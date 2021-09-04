Сборная Кипра уступила России 0:2

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4 сентября 2021, 21:37 Борис Омельченко,

Фото: официальный сайт ФИФА

Сегодня, 4 сентября 2021 г. в пятом туре квалификации к чемпионату мира друг с другом встретились сборные Кипра и России. Матч состоялся в Никосии (Кипр) на стадионе “ГСП”. Арбитр поединка Алехандро Хосе Эрнандес (Испания).



Кипр неплохо начал отборочный цикл, отобрав очки у Словакии и Словении. Благодаря им он хоть и находится на последней позиции в группе, но отстает от лидера всего на три балла. Но в прошлом туре Кипр сенсационно на выезде не смог ничего противопоставить Мальте, разгромно уступив со счетом 0:3. Команда часто играет на удержание счета, пытаясь снизить результативность соперника. Особенно это проявляется в финальные 45 минут поединка. Кипр в 75% матчей отборов не проиграл на этом отрезке. Россия же в 100% случаев играла вничью во второй половине матча. Таким образом, ставка на то, что Кипр не проиграет во втором тайме, за коэффициент 2.00 имеет очень высокие шансы на победу.



Россия проводит первый цикл матчей с новым тренером Валерием Карпиным. Команда показала отличный результат в противостоянии с Хорватией, заработав нужное очко с лидером группы. Сейчас сборная занимает вторую строчку в таблице. Россия в этом отборе играет не очень грубо. В 75% матчей России показывается не более трех “горчичников”, у Кипра этот показатель абсолютно аналогичен. Позиции России в группе H не поменялись: у россиян по-прежнему равенство очков с хорватами, второе место и хорошие шансы выбиться в лидеры.



Игра началась! С центра поля стартовали футболисты сборной России. Сборная Кипра в атаке, попытка прострела с левого фланга, но мяч с ноги Питтаса свалился, улетев за лицевую линию. Передача налево на ход Черышеву, но пока не получилось обострить игру. Голкипер киприотов введёт мяч в игру с линии вратарской. Темп пока не высокий взял.



