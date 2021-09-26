«Динамо» уверенно побеждает «Рубин» 2:0

Сегодня, 26 сентября 2021 г. на стадионе ВТБ-Арена (Москва, Россия) состоялась встреча 9-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Рубином». Арбитр поединка Алексей Сухой (Россия).
«Динамо» в прошлом туре обыграли на выезде «Сочи» со счетом 0:1. «Динамо» не проиграло в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (2 победы, 1 ничья) и является одним из лидеров турнирной таблицы после 8 туров. Дома команда также не уступила в 3 из 4 последних матчей в чемпионате (2 победы, 1 ничья). При этом «Динамо» на своем поле не обыгрывало «Рубин» в РПЛ с декабря 2012 года (3 победы, 4 ничьи). Казанцы в прошлом туре уступили «Зениту» со счетом 1:3. Для «Рубина» это лишь второе поражение в этом сезоне РПЛ (4 победы, 2 ничьи). На выезде команда не уступила в 9 из 10 последних матчей в чемпионате (7 побед, 2 ничьи). Да и «Динамо» казанцы не проиграли в 13 из 14 последних личных встреч в Премьер-лиге (5 побед, 8 ничьих).
Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "Динамо" и "Рубином", которые ведут активную борьбу за второе место в турнирной таблице. Для казанского клуба этот матч даже более важен, если команда Леонида Слуцкого, который сегодня не может быть в технической зоне из-за дисквалификации, не сможет набрать хоть какие-то очки, она рискует увязнуть в середине турнирной таблицы. Скопинцев прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Рубина" общими усилиями перехватили мяч. Макаров теперь уже после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. Игроки "Рубина" разыграли корнер, затем с левой половины поля Кварацхелия попытался внешней стороной стопы выполнить передачу к правому углу вратарской, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. Игроки "Динамо" стараются пока играть первым номером, но при этом темп матча не самый высокий, "Рубин" успевает перекрывать все зоны. Захарян при проходе вперёд по левому флангу не смог раскачать Костюкова и войти в штрафную площадь, Арсен в итоге выполнил передачу на Шиманьского, но Себастиан неудачно поставил ногу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. Хакшабанович с левой половины поля выполнил длинный заброс к правому углу вратарской на ход Деспотовичу, Лещук вовремя сыграл на выходе и спокойно перехватил мяч. Дрейрер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Деспотович в борьбе с Ордецом не смог головой как следует пробить по воротам. Игроки "Рубина" пока полностью перехватили контроль над мячом, но "Динамо" также грамотно играет от обороны. Шиманьски с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, завязалась активная борьба за мяч, Бальбуэна после серии отскоков от линии вратарской пробил в правый угол ворот, Дюпин спас свою команду.
Поддержите издание
На 32 мин. динамовцы открыли счет - 1:0: Фомин! Макаров выполнил передачу на ход Вареле по правому флангу, Гильермо хорошо набежал на мяч и выполнил подачу к линии вратарской, Фомин опередил Уремовича в позиционной борьбе и головой отправил мяч под левый угол ворот, Дюпин уже был бессилен. Захарян при смещении к правому углу штрафной площади с фланга отыгрался с Захаряном, а далее Денис пробил под перекладину, мяч полетел по центру, за счёт этого Дюпин без особого труда перевёл его на угловой.
Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московское "Динамо" на своём поле спокойно переигрывает казанский "Рубин", пока единственный мяч забил Даниил Фомин. В целом команда Сандро Шварца владеет инициативой, но мы знаем, что во второй половине матча "Динамо" может просесть, а поэтому у "Рубина" ещё будут шансы перевернуть игру.
Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас себя проявит "Рубин". Казанский клуб должен начинать уже хотя бы чаще бить по воротам, а то в первой половине матча мы практически не вспоминали про Игоря Лещука. Самошников с левого фланга немного сместился в центр к левому углу штрафной площади, а затем Илья неплохо пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Шиманьски со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Костюков головой выбил мяч на правый угол штрафной, Моро подкараулил отскок и пробил в ближний угол ворот, мяч задел спину Бальбуэна и затем попал в сетку с внешней стороны.
На 58 мин. динамовцы увеличивают счет - 2:0: Грулёв! Шиманьски с углового вновь выполнил подачу в центр, но уже ближе к линии вратарской, Грулёв выиграл верховую борьбу за мяч и головой пробил точно в правый угол ворот. Очень активное давление в исполнении игроков "Динамо" мы наблюдаем, хотят футболисты московского клуба забить третий гол и снять все вопросы о победителе сегодня. Игроки "Рубина" вновь разыграли корнер, далее уже с правого фланга Дрейер сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч "вильнул" перед Лещуком, но Игорь смог отбить его на своего партнёра по команде. Хакшабанович с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Динамо" перехватили мяч и пустились в контратаку. Шиманьски прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил перевод на правый угол штрафной площади, Тюкавин подработал мяч и пробил по воротам, получилось не очень сильно, Дюпин с ним справился без особого труда. Матч завершен, «Динамо» одерживает уверенную победу со счетом 2:0 и укрепляет свое положение в турнирной таблице РПЛ.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости