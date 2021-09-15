«Спартак» уступил «Легии» (Польша) 0:1

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15 сентября 2021, 20:23 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 15 сентября 2021 г. на стадионе Открытие Банк Арена (Россия) состоялась встреча 1-го тура группового этапа Лиги Европы-2021/2022 в квартете между «Спартаком» (Россия) и «Легией» (Польша). Арбитр поединка Никола Дабанович (Черногория).

Московский клуб начал выступление в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, но уступил в двух матчах «Бенфике» (0:2, 0:2). Теперь команда продолжит евросезон в Лиге Европы. Последний раз на групповой стадии ЛЕ московский клуб играл в сезоне-2018/2019 и занял тогда последнее место в квартете. Поляки начали свой путь в еврокубках с 1-го отборочного раунда ЛЧ. Уступила команда на 3-м этапе квалификации загребскому «Динамо» (1:1, 0:1). После этого «Легия» в плей-офф отбора ЛЕ прошла пражскую «Славию» (2:2, 2:1).



Матч начался и поляки проводят активное давление в увертюре встречи. Поляки сразу отошли за центральную линию поля и не прессингуют. Осторожное начало игры у нас. Никакого риска с обеих сторон. Поляки пытаются доминировать, у них хорошо ходит мяч. Понсе получил пас из глубины поля, обыгрался с Понсе, и тот завершал комбинацию неточным ударом. Ларссон обострял, Айртон пытался замкнуть атаку "Спартака". Неплохой старт пока. "Легия" пошла вперёд правым флангом, и дело дошло до дальнего удара по воротам Максименко, но всё видел голкипер хозяев и мяч поймал. Игроки "Спартака" катают мяч на своей половине поля, пока особого продвижения вперёд мы не видим. Хорошая атака "Спартака"! Понсе отыграл на ход Умярову, который справа ворвался в штрафную, прострелил на дальнюю штангу на Промеса, но Куинси уже пробежал точку приёма мяча.



Да, неплохо игроки "Легии" начали этот поединок, но "Спартак" постепенно прибирает инициативу к своим рукам. И вновь потащили мяч игроки "Спартака" вперёд, на этот раз левым флангом, и дело дошло до подачи в штрафную площадь, но Ларссон до мяча не добрался. Атака "Легии", Младенович забежал по левому флангу, простреливал к линии штрафной площади, Умяров решил выбить мяч на угловой. Эмрели на отличной скорости рвался к воротам "Спартака", но Жиго и Джикия недалеко от штрафной прихватили его в коробочку, мяч отобрав. "Легия" затяжную позиционную атаку провела, последовала подача справа на линию штрафной площади, но не удалось там игроку гостей за мяч зацепиться.



Зобнин получил повреждение, и Витория отправил разминаться Хендрикса. Небольшая пауза у нас в игре, тренеры активно общаются со своими подопечными. Возобновилась игра, "Спартак" временно играет в меньшинстве. Хендрикс уже готов появиться на поле, но необходима пауза. Пожелаем Роману Зобнину скорейшего выздоровления. Нет остроты в игре, мы пока не виделит ни одной острой комбинации с ударом по воротам. Очень много ошибок в передаче мяча, особенно в решающей стадии нападения. После просмотра во вторник игры «Челси» и «Зенита», такое впечатление, что у играющих команд это форма принадлежности к обязательному приему. Хорошая атака "Спартака", Ларссон слева ворвался в штрафную площадь под передачу Промеса, пробивал по воротам, смог сложиться Боруц и мяч отбил! "Легия" тоже не забывает атаковать, Слиш и Младенович сейчас протащили мяч левым флангом, в итоге последний прострелил в штрафную площадь - отбился "Спартак".



Больше получаса провели команды на поле, парочку приличных ударов мы увидели, но пока откровенных угроз не было. Атака "Легии". Скидка в касание последовала на ход Эмрели, но получилось слишком сильно, Максименко успел на выходе сыграть и мяч в руки забрал. Хороший перехват "Спартака", быстрая атака, и Промес пробивал с подступов к штрафной площади. Выше перекладины получилось, а вот Айртон негодует, что ему налево не сделал передачу голландец. Чеслав Михниевич постоянно что-то записывает в блокнотик. Судя по всему, много мыслей у наставника "Легии", до перерыва осталось недолго. Длинная передача в штрафную площадь "Легии", уверенно на выходе сыграл Боруц, мяч в руки забрал. Мозес прорывался по правому флангу, сразу трёх игроков вокруг себя собрал, но удалось навесить, правда точно на голову защитнику "Легии". Звучит свисток, первый тайм окончен! Пока никто забить не может, хотя парочку неплохих ударов по воротам друг друга команды нанесли. Скорости не такие высокие, так что ждём оживления после перерыва. Отдыхаем!



Начался второй тайм! Без замен обошлось после перерыва. У "Спартака" в первом тайме было вынужденное изменение, вместо получившего повреждение Романа Зобнина на поле появился Йоррит Хендрикс. Второй тайм повторяет первый, команды катают мяч по полю, без видимого обострения. Жиго получил жёлтую карточку. Руками схватил защитник "Спартака" Эмрели, не дав убежать в быструю атаку. Готовится первая замена в составе "Легии", во втором тайме преимущество явно на стороне "Спартака". Максименко после перерыва в игру не вступал. После углового мяч выскочил из штрафной площади "Легии", Айртон оказался на подборе, пробивал сходу из-за пределов штрафной, но получилось совсем неточно! Продолжил "Спартак" атаку после углового, в итоге Джикия слева навесил на дальний угол вратарской, и Жиго без сопротивления головой пробивал! Каркас звякнул у ворот Боруца! Хорошая передача направо в штрафную на Ларссона, который смог пробить из-под защитника в ближний угол, но получилось рядом со штангой! Рикошет, будет угловой. Опасная контратака "Легии"! Лукас Лима слева ворвался в штрафную площадь, попытался пробить сходу, но не попал как следует по мячу, отправив его выше перекладины. Но звоночек тревожный! "Легия" намного смелее заиграла, и вот уже моменты стали появляться у гостей. Тревожно за нашу команду. Эмрели слева здорово обыграл Рассказова, забрался в штрафную площадь и попытался навесить в центр, но угодил в лицо Жиго.



В компенсированное время на 91 мин. поляки забивают гол 0:1: Лирис Кастрати. 0:1. Быстрая атака "Легии", Мучи пролетел по левому флангу, прострелил на дальнюю штангу, где никто не помешал Кастрати переправить мяч в пустой угол. Максименко переместиться не успел. Матч закончен и «Лигия» зарабатывает первые 3 очка, а у «Спартака» еще все впереди.

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