На 6 мин. россияне открывают счет — 0:1: Александр Ерохин! 0:1. Быстрый гол удался футболистам сборной России. Смолов сделал классную передачу направо в штрафную на ход Ерохину, который отличным ударом в дальнюю девятку открыл счёт. Самошников подключился к атаке по левому флангу, и Миранчук попытался выполнить на него заброс, но получилось неточно. Улетел мяч за лицевую. Красиво сыграно. Перехватили россияне мяч на линии штрафной, Миранчук пяткой эффектно подключил Караваева, который опасно прострелил на дальнюю штангу, но тут никого. Псалтис выбил мяч на угловой. Розыгрыш углового завершила полу-навесом/полу-ударом в дальнюю девятку от Головина, но получилось высоковато, в створ не попал полузащитник "Монако". Пока всё контролирует сборная России, Кипр пока не может толком перебраться в атаку, но и наши футболисты не планируют темп взвинчивать. Довольно активно включились болельщики сборной России! Такое чувство, что их тут больше. Киприоты умудрилсь 1 сентября разгромно проиграть Мальте, чем вызвали явное недовольство своих болельщиков. Быстрая атака сборной Кипра, Яннис Питтас наносил удар с ходу с дальней дистанции, но в створ попасть ему не удалось. Слишком сильно полили поле перед началом встречи. В замедленном повторе сейчас показали проход Питтаса, и прямо брызги у катящегося мяча были видны. Середина первого тайма. Давненько россияне не угрожали воротам соперника, вот сейчас удалось заработать аут на правом фланге. Быстрая атака развивалась правым флангом у сборной Кипра, здорово тут Лойзу убрал Самошникова, и нашему игроку пришлось правила нарушать. Миранчук справа исполнил угловой удар, навешивал в центральную зону на Джикию, который проиграл верховую борьбу Кателарису. Мяч выбит. Хороший момент имела сборная России! Миранчук справа выдал передачу низом в центр штрафной, и набегавший Смолов смог пробить по воротам. Чуть выше перекладины получилось, но там вратарь смог кончиками пальцев дотянуться! Да, надо ещё уточнить, что погода не самая хорошая для игры в футбол. Порядка 30-ти градусов тепла на данный момент в Никосии. Но тут условия для всех одинаковые... Пауза у нас в игре, отправляет испанский рефери команды попить и немного отдохнуть. Всё же жара изматывает. Весьма опасная атака сборной Кипра получилась. Псалтис по правому флангу скорости набрал, навесил на дальний край, и Иоанну смог с лёта нанести неприятный удар! Ерохин успел подставиться! И ещё один опасный момент у наших ворот. После подачи углового справа в центральную зону Каро смог выиграть верховую борьбу и пробил головой! Поймал Гилерме мяч практически на линии ворот. Инициативу перехватили киприоты и часто гостят у наших ворот. Огрызнулись киприоты за десять минут до конца первого тайма. Да и вообще надо сказать, что хозяева поля заметно осмелели в последние минуты. Опаснейший момент у ворот сборной Кипра! Быстрая атака сборной России, Головин прострелил с правого фланга, набегавший Миранчук мощно пробил, Михаил в прыжке отразил. Черышев играл на добивании, но защитник успел ногу подставить. Контролирует сборная России мяч в концовке первого тайма, Черышев завершал атаку ударом с лёта после отскока от защитника, но получилось выше перекладины. Поторопился тут Денис. Удалось нашим футболистам охладить атакующий пыл сборной Кипра, был неплохой отрезок, когда хозяева пару неприятных моментов у наших ворот смогли создать. Звучит свисток, первый тайм окончен! Сборная России контролирует ход встречи, но отличиться удалось лишь однажды. Сборная Кипра провела неплохой отрезок ближе к концу тайма, создав парочку моментов, но россияне смогли соперника успокоить. Надо забивать ещё, чтобы избежать нервной концовки. Думаю, Карпин сейчас что-то придумает. А мы уходим отдыхать!



Начался второй тайм. После перерыва произошла замена в составе сборной России. Рифат Жемалетдинов появился на футбольном поле вместо Дениса Черышева. Киприоты в начале второго тайма пошли вперёд, разыграли аут на правом фланге, но до подачи в штрафную площадь дело не дошло. В быструю атаку убегали футболисты сборной России, пошла передача от Головина на Жемалетдинова, но получилось слишком сильно. Потеря. Вернули россияне контроль над мячом, Баринов сейчас мог эффектно врываться в штрафную перебросом мяча через защитника, но не прошло у капитана нашей команды.



На 55 мин. россияне увеличивают счет — 0:2: Рифат Жемалетдинов! Смолов красивую передачу в касание сделал внешней стороной стопы на ход Жемалетдинову, который вышел на ворота, убрал на замахе голкипера и без проблем закончил атаку ударом в пустой створ! Защитники помешать не успели. Уже более комфортное преимущество сборной России, и продолжают футболисты нашей команды контролировать мяч на половине поля соперника. Обороняется сборная России, и Ерохин даже карточку заработал, руками уложив на газон Циониса. Лойзу справа навесил в штрафную площадь, оставшийся на позиции форварда Каро смог пробить по воротам, но слишком слабо. Было больше похоже на скидку в руки Гилерме. Не всегда успевают россияне за киприотами, начинает сказываться усталость. Что интересно, пятую замену Карпин не делал, но и не сможет её сделать, потому как три слота для замен использовал. Села сборная России в оборону, и Кипр проводит атаки за атаками. Очередной угловой удалось заработать хозяевам поля после прострела с правого фланга. С трудом отбивается сборная России после очередного углового у соперника, аут заработали игроки сборной Кипра. Звучит финальный свисток, сборная Россия победила на жарком Кипре и возглавила группу Н.

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