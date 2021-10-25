«Локомотив» одержал победу над «Сочи» 2:1

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25 октября 2021, 21:37 Борис Омельченко,

Фото: ФК «Локомотив»

Сегодня, 25 октября 2021 г. на стадионе РЖД Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 12-го тура Тинькофф РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи». Арбитр поединка Владислав Безбородов (Россия).

«Локомотив» в этом сезоне РПЛ не проиграла в 10 из 11 матчей (4 победы, 6 ничьих). При этом «Локомотив» в текущем розыгрыше Премьер-лиги чаще всех играл вничью. А в 4 последних матчах в чемпионате команде не удалось одержать победу (3 ничьи, 1 поражение). Дома у «Локомотива» 10 побед в 13 предыдущих играх в РПЛ. Кроме того, команда не уступила сочинцам в 4 из 5 последних очных встреч в чемпионате и Кубке России (3 победы, 1 ничья). «Сочи» выиграла в 2 последних матчах в РПЛ. Отметим, что «Сочи» в этом сезоне Премьер-лиги еще ни разу не сыграл вничью (7 побед, 4 поражения). На выезде сочинцы в этом розыгрыше чемпионата чередуют победы и поражения. В последнем гостевом поединке «Сочи» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. При этом команда пропускала в каждом выездном матче в этом сезоне РПЛ.



Прозвучал стартовый свисток, поехали! Забросил Керк в штрафную соперника на Жемалетдинова, но того опередил Родригао и вынес мяч на угловой. Диагональный пас Жемалетдинов исполнял на ход Марадишвили по флангу, но тот нарушил правила в борьбе с защитником. Пока игра вязкая, смотреть тоска пронзительная. У обеих команд явно не хватает движения и комбинационных наработок. Бека вырезал с фланга в штрафную на ход Керку, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч. С угла поля навесил в штрафную соперника Марадишвили, но мяч спокойно на ближней штанге вынес в аут Касьерра. После заброса от Терехова пробивал Юсупов пяткой по летящему мячу, но слабым вышел этот выстрел и не принес проблем Гилерме. У команд очень много ошибок в передачах мяча, что не создает стройность в игре. События в основном происходят в центре поля, во взаимной борьбе, нет стройности, много нервозности, появилась грубость. Проникающий пас исполнял Марадишвили в штрафную на Керка, но мяч стал легкой добычей для вышедшего из ворот Заболотного. Команды катают мяч поперек поля, много перехватов, совсем мало игры, игроки плохо открываются для приема мяча.



На 41 мин. сочинцы срезают мяч в собственные ворота - 1:0: автогол Юрганова! Со штрафного навесил на ближнюю штангу, где продлил на дальнюю Баринов. Здесь пытался вынести мяч в подкате Юрганов, но лишь срезал его в свои ворота, а голкипер был уже бессилен. Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!



Стартовала вторая половина поединка! На 49 мин. «железнододрожники» забили теперь уже свой гол - 2:0: Тин Едвай! Удалось отличиться со стандарта москвичам. Навесил с углового на дальнюю штангу Рыбус. Здесь оторвался от опеки Едва и головой вколотил мяч точно в нижний угол, а Заболотный лишь взглядом проводил сферу в сетку. С правого фланга низом прострелил Рыбчинский в центр штрафной на Керка, но тому пробить не позволил Родригао.



Убежал по флангу на скорости в контратаку Керк, сместился в центр штрафной и скинул под удар Марадишвили, но справился Заболотный. От правого фланга к центру сместился Маргасов и пробил в дальний угол, но мяч пролетел далеко от штанги. Пробивал головой Терехов после подачи с фланга от Маргасова. Мяч полетел в дальний угол, но угодил в штангу, а добивание Касьерры с двух метров оказалось неточным.



На 94 мин. сочинцы откветали один гол - 2:1: Жоаозиньо! Красивейший гол получился у "Сочи". Со штрафного закрутил в ближний верхний угол Жоаозиньо, а прыжок Гилерме лишь добавил красоты этому голу. Вот такой получился пресноватый матч, но «Локомотив» оказался фартовее.

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