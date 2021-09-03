Челябинские футболисты одержали шестую подряд победу
3 сентября 2021, 14:21 Татьяна Михайлова
На этот раз команда обыграла «Динамо-Барнаул».
Итогом очередного матча, состоявшегося между клубами «Челябинск» и «Динамо-Барнаул» в рамках Олимпа первенства России по футболу во втором дивизионе ФНЛ, стал счет 2:1. Южноуральцы забили гол на 9 минуте (Марат Шайморданов, пенальти) и на 42 (Егор Дорохов). Барнаульцам лишь раз удалось попасть в ворота соперника.
Добавим, что футбольный клуб «Челябинск» продолжает занимать первую строчку турнирной таблицы в своей группе, одержав 6 побед в 6 играх. Пока команда является единственной в ФНЛ, которая не потеряла ни одного очка.
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