Челябинские футболисты продолжили серию побед

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13 сентября 2021, 12:32 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

На этот раз южноуральские спортсмены обыграли «Носту».

В 9-м туре Олимпа первенства России по футболу в ФНЛ-2 футбольный клуб «Челябинск» встретился с командой «Носта» из Новотроицка. В этом матче тренеры «Челябинска» сделали 2 замены в стартовом составе. Вратарем стал Олег Новиков, одним из нападающих — Максим Руднев.

Уже в первом тайме челябинцы заполучили преимущество. Исход встречи предопределило пенальти, право на который получили хозяева поля — игроки «Носты». Вратарь «Челябинска» Олег Новиков отбил удар Никиты Теленкова. После этого ключевого момента южноуральские спортсмены получили явное преимущество и уже в первом тайме забили три безответных гола.

Эта победа стала 8-й для «Челябинска» в этом чемпионате. Сборная остается единственным профессиональным клубом страны, который с начала сезона не потерял ни одного очка.

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