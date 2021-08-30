Популярность футболистов итальянского клуба «Рома» помогает поиску пропавших детей

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30 августа 2021, 09:38

Футболист Эльдор Шомуродов, перешедший в итальянский клуб «Рома», помог найти пропавшую девочку из Польши. Футбольный клуб уже третий год сопровождает трансферные видео фотографиями пропавших детей. Это позволяет привлечь максимальное внимание людей со всех стран мира. На сайте клуба имеются контактные данные благотворительных организаций, с которыми можно связаться при пропаже ребёнка.



Программа поиска позволила найти уже 12 детей со всего мира. Последний раз спасена девочка из Польши. Эльдор отмечает, что он очень рад, что смог внести какой-то вклад в поиск детей. Это избавило семью от серьёзных переживаний. Шомуродов гордится своим нахождением в футбольном клубе, который использует свою популярность необычным способом.



- За всю историю спортсмены «Рома» проделали большую благотворительную работу,- рассказывает руководитель клуба по маркетингу Макс ван ден Дул. - Конечно, большая заслуга в этом деле принадлежит тем организациям, которые сотрудничают с нами. Мы испытываем особую радость, когда нам говорят о нахождении ещё одного потерявшегося ребёнка. Мы понимаем, что работаем не зря.





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