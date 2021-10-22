Челябинские и миасские футболисты встретятся снова
22 октября 2021, 13:56 Татьяна Михайлова
Спортсмены сыграют в Челябинске в рамках 16-го тура турнира ФНЛ-2 в группе 4. Игра состоится 23 октября в 15 часов.
Отметим, что клуб «Челябинск» продолжает оставаться одним из лидеров 4-й группы ФНЛ-2. Подопечные Михаила Сальникова набрали 31 очко, команда расположилась на втором месте турнирной таблицы. У миасского «Торпедо» в активе 17 очков, клуб занимает 11 строчку. Для обоих клубов победа в предстоящем дерби — вопрос принципиальный.
Так получилось, что в этом сезоне две южноуральские команды встретятся на поле дважды. Первая игра, которая прошла в прошлое воскресенье, закончилась победой челябинцев.
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