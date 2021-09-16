«Локомотив» – «Марсель» сыграли ровно - 1:1

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16 сентября 2021, 22:19 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 16 сентября 2021г. на стадионе РЖД Арена (Россия) состоялась встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы-2021/2022 в квартете Е между «Локомотивом» (Россия) и «Марселем» (Франция). Арбитр поединка Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина). «Локомотив» в прошлом сезоне выиграла Кубок России и начинает выступление в еврокубках с группового этапа ЛЕ. С 2010 года «Локомотив» в 4-й раз сыграет на этой стадии второго по значимости европейского турнира. Отметим, что в каждой из 3 предыдущих попыток «Локомотив» выходил из группы. «Марсель» в прошлом сезоне Лиги 1 заняла 5-е место и стартует в еврокубках с группового этапа ЛЕ. «Марсель» выходил из группы в 2 из 3 предыдущих выступлений в Лиге Европы. А в сезоне-2017/2018 французский клуб добрался до финала ЛЕ, в котором уступил мадридскому «Атлетико». Интересно, что в обоих случаях, когда «Марсель» выходил из группы ЛЕ, он занимал в квартете 2-е место.

Матч начался. Первыми с центра поля мяч разыграли "железнодорожники". Что ж, держим кулаки все вместе за "Локомотив". "Зенит" и "Спартак" в своих стартовых матчах на групповом этапе потерпели поражения с одинаковым счётом 0:1. Будем надеяться, что хотя бы команда Марко Николича будет способна нас порадовать. Провансальцы запрессинговали москвичей на чужой половине поля, после чего заработали штрафной удар на левом фланге. Сейчас со стандарта, скорее всего, будет подача в штрафную площадку. Слишком низкая подача шла подача в штрафную площадку, и ближайшие игроки "Локо" спокойно ликвидировали угрозу. Жаль, что быструю контратаку соорудить не удалось. Дают понять французы, что на "РЖД Арене" они намерены играть первым номером. "Железнодорожники" вроде бы не против работать на контратаках. Особого прессинга со стороны команды Николича мы не видим. Борьба пока что сосредоточена в средней зоне. Особой агрессии "Марсель" в наступательных действиях не проявляет, просто спокойно прощупывая "Локо" на предмет слабых мест. Жерсон с правого фланга двинулся в штрафную площадку и наносил удар по воротам, но он был блокирован Тикнизяном, после чего Едвай вынес мяч подальше.

Всей командой на своей трети поля обосновали "железнодорожники". Пока что ни о какой контригре речи не идёт. Гендузи снова выстреливал с дальней дистанции, и теперь мяч точно летел под правую штангу, но Гилерме всё видел, и сумел перевести снаряд на угловой. Впервые москвичи заставили вступить в игру Пау Лопеса. Защитники "Марселя" были вынуждены отпасовать мяч на своего вратаря. Об остроте у ворот гостей мы пока не говорим. Два угловых марсельцы подали с правого фланга подряд. Обошлось без опасности для ворот Гилерме, но подбор остаётся за провансальцами. «Локомотив» игрант без мяча, французы не выходят от штрафной «железнодорожников». 25 на 75 - такова статистика по владению мячом в процентном соотношении на данную минуту. Вряд ли кто-то из вас ожидал такую удручающую картину. Начали уже самые недовольные болельщики на "РЖД Арене" посвистывать. Хотелось бы им увидеть футбол в этот вечер, а не отработку обороны всеми силами. Ух, едва привоз не организовали "железнодорожники". Мурило при попытке вынести мяч с линии штрафной площади попал в Баринова, и мяч срикошетил в штрафную площадку, куда рвался Ронжье, но мяч в ногах соперника успел забрал Гилерме. Мощной защитной волной встречают провансальцы любой выход из штрафной «железнодорожников» нашлего игрока, не дают поднять голову, чтобы понять кому отдать передачу. Юндер с правого фланга выполнял диагональную подача в район 11-метровой отметки, откуда из сложного положения пытался пробить Арит, но не получилось, после чего защитники "Локо" вынесли мяч подальше. Правым краем проникли гости в штрафную площадку, Арит пяткой сделал скидку под удар Гендузи, который пробивал с ходу под перекладину, но Гилерме перевёл мяч на угловой. Четвёртый угловой в матче подали французы, но стандартные положения пока что у наших ворот неопасны. Но всё же нужно стараться сводить к минимуму возможности для провансальцев. Смолов едва не сделал всё сам. Протащил мяч Фёдор через полполя по левому флангу, сместился в центр, после чего нанёс мощнейший удар в ближний угол - лишь штанга спасла "Марсель". Жемалетдинов в предыдущем эпизоде торопился на добивание, и падал на линии штрафной площади в борьбе с защитником. Видеоассистенты главного арбитра проверили этот эпизод, убедившись, что против Рифата не фолили. Ещё один угловой на правом фланге заработали французы. Подача последовала на дальнюю штангу, и головой с отскоком от газона пробивал Салиба - Гилерме пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины. Снова всем составом "Локомотив" осел на своей трети поля, не создавая даже видимости прессинга на французов, которые катают мяч поперёк поля в районе центральной линии. Первый тайм окончен. Ничья 0:0 пока что на "РЖД Арене". Отдыхаем...

Второй тайм начался без замен обошлось в перерыве. С первых секунд "железнодорожники" снова всем составом оседают на одной трети поля. Левым флангом атаковали провансальцы, откуда следовала подача в центр штрафной

На 89 мин Фаустино Анджорин! Ай, красавцы! Лисакович разогнал контратаку. Мяч подобрал на левом фланге Анджорин, который сместился в центр, после чего пробил идеально точно в правый нижний угол. Матч окончен! "Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью в домашнем матче с "Марселем", и мы может порадоваться этому успеху.

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