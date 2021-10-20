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20 октября 2021, 12:46 А.С. Зайцев, в 1998-2002 гг. – посол России в Исландии

Фото: с Н.П. Симоняном перед матчем

В разгар дефолта наше не очень радужное настроение заметно приподняло известие о прилете в Рейкьявик сборной России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2000.



День прилета сборной 12 октября 1998 г. прямым чартерным рейсом из Москвы, выдался на редкость ветреным. За всю свою командировку не припомню другого такого дня: приехав их встретить в аэропорт и направляясь по полю к самолету на отдаленную стоянку мне пришлось плотно держать в руке кепку и слетевшие с носа от сильного порыва ветра очки.



По трапу самолета после довольно продолжительной паузы первым спустился (в наступивших сумерках я узнал его сразу), сам легендарный Никита Павлович Симонян. Сжимая вырывавшийся из рук от сильных порывов ветра мяч, первое, что он произнес, сойдя с трапа, как только я ему представился, было: «Посол, в такую погоду в футбол не играют!»

Руководители Исландского футбольного союза, предусмотрительно дожидавшиеся нас внутри здания аэропорта в зале для почетных гостей, постарались развеять озабоченность российских коллег, заверив прибывшего во главе делегации президента Российского футбольного союза В.И. Колоскова, что в день игры «все будет о’кей».



На следующий день вместе с руководством РФС я был приглашен на прием, устроенный министром финансов, отвечающим также в правительственном кабинете за спорт, будущим премьер-министром Г.Х.Хорде. Почетным гостем на нем был впервые прилетевший с визитом в Исландию Йозеф Блаттер, недавно избранный президентом Международной федерации футбольных ассоциаций.

Фото: с Н.П. Симоняном на стадионе



Обед начался с конфуза. К большой неожиданности для хозяина приема, Й. Блаттер, когда всем гостям было предложено блюдо из лучших местных сортов рыб, сообщил, что у него аллергия на рыбу. Озадаченный Г. Хорде тут же послал куда-то за мясом, которое в меню предусмотрено не было. И всем приглашенным пришлось еще долго томиться в ожидании, пока его принесут и приготовят для главного гостя. В дальнейшем обед скрасила интересная беседа и приятные нашему слуху авторитетные прогнозы нового президента ФИФА относительно благоприятного для российской сборной исхода завтрашнего матча. Увы, им не дано было сбыться!



Остаток дня провели в посольстве, куда узнав накануне о дне рождения Н. П. Симоняна, совпавшим с его прилетом в Рейкьявик, пригласил всех отметить это событие. От легендарного мастера, тронутого вниманием и поблагодарившего за подаренный ему от сотрудников посольства, его давних почитателей, альбом с видами Исландии, узнал в беседе немало нового о работе в этой стране в прошлом по контракту первых наших спортсменов и тренеров по футболу и гандболу, среди которых был и он сам. Вечером успели съездить на экскурсию в Тингвеллир, знаменитую долину гейзеров и самый крупный по массе водопад Гудльфосс, вернувшись в Рейкьявик уже затемно.

День футбольного матча 14 октября, как и обещали исландцы, выдался безветренным. Подъехав вместе с делегацией к стадиону, попали в плотное кольцо приехавших из всех уголков Исландии поболеть за нашу сборную россиян. Всем непременно хотелось сфотографироваться на память с Н.П. Симоняном.

С Н.П. Симоняном перед отлетом в аэропорту

В зале для гостей пообщался с президентом ФИФА, руководителями Исландского футбольного союза и приехавшими поболеть за свою сборную известными исландскими парламентариями и министрами. Сидя рядом с ними на трибуне и наблюдая за ходом матча, был поражен их бурной реакцией, что не вязалось с моими представлениями о сдержанных манерах северян. Особенно это было заметно после решившего исход матча единственного гола, забитого в конце игры в собственные ворота нашим полузащитником. Этот гол вызвал у моих именитых соседей такой прилив бурного ликования, который не спадал с их торжествующих лиц и тогда, когда мы прощались, разъезжаясь по окончании игры.



Вечер и почти всю ночь того же дня провели в аэропорту у барной стойки за интересной беседой с руководителями российского футбола и спортивными комментаторами, затянувшейся из-за нелетной погоды почти до самого утра.

Наше общение было продолжено на следующий год во время моего отпуска на стадионе «Динамо», где 9 июня 1999 г. состоялся ответный отборочный матч с исландской сборной. Наша сборная, не без труда, взяла реванш с тем же счетом.



В память о тех встречах храню дорогие для меня, как болельщика со стажем, сувениры – футбольный мяч с автографами игроков сборной, руководителей РФС и фирменную футболку с номером 18.

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