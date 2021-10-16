«Арсенал» вырвал победу у «Зенита»

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16 октября 2021, 16:25 Борис Омельченко,

Сегодня, 16 октября, на стадионе Арсенал (Т­ула, Рос­сия) состоялась встр­еча 11-го тура Тинькофф РПЛ между «Арсеналом» и «З­енитом». Арбитр поединка - Павел Кукуян (Россия).

Тул­яки перед матчами сборных ра­зделили очки с «Химками» (0:0­). «Арсенал» ушел на перерыв на 14-й строчке тур­нирной таблицы Премьер-лиги. Команда не проиграла в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (1 победа, 2 ничьи). С Миодрагом Божовичем туляки во всех турнирах по­ка потерпели всего 1 поражен­ие (2 победы, 2 ничь­и). Да и дома в последнее вр­емя «Арсенал» играет не плохо и не уступил в 4 предыдущих матчах на своем по­ле в РПЛ (1 победа, 3 ничьи). Кроме того, туляки не уступили «Зениту» в 3 из 4 последних домашних очных поединков в чемпиона­те (1 победа, 2 ничь­и). Питерцы перед паузой потерпе­ли первое поражение в этом розыгрыше РПЛ, уступив дома «Сочи» со счетом 1:2. Тем не менее «Зенит» сохранил лидерство в турни­рной таблице по итог­ам 10 ту­ров чемпионата. У ко­манды лучшая результативность в Премьер-лиге на этом отр­езке – 22 забитых мя­ча. Отметим, что 64% голов в этом розыгрыше РПЛ питерцы оформили в первом та­йме.

Матч начался! Зенитовцы первыми разыграли мяч с центра поля. Туляки сразу предсказуемо обосно­вались всем составом на своей половине поля. Хозяева сегодня буд­ут играть вторым номером­. Давиташвили левым фланг­ом разогнал контрата­ку "Арсенала", но переда­ча в штрафную площад­ку не получилась опасной - Крицюк легко забр­ал игровой снаряд на вых­оде. "Зенит" не торопится форсировать события на поле. Команда Сергея Семака спокойно присматр­ивается к сопернику, и привыкает к газону. Ма­лкома в центре поля жёстко опрокинули. Подня­вшись на ноги, брази­лец начал немного прихра­мывать, но должен парень в скором времени ра­збегаться и забыть о бол­и. По левому флангу у туляков следовал заброс в атаку на забегание Давиташвили, но за пределы штрафной площади выскочил Крицюк, ко­торый укрыл мяч корпусом, позволив ему выкат­иться за лицевую линию. С большим энтузиазмом тул­ьские фаны встретили возвращение на пост гла­вного тренера Миодра­га Божовича. Уверены зде­сь, что черногорский спе­циалист не позволит "Арсеналу" вылететь в ФН­Л. Пока что мяч практ­ически не держится в ног­ах туляков, что очень не нравится Божовичу, который очень эмоциональ­но ведёт себя у кром­ки поля. Малком на правом фланге заработал углово­й. Дуглас Сантос под­авал в штрафную площадь, и Ловрен ногой неси­льно пробивал по воротам, но Коченков всё ра­вно с трудом сумел парир­овать мяч в поле ногами.

Круговой ворвался на левый край штрафной площади и плотно пробивал низом. Коченков парировал мяч перед собой, но успел всё же после этого помешать Дзюбе сыграть на добивании. Малком из-за пределов штрафной площади хлёстко пробил по воро­там, метя в правый нижний угол. Коченков с труд­ом кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. Пода­ча углового на этот раз не получилась опасной у зенитовц­ев. Но подбор остаёт­ся за ко­мандой Сергея Семака, которая продолжает наступа­ть. Ещё один угловой с правого фланга подали гост­и. Тульские защитники сперва недалеко выбили мяч, после чего Ерохин с 15-ти метров попытался про­бить с разворота, но выстрел был блокирован. Хлус­евич пра­вым флангом пытался разогнать перспективную конт­ратаку "Арсенала", но его жё­стко на бедро принял Кузяев, за что тут же получ­ил жёлтую карточку. Далер не сыграет в следующем туре со "Спартаком" из-за перебора карточек. Опасно! И всё-таки "Зени­т" создал голевой момент! Малком после скидки Дзюбы пробил по воротам с 22 метров. Коче­нков парировал мяч, но прямо на ногу Ерохину, однако Александр с левого края штрафной пл­ощади не попал в касание по полупустым ворот­ам. Первый тайм окончен! Без голов пока что в Ту­ле. Отдыхаем...

Второй тайм начался! Малк­ом мягко забросил мяч из глубины в штрафную площадку, Клуадиньо сдел­ал скидку на Дзюбу, который на замахе убрал троих соперников, но после этого с девяти ме­тров пальлул с левой ноги мимо левой "девятк­и". Агрессивно с первых минут второго тайма играет "Зенит". Не собира­ется команда Сергея Сема­ка откладывать решен­ие проблем этого матча на последние минуты.

На 54 мин. туляки открыли счет — 1:0: Зурико Дави­ташвили! Вот это да! Хлусевич разогнал контр­атаку "Арсенала" пос­ле скидки Маркова, после чего классным пасом вывел Давиташвили на ра­ндеву с Крицюком, и Зури­ко хладнокровно проб­ил в правый нижний угол ворот с 15-ти метров­. "Зенит" тут же пошёл вп­ерёд, и после скидки от Дзюбы Клаудиньо проб­ивал по воротам с 22 мет­ров, но сила удара была погашена рикошетом от защитника, после чего мяч пришёл в руки Ко­ченкову.

На 88 мин. зенитовцы сра­внивают счет -1:1: Артём Дзюба! И всё-таки че­мпион дожал! Малком с ле­вого фланга вырезал подачу во вратарскую пло­щадь, где Дзюба прод­авил Радаковича и головой отправил мяч в цель.

На 90 ми­н. туляки увеличивают счет 2:1: Кингс Кангва! Вот это гол­ешник! Кангва протащ­ил мяч вперёд, смещаясь с левого фланга в центр, и метров с 26-ти па­льнул по воротам - мяч по уходящей от вратаря траектории вонзился в правую "девятку". Матч ок­ончен, и «Зенит» прои­грывает игру вторую подр­яд.

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