивал по воротам - мяч после рикошета от Варелы пролетел в сантиметрах от дальней "девятки". Немного стихла сейчас активность "Динамо", и у игроков "Зенита" появилась возможность провести свою атаку.



На 67 мин. зенитовцы увеличили счет - 2:1:! Вендел! Азмун протащил мяч на правый край штрафной площади, после чего прострелил немного назад и в центр, и в касание из полукружия штрафной площади Вендел положил мяч под правую штангу.



На 69 мин. «Зенит» громит динамовцев - 3:1: Артём Дзюба! Ракицкий с правого фланга выполнил подачу углового, Вендел пробил головой с отскоком от газона - Шунин парировал мяч вверх, но подоспевший Дзюба сработал головой на добивании. Дзюба установил новый рекорд в чемпионатах России, забив свой 144-й гол! Олег Веретенников остановился на отметке в 143 гола. Как же всё перевернулось в игре после выхода на поле Дзюбы. Артём даже сказал Сергею Семаку после гола, что именно он должен быть в стартовом составе на поле, чтобы "Зенит" добивался успеха. Прекрасное настроение у болельщиков "Зенита" на "Газпром Арене". Похоже, они уже не сомневаются, что их команда сохранит победу в этом матче.



На 85 мин. со штрафного зенитовцы забивают, разгромный счет - 4:1: Ярослав Ракицкий! Как же давно мы не видели шедевры от Ярослава! Великолепное исполнение штрафного удара! Закрутил украинец мяч над "стенкой", попав практически в самую "девятку". Матч завершен, ведь игра была за «9» очков и сложный после игры со «Спартаком. Такие две игры, где забито 11 голов - футбол высокого качества, поздравляем наших ребят.

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