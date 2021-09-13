«Ростов» - «Краснодар»: боевая ничья 1:1

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13 сентября 2021, 22:12 Борис Омельченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Сегодня, 13 сентября 2021г на стадионе Ростов Арена (Ростов-на-Дону) состоялся матч 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром».

Арбитр поединка Алексей Матюнин (Москва). «Ростов» не проиграл в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (1 победа, 2 ничья), хотя начали сезон с безвыигрышной серии из 4 встреч в чемпионате (1 ничья, 3 поражения). После 6 туров Премьер-лиги «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице. На своем поле ростовчане проиграли в 4 предыдущих поединках в РПЛ. При этом в 5 из 6 предыдущих личных встреч в чемпионате на поле «Ростова» команды сыграли вничью. «Краснодар» в прошлом туре обыграл «Рубин» со счетом 2:0. «Краснодар» победил в 2 из 3 предыдущих матчей в РПЛ. После 6 туров чемпионата кубанцы занимают 7-е место в турнирной таблице. Отметим, что «Краснодар» в этом сезоне Премьер-лиги забил 11 мячей и по результативности уступает только «Зениту» (13 голов). «Ростов» же пропустил 12 голов в этом розыгрыше РПЛ, хуже результат только у «Урала» (13 мячей). К тому же в 3 из 4 последних выездных матчей в Премьер-лиге «Краснодар» забивал как минимум 2 гола.

Матч начался. Ростовчане первыми разыграли мяч с центра поля. Сумбурная игра наблюдается на стартовых секундах в центре поля. Обе команды стараются запугать соперников прессингом. Правым флангом в первую атаку пошли краснодарцы, но разыграли мяч там не лучшим образом, упустив его за боковую линию. Постепенно гости начали прибирать инициативу к своим ногам. Ростовчане оседают всем составом на своей половине поля. Команда Юрия Сёмина будет больше действовать на контратаках.​ Ничего себе! После подачи с правого фланга Корнюшин, находясь в одиночестве в центре штрафной площади, пробил по своим воротам - мяч прошёл рядом с левым углом ворот. Отбились "быки" после подачи углового, после чего пытались организовать быструю контратаку, но успели отпасовать мяч на свою половину поля на Песьякова ростовчане. Ростовчане не торопятся, пытаются затормозить игру, успокоить ситуацию. Хасимото сорвал в зародыше контратаке гостей, и также вполне мог получать "горчичник", но Матюнин на этот раз сдержался, чтобы не допускать хаоса на поле. Много карточек подряд не идёт на пользу игре. Кабелла отобрал мяч в центре поля, сыграл направо на Ионова, который набирал скорость, но далеко отпустил от себя мяч, потеряв хорошую возможность для того, чтобы ворваться в штрафную площадку. Угловой на правом фланге заработали ростовчане, стараниями Алмквиста. Подача от флажка последовала в центр штрафной площади, но там выше всех удалось выпрыгнуть Крыховяку. Кабелла сыграл в подкате против Хасимото, но в итоге сам же получил повреждение. Приходится медиков вызывать в помощь Реми. Сумели поставить на ноги Кабелла врачи, но на всякий случай кто-то из запасных игроков "Краснодара" начал разогреваться за кромкой поля. Очень много жёстких единоборств мы видим в середине поля. Никто не хочет уступать оппонентам даже сантиметра. Сложно комбинировать краснодарцам по такой вязкой игре. Не удаётся подопечным Виктора Ганчаренко находить свободное пространство для рывков. Продолжает "Ростов" использовать тактику мелкого фола, и снова достаётся Кабелла, который пытается вести игру в качестве диспетчера, но здорово перекрывают ему воздух ростовчане. Пока не просматривается тактика нападения у «быков», бессистемная игра случайностей, которая может привести к взятию ворот. Кайо и Комличенко после одного из игровых единоборств решили выяснить отношения между собой. Арбитру удалось успеть вклиниться между огромными атлетами, предотвратив рукоприкладство. По центру протащили мяч в чужую штрафную площадку гости, где мяч срикошетил на правый край, где был в одиночестве Кабелла, но почему-то он решил поспешно пробить по воротам, и снаряд свалился у него с ноги.

На 29 мин. автогол организовали краснодарцы - 0:1: Автогол Уроша Спайича! Со второй попытки "Краснодар" всё-таки забивает в свои ворота. Терентьев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадку, где Спайич мастерски подрезал мяч в дальнюю "девятку".

