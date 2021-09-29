«Зенит» разгромил шведский «Мальмё» 4:0

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29 сентября 2021, 22:19 Борис Омельченко,

Сегодня, 29 сентября 2021 г. на стадионе Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия) состоялась встреча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 в квартете H между «Зенитом» (Россия) и «Мальмё» (Швеция). Арбитр поединка: Анастасиос Сидиропулос (Греция).

«Зенит» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов проиграла «Челси» со счетом 0:1. В прошлом сезоне российская команда тоже начала выступление в ЛЧ с поражения и в итоге без побед заняла последнее место в группе. «Зенит» подходит к этой встрече с 4-матчевой серией поражений в ЛЧ. При этом дома в главном европейском турнире питерцы играют намного лучше, чем на выезде. Если в гостях команда не выиграла в 9 предыдущих матчах в Лиге чемпионов (1 ничья, 8 поражений), то на своем поле «Зенит» не уступил в 10 из 15 последних матчей в этом еврокубке (8 побед, 2 ничьи). Кроме того, питерцы забивали в 11 из 12 последних домашних встреч в ЛЧ. Шведский клуб в первом туре уступил «Ювентусу» со счетом 0:3. «Мальмё» подходит к этой игре, занимая последнее место в группе H. Отметим, что шведский клуб в своей истории дважды играл на групповой стадии Лиги чемпионов и оба раза занимал последнее место в квартете. В 13 матчах на групповом этапе ЛЧ «Мальмё» одержал всего 2 победы и потерпел 11 поражений. С учетом же квалификации шведы не проиграли в 13 из 15 последних матчей в Лиге чемпионов (8 побед, 5 ничьих). А на выезде в ЛЧ «Мальмё» не уступил в 6 из 7 предыдущих встреч (3 победы, 3 ничьи).



Поехали! Игра началась! "Зенит" сегодня сыграет в белых майках, синих трусах, а "Мальмё" будет действовать в чёрном. Сразу заработали угловой на первой минуте игроки "Зенита", пошла подача в штрафную площадь, но отбились пока гости. Активно начинает "Зенит"! Сутормин забежал по правому флангу, низом простреливал в штрафную площадь, Брорссон выбил мяч на угловой. И вновь хорошая атака "Зенита", Дзюба получил мяч в штрафной площади, намеревался пробить по воротам, но успели его накрыть гости. Захватил преимущество петербургский клуб, хорошо ходит мяч у "Зенита" на чужой половине поля. Хороший заброс направо на Кузяева, но пройти защитника Далер не смог. Кстати говоря, в случае потери мяча игроки "Зенита" сразу вступают в отбор. С хорошим желанием вышли сегодня питерцы.



На 9 мин. зенитовцы открывают счет - 1:0: Клаудиньо! Малком здорово подключился по левому флангу Дугласа, который прострелил в центр штрафной площади на Клаудиньо, и бразилец переправил мяч в дальний угол ворот "Мальмё"! Бразильский гол. Продолжает "Зенит" мячом владеть. Не самый высокий темп встречи у нас пока, но и "Мальмё" не особо стремится нашу команду прессинговать. Опасная атака "Мальмё"! Бирманчевич слева отыграл между защитниками к линии штрафной площади, откуда опасно пробивал в дальний угол Колак! Недалеко от девятки получилось! Пошли вперёд игроки "Зенита", Клаудиньо дождался подключение слева от Ракицкого, пробил украинский защитник в ближний угол, но получилось не очень сильно, в итоге Далин мяч поймал. Ух, какой момент опасный у ворот "Зенита"! Подача с правого фланга на дальнюю штангу, Бергет скинул мяч в центр на набегавшего Кристиансена, который с лёта опасно пробивал, но получилось чуть выше перекладины! Большими силами "Зенит" опустился на свою половину поля, ищут гости пути к воротам Крицюка, но пока вариантов у шведской команды не так много. Давненько мы не видели "Зенит" в атаке, вот сейчас попытались хозяева побороться за мяч впереди, но Клаудиньо на фланге толкнул в спину Ларссона. Футболисты "Мальмё" инициативу перехватили. Неужели одного гола хватило "Зениту"? Контролирует шведская команда мяч сейчас. Старается прессинговать соперника "Зенит", не давая сильно разгуляться сопернику. Но мяч отобрать и взять под свой контроль пока не получается. Хорошо разыграли футболисты "Зенита" мяч перед штрафной площадью соперника, Малком пробивал по воротам, но в створ попасть не удалось. Выше перекладины. Долго катали мяч футболисты "Зенита", в итоге всё завершилось дальним ударом Ракицкого, но в створ попасть не удалось. Намного выше перекладины получилось. Эх, Сутормин был справа совсем один, но не прошла передача низом на Алексея. Мог один на один выходить!



Ровным счётом ничего не добавил греческий арбитр к основному времени первого тайма. "Зенит" ведёт в счёте, забив быстрый гол на 9-й минуте встречи. В дальнейшем "Мальмё" смог инициативу перехватить, пару раз у ворот питерцев было напряжённо, но откровенно серьёзной работы у Крицюка пока не было. А вскоре и питерцы смогли игру от своих ворот отвести, и концовка тайма осталась за подопечными Семака.



Начался 2-ой тайм и на 49 мин. зенитовцы увеличивают счет 2:0: Далер Кузяев! "Зенит" разыграл угловой на левом фланге, Малком навесил к линии вратарской, но получилось без адреса. Ракицкий на противоположном краю здорово на замазе убрал Инносента, успел поскользнуться, но всё-таки навесил в центр, и Кузяев головой переправил мяч в дальний угол! Анел Ахмедходжич успел накрыть Кузяева, который мог убежать один на один. Рукой подыграл при этом защитник "Мальмё", увидел перед собой жёлтую карточку.



Арбитр пошёл смотреть кино на предмет возможной красной карточки. Получается, что это был фол последней надежды. Да, отменил жёлтую карточку Ахмедходжичу главный арбитр из Греции, показал красную. "Мальмё" остаётся вдесятером. Да, прокидывал мяч Кузяев мимо защитника, чтобы выйти один на один, и тот рукой подыграл. Готовят замену гости, а "Зенит" обосновался с мячом на половине поля соперника. Футболисты "Мальмё" и не думают об атаке, продолжают футболисты "Зенита" одну большую позиционную атаку. Не торопится "Зенит". Контролируют игру футболисты хозяев, удаление у соперника помогло нашей команде. Абубакари грубо ошибся на своей половине поля, отдав мяч точно в ноги Малкому. Бразилец отыграл направо в штрафную на ход Сутормину, который мощно пробил в ближний угол, но Далин мяч отбил!



На 80 мин. зенитовцы доводят счет до - 3:0: Алексей Сутормин! Великолепный гол получился! Сутормин получил мяч далеко от ворот, его никто не встал встречать, в итоге Алексей двинулся вперёд, подработал себе под удар и очень красивым обводящим ударом с подступов к штрафной положил мяч в угол ворот "Мальмё".



На 5 дополнительной минуте зенитовцы забили разгромный гол 4:0:! Маркус Вендел! Контратака "Зенита", Азмун на скорости по центру ворвался в штрафную, подработал себе под удар и пробил между двумя защитниками. Далин отбил, но прямо на Вендела, который аккуратно добавил мяч в створ!



Матч завершен, «Зенит» устроил полный разгром шведам, это очень важная психологическая победа для дальнейших игр Лиги Чемпионов.

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