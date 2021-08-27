«Динамо» - «Локомотив» ожидаемая ничья 1:1

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27 августа 2021, 22:06 Борис Омельченко,

Фото: fcdynamo.ru

Сегодня, в пятницу 27 августа 2021 г. на стадионе “ВТБ Арена” состоялась встреча в рамках шестого тура российской Премьер лиги. «Динамо» принял Локомотив. Арбитр поединка Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Оба клуба выиграли свои прошлые матчи: «бело-голубые» на выезде минимально одолели «Урал», а «железнодорожники» дома победили «Краснодар» 2:1. Эти виктории позволили командам подняться в турнирной таблице и сейчас «Динамо» находится на 1-м месте, а «Локо» на 3-м. В очном противостоянии данных соперников зрители смогут понаблюдать за качественным футболом, так как обе стороны находятся в хорошей форме и практически не имеют кадровых проблем.



Главный арбитр встречи Кирилл Левников даёт свисток и мы начинаем. Себастиан Шиманьски выполнил прострел в штрафную площадь с правого фланга и нашёл лишь соперников. Достаточно активно начинают "динамовцы", на правах хозяев действуют первым номером и проводят атаку за атакой. "Локо" пока вынужден уделять внимание обороне. Смолов теряет мяч в центре поля, «Динамо» тут же проводит атаку, которую дальним и неточным ударом завершает Арсен Захарян. А вот это неплохо. Рифат Жемалетдинов получает мяч перед штрафной площадкой, а вместе с ним и пространство. Подработал под правую и пробил на исполнение, но в створ не попал! Камано пробивает по воротам, Шунин мяча касается и переводит его в каркас, после чего круглый отлетает в поле.



На 23 мин. «Локомотив» открывает счет в матче — 0:1: Смолов! Фёдор получает мяч в штрафной площадке. Делает несколько ложных замахов, а потом подрабатывает под правую и стреляет низом в левый угол. Заслуженный гол забивает «Локомотив», перехватив инициативу у активно начавших "динамовцев". Теперь ждём ответ хозяев. После предыдущего эпизода Иван Ордец получил болезненный удар в голову. Пользуясь паузой, режиссёры показали нам российского хоккеиста Александра Овечкина, который переживает за «Динамо» и сидит с клубным шарфиком. Маринато Гилерме надёжно играет на выходе, забирая мяч после навеса Диего Лашальта с левого фланга. Фёдор Смолов получил мяч на левом фланге и попытался добраться до штрафной площадки, но обыграть один в один Гильермо Варелу не сумел. Макаров получает мяч на правом крае штрафной площадки и пробивает с левой ноги в ближний угол, но Маринато реагирует.



На 41 мин. динамовцы отквитали мяч — 1:1: Шиманьски! Себастиан получает мяч перед штрафной площадкой и решает пробить - правильный выбор, мяч отправляется точно в правый нижний угол.



Настойчивы были "динамовцы" в плане дальних ударов, и вот их усилия не проходят зря, до перерыва хозяева устанавливают равновесие в счёте. Захарян решает повторить подвиг Шиманьски, пробивая из-за штрафной - попадает в соперника, а потом ещё и правила нарушает. Свисток Кирилла Левникова отправляет команды в раздевалки, пока 1-1.



Картина первого тайма повторяется. «Динамо» устанавливает контроль над мячом, а «Локомотив» отходит всей командой на свою часть поля. Фомин выполняет передачу в центр штрафной на Тюкавина, Константин принимает мяч, а потом падает, но Кирилл Левников показывает, что нужно подниматься. Денис Макаров встретился с мячом в штрафной площадке, убрал нескольких соперников, пробил с левой в правый нижний угол и не попал.



Эпизод с падением Тюкавина посмотрели и приняли решение - фола не было, а вот положение "вне игры" было. Ой! Тюкавин упускает убойнейший момент - Захарян пробивает с правого края штрафной площади, Гилерме отбивает, после чего стреляет с линии вратарской Константин и не попадает в створ. Два корнера подряд исполнили "динамовцы", но ни один из них к опасности ворота Маринато Гилерме не привёл. Ровно час игрового времени позади, по-прежнему ничья и до сих пор не было замен, что понятно, ведь войти в такой поединок будет невероятно сложно. Фомин подаёт с правого фланга в штрафную и находит Макарова, который уже готов был пробивать, но лишь сумел перекинуть одного соперника, а потом второй выбил мяч на корнер. Борьба на втором этаже во время стандартного положения вновь остаётся за футболистами «Локомотива», на сей раз Камано снял верх. «Локомотив» будет завершать матч в меньшинстве, так как вторую жёлтую карточку получает Баринов, роняя на газон Фомина. Звучит финальный свисток. «Локомотив» зарабатывает заслуженное очко и идет в чемпионате без поражений.

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