На 31 мин. удаляют Крыховика за 2 «желтых» карточки. Видимо, какие-то проблемы со здоровьем возникли у Кордобы в этом матче. Сложно предположить, что по тактическим соображениям его так хотел поменять Ганчаренко ещё в первом тайме. Ростовчане достаточно спокойно действуют ближе к концовке первого тайма, не пытаясь проявлять агрессию в атаке. Важно им теперь просто не допускать ошибок на своей половине поля. Заработали угловой на правом фланге краснодарцы, но Кабелла от флажка не сумел толком поднять мяч над землёй, и ростовчане достаточно уверенно отбились. Арбитр увидел нарушение в штрафной ростовчан и назначает пенальти в ворота «Ростова» Ну и ну! Как оказалось, в предыдущем эпизоде Алмквист, выбивая мяч из штрафной площади, задел также ногу Спайича. Сергей Карасёв на VAR это заметил, и после просмотра повтора Матюнин указал на точку. Нет гола! Кабелла с точки пробил мимо левого нижнего угла ворот. Вполне возможно, что даже если бы Кабелла попал в створ ворот, Песьяков бы спас свою команду. Угадал вратарь ростовчан направление удара, и здорово бросался в угол ворот. Терентьев подключился в атаку по левому краю, откуда прицельно пробивал метров с 26-ти в дальний нижний угол, но Сафонов потащил мяч, после чего у Комличенко, торопящегося на добивание, зафиксировали положение "вне игры".

Первый тайм окончен! "Ростов" ведёт с минимальным счётом в домашнем матче с "Краснодаром".

Во 2-ом тайме произошла одна замена в перерыве матча в составе "Ростова": вместо получившего повреждение в концовке первого тайма Кэнто Хасимото на поле вышел Кирилл Фольмер. Страсти на поле разгорелись. Пытаются идти вперёд и прессинговать "быки" в начале второго тайма, но ростовчане готовы к подобному развитию событий, поэтому не нервничают. Юрий Сёмин завёлся у кромки поля. Алексей Матюнин пока что сделал устное предупреждение главному тренеру "жёлто-синих". Опаснейший штрафной удар штрафной удар заработал Алмквист в полукружии штрафной площади. Жёлтую карточку получил Газинский. Комличенко с перспективного стандартного положения пробивал на силу во "вратарский" угол, но Сафонов не дрогнул, выручив свою команду. Заводится уже у кромки поля Виктор Ганчаренко. Очень эмоционально оба тренера реагируют на каждый игровой эпизод. Корнюшин после очередного подключения в атаку по флангу выполнял навес в штрафную площадку, но чётко там отработали защитники "Ростова". Кайо теперь неожиданно помчался в атаку гостей по левому флангу, но в чистом подкате мяч в него из-под ног сумел выбить один из соперников. В глубине поля штрафной удар заработали ростовчане. Последовала подача в штрафную площадку, где Комличенко сбрасывал мяч головой, но получилось за пределы поля.

На 65 мин. краснодарцы сравнивают счет 1:1: Эдуард Сперцян! Ионов с правого фланга сместился в центр, после чего выдал великолепный скрытый пас на ход Сперцяну, и тот своим выходом 1 на 1 воспользовался сполна. "Краснодар" не собирается сбавлять обороты после сравнивающего гола. В меньшинстве "быки" намерены искать шансы на победу. Левым флангом контратаку провели ростовчане, и после прострельной передачи в район 11-метровой отметки с ходу пробивал Алмквист, но мяч попал в Кайо. Алексей Ганчаренко получил жёлтую карточку за бурное проявление эмоций. Четвёртый судья потребовал главного арбитра наказать главного тренера "быков". В последние минуты всё больше начинаем мы наблюдать преимущество ростовчан. Силы начинают покидать команду Алексея Ганчаренко. Два угловых кряду с левого фланга подали краснодарцы. После второй подачи мяч дошёл до дальнего край штрафной площади на Кабелла, который попытался пробить по воротам, но его успели накрыть. Очень тяжело краснодарцам на последних минутах матча. Уже приходится в отдельных эпизодах им просто играть на отбой. Сил осталось совсем мало. Звучит финальный свисток. Тяжелая боевая ничья, даже в меньшинстве «Краснодар» не смог вырвать победу.

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