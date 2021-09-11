Великая история великого человека: жизненный путь Пеле

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11 сентября 2021, 12:33 Максим Вильяреал

Фото из открытых источников

Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, – футболист и легенда в мире спорта, уже три раза получивший титул чемпиона мира. Спортсмен является кумиром миллионов. По итогам 2016 года рекорд Пеле по забитым голам за южноамериканскую сборную так и не был побит. Играл за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Пеле признан как лучший спортсмен и футболист XX века.



Пеле родился 23 октября 1940 году в бразильском городе Корасойнс. Его отец в то время профессионально играл в футбол, но из-за травмы был вынужден завершить карьеру и пойти работать санитаром в местную больницу, чтобы прокормить семью.

Уже в школьном возрасте Пеле лучше всех своих сверстников владел мячом. В 7 лет будучи мальчиком он впечатлил тренера местной юношеской команды и попал в юниорскую сборную.

Через несколько лет команду возглавил тренер Валдемар де Брито, который навсегда изменил жизнь будущей звездзы. В 15 лет Пеле подписал свой первый контракт и начал играть в основном составе «Сантоса», для парня началась новая эпоха. Через год спортсмен зарабатывал намного больше отца. Благодаря техники и хорошим результатам быстро стал главным нападающим. В итоге в 1956 ФК «Сантос» заслуженно получил чемпионский кубок.

За 19 лет, проведённых в ФК «Сантос», ему удалось забить 1000 голов. Бразильцы считали его символом страны и человеком, который вывел футбол на новый уровень. С его участием Бразилия стала профессиональной командой, способной потягаться с футбольными клубами мира.

Эксперты до сих пор ломают голову над вопросом: каким образом юноша из глуши, без футбольных академий и регулярных тренировок смог добиться такого результата. В итоге все пришли к единому мнению - Пеле обладал уникальными физическими данными, но главное - очень сильно любил этот спорт. Он все свое свободное время уделял отработке приемов и ударов – и не зря. Также, футболист смог развить хорошее периферийное зрение, при помощи которого видел больше, чем другие.

После ухода из большого футбола Пеле начал обучаться грамматике в обыкновенной средней школе, а после сразу пошёл в институт и получил там диплом экономиста. Вскоре он привлек внимание режиссеров и снялся в 50 фильмов, в том числе – документальных. В большинстве случаев он играл самого себя. А в 1986 году Рик Кинг сделал футболиста ключевым персонажем драмы «Точный удар».



В начале 2000 года правительство Бразилии предложило Пеле пост министра по делам молодёжи и спорта. Тогда был принят закон, который практически избавил футбол от коррупции. Также Эдсон Арантис ду Насименту может похвастаться собственным брендом – маркой кофе «Café Pele».



В 1966 году он узаконил свои отношения с девушкой по имени Роземари. Они прожили в браке 16 лет, после чего развелись. За время совместной жизни Пеле успел трижды стать папой – у него две дочери и сын, который также играл за «Сантос», в роли голкипера. К сожалению, он не смог добиться такого же успеха, как и его отец – он попал в тюрьму на 33 года за причастность к наркобизнесу.

В 1980 году Пеле начал отношения с Марией Менегель, известной как певица Шуша.

Второй женой футболиста стала психолог Ассирия Сейшас. Они официально узаконили отношения в 1994 году, а после у них родились разнополые близнецы.

Новая избранница Пеле стала пятидесятилетняя Мария Аоки – предпринимательница из Бразилии. В июле 2016 года он в третий раз был на свадебной церемонии в качестве жениха.



Пеле, а вернее, Эдсон Арантис ду Насименту, один из самых именитых спортсменов за всю историю не только футбола, но и спорта. Даже после завершения своей карьеры Пеле все так же продолжал активно развивать эту сферу и стремился сделать ее лучше для всех спортсменов мира.

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