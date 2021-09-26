«Динамо» уверенно побеждает «Рубин» 2:0

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26 сентября 2021, 16:30 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 26 сентября 2021 г. на стадионе ВТБ-Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 9-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Рубином». Арбитр поединка Алексей Сухой (Россия).

«Динамо» в прошлом туре обыграли на выезде «Сочи» со счетом 0:1. «Динамо» не проиграло в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (2 победы, 1 ничья) и является одним из лидеров турнирной таблицы после 8 туров. Дома команда также не уступила в 3 из 4 последних матчей в чемпионате (2 победы, 1 ничья). При этом «Динамо» на своем поле не обыгрывало «Рубин» в РПЛ с декабря 2012 года (3 победы, 4 ничьи). Казанцы в прошлом туре уступили «Зениту» со счетом 1:3. Для «Рубина» это лишь второе поражение в этом сезоне РПЛ (4 победы, 2 ничьи). На выезде команда не уступила в 9 из 10 последних матчей в чемпионате (7 побед, 2 ничьи). Да и «Динамо» казанцы не проиграли в 13 из 14 последних личных встреч в Премьер-лиге (5 побед, 8 ничьих).

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "Динамо" и "Рубином", которые ведут активную борьбу за второе место в турнирной таблице. Для казанского клуба этот матч даже более важен, если команда Леонида Слуцкого, который сегодня не может быть в технической зоне из-за дисквалификации, не сможет набрать хоть какие-то очки, она рискует увязнуть в середине турнирной таблицы.​ Скопинцев прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Рубина" общими усилиями перехватили мяч.​ Макаров теперь уже после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.​ Игроки "Рубина" разыграли корнер, затем с левой половины поля Кварацхелия попытался внешней стороной стопы выполнить передачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.​ Игроки "Динамо" стараются пока играть первым номером, но при этом темп матча не самый высокий, "Рубин" успевает перекрывать все зоны.​ Захарян при проходе вперёд по левому флангу не смог раскачать Костюкова и войти в штрафную площадь, Арсен в итоге выполнил передачу на Шиманьского, но Себастиан неудачно поставил ногу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.​ Хакшабанович с левой половины поля выполнил длинный заброс к правому углу вратарской на ход Деспотовичу, Лещук вовремя сыграл на выходе и спокойно перехватил мяч.​ Дрейрер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Деспотович в борьбе с Ордецом не смог головой как следует пробить по воротам.​ Игроки "Рубина" пока полностью перехватили контроль над мячом, но "Динамо" также грамотно играет от обороны.​ Шиманьски с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, завязалась активная борьба за мяч, Бальбуэна после серии отскоков от линии вратарской пробил в правый угол ворот, Дюпин спас свою команду.​

На 32 мин. динамовцы открыли счет - 1:0: Фомин! Макаров выполнил передачу на ход Вареле по правому флангу, Гильермо хорошо набежал на мяч и выполнил подачу к линии вратарской, Фомин опередил Уремовича в позиционной борьбе и головой отправил мяч под левый угол ворот, Дюпин уже был бессилен.​ Захарян при смещении к правому углу штрафной площади с фланга отыгрался с Захаряном, а далее Денис пробил под перекладину, мяч полетел по центру, за счёт этого Дюпин без особого труда перевёл его на угловой.​

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" на своём поле спокойно переигрывает казанский "Рубин", пока единственный мяч забил Даниил Фомин. В целом команда Сандро Шварца владеет инициативой, но мы знаем, что во второй половине матча "Динамо" может просесть, а поэтому у "Рубина" ещё будут шансы перевернуть игру.​

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас себя проявит "Рубин". Казанский клуб должен начинать уже хотя бы чаще бить по воротам, а то в первой половине матча мы практически не вспоминали про Игоря Лещука.​ Самошников с левого фланга немного сместился в центр к левому углу штрафной площади, а затем Илья неплохо пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.​ Шиманьски со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Костюков головой выбил мяч на правый угол штрафной, Моро подкараулил отскок и пробил в ближний угол ворот, мяч задел спину Бальбуэна и затем попал в сетку с внешней стороны.

На 58 мин. динамовцы увеличивают счет - 2:0: Грулёв! Шиманьски с углового вновь выполнил подачу в центр, но уже ближе к линии вратарской, Грулёв выиграл верховую борьбу за мяч и головой пробил точно в правый угол ворот.​ Очень активное давление в исполнении игроков "Динамо" мы наблюдаем, хотят футболисты московского клуба забить третий гол и снять все вопросы о победителе сегодня.​ Игроки "Рубина" вновь разыграли корнер, далее уже с правого фланга Дрейер сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч "вильнул" перед Лещуком, но Игорь смог отбить его на своего партнёра по команде. Хакшабанович с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Динамо" перехватили мяч и пустились в контратаку. Шиманьски прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил перевод на правый угол штрафной площади, Тюкавин подработал мяч и пробил по воротам, получилось не очень сильно, Дюпин с ним справился без особого труда.​ Матч завершен, «Динамо» одерживает уверенную победу со счетом 2:0 и укрепляет свое положение в турнирной таблице РПЛ.

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