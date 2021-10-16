«Арсенал» вырвал победу у «Зенита»

Сегодня, 16 октября, на стадионе Арсенал (Тула, Россия) состоялась встреча 11-го тура Тинькофф РПЛ между «Арсеналом» и «Зенитом». Арбитр поединка - Павел Кукуян (Россия).
Туляки перед матчами сборных разделили очки с «Химками» (0:0). «Арсенал» ушел на перерыв на 14-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда не проиграла в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (1 победа, 2 ничьи). С Миодрагом Божовичем туляки во всех турнирах пока потерпели всего 1 поражение (2 победы, 2 ничьи). Да и дома в последнее время «Арсенал» играет не плохо и не уступил в 4 предыдущих матчах на своем поле в РПЛ (1 победа, 3 ничьи). Кроме того, туляки не уступили «Зениту» в 3 из 4 последних домашних очных поединков в чемпионате (1 победа, 2 ничьи). Питерцы перед паузой потерпели первое поражение в этом розыгрыше РПЛ, уступив дома «Сочи» со счетом 1:2. Тем не менее «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице по итогам 10 туров чемпионата. У команды лучшая результативность в Премьер-лиге на этом отрезке – 22 забитых мяча. Отметим, что 64% голов в этом розыгрыше РПЛ питерцы оформили в первом тайме.
Матч начался! Зенитовцы первыми разыграли мяч с центра поля. Туляки сразу предсказуемо обосновались всем составом на своей половине поля. Хозяева сегодня будут играть вторым номером. Давиташвили левым флангом разогнал контратаку "Арсенала", но передача в штрафную площадку не получилась опасной - Крицюк легко забрал игровой снаряд на выходе. "Зенит" не торопится форсировать события на поле. Команда Сергея Семака спокойно присматривается к сопернику, и привыкает к газону. Малкома в центре поля жёстко опрокинули. Поднявшись на ноги, бразилец начал немного прихрамывать, но должен парень в скором времени разбегаться и забыть о боли. По левому флангу у туляков следовал заброс в атаку на забегание Давиташвили, но за пределы штрафной площади выскочил Крицюк, который укрыл мяч корпусом, позволив ему выкатиться за лицевую линию. С большим энтузиазмом тульские фаны встретили возвращение на пост главного тренера Миодрага Божовича. Уверены здесь, что черногорский специалист не позволит "Арсеналу" вылететь в ФНЛ. Пока что мяч практически не держится в ногах туляков, что очень не нравится Божовичу, который очень эмоционально ведёт себя у кромки поля. Малком на правом фланге заработал угловой. Дуглас Сантос подавал в штрафную площадь, и Ловрен ногой несильно пробивал по воротам, но Коченков всё равно с трудом сумел парировать мяч в поле ногами.
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Круговой ворвался на левый край штрафной площади и плотно пробивал низом. Коченков парировал мяч перед собой, но успел всё же после этого помешать Дзюбе сыграть на добивании. Малком из-за пределов штрафной площади хлёстко пробил по воротам, метя в правый нижний угол. Коченков с трудом кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. Подача углового на этот раз не получилась опасной у зенитовцев. Но подбор остаётся за командой Сергея Семака, которая продолжает наступать. Ещё один угловой с правого фланга подали гости. Тульские защитники сперва недалеко выбили мяч, после чего Ерохин с 15-ти метров попытался пробить с разворота, но выстрел был блокирован. Хлусевич правым флангом пытался разогнать перспективную контратаку "Арсенала", но его жёстко на бедро принял Кузяев, за что тут же получил жёлтую карточку. Далер не сыграет в следующем туре со "Спартаком" из-за перебора карточек. Опасно! И всё-таки "Зенит" создал голевой момент! Малком после скидки Дзюбы пробил по воротам с 22 метров. Коченков парировал мяч, но прямо на ногу Ерохину, однако Александр с левого края штрафной площади не попал в касание по полупустым воротам. Первый тайм окончен! Без голов пока что в Туле. Отдыхаем...
Второй тайм начался! Малком мягко забросил мяч из глубины в штрафную площадку, Клуадиньо сделал скидку на Дзюбу, который на замахе убрал троих соперников, но после этого с девяти метров пальлул с левой ноги мимо левой "девятки". Агрессивно с первых минут второго тайма играет "Зенит". Не собирается команда Сергея Семака откладывать решение проблем этого матча на последние минуты.
На 54 мин. туляки открыли счет — 1:0: Зурико Давиташвили! Вот это да! Хлусевич разогнал контратаку "Арсенала" после скидки Маркова, после чего классным пасом вывел Давиташвили на рандеву с Крицюком, и Зурико хладнокровно пробил в правый нижний угол ворот с 15-ти метров. "Зенит" тут же пошёл вперёд, и после скидки от Дзюбы Клаудиньо пробивал по воротам с 22 метров, но сила удара была погашена рикошетом от защитника, после чего мяч пришёл в руки Коченкову.
На 88 мин. зенитовцы сравнивают счет -1:1: Артём Дзюба! И всё-таки чемпион дожал! Малком с левого фланга вырезал подачу во вратарскую площадь, где Дзюба продавил Радаковича и головой отправил мяч в цель.
На 90 мин. туляки увеличивают счет 2:1: Кингс Кангва! Вот это голешник! Кангва протащил мяч вперёд, смещаясь с левого фланга в центр, и метров с 26-ти пальнул по воротам - мяч по уходящей от вратаря траектории вонзился в правую "девятку". Матч окончен, и «Зенит» проигрывает игру вторую подряд.
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