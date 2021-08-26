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«Зенит» в трудной борьбе победил ЦСКА 1:0

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«Зенит» в трудной борьбе победил ЦСКА 1:0
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы Недели

Сегодня, в четверг 26 августа, на стадионе «Газпром Арена» в шестом туре российской Премьер-лиги 2021/22 встретились петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА. Арбитр поединка Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) Питерский «Зенит» сбавил чемпионский темп и сыграл вничью в двух подряд выездных матчах против «Локомотива» и «Уфы». Потеряли очки —  потеряли лидерство в РПЛ. Сегодня таблицу чемпионата России возглавляет столичное «Динамо». Несмотря на это, петербургский клуб остаётся главным претендентом на победу в турнире.

Хозяин «Газпром Арены» — ярко выраженный фаворит предстоящей встречи. «Зенит» и «ЦСКА» подходят к очной дуэли в полной боевой готовности. ЦСКА  Алексея Березуцкого уверенно обыграла «Ростов» и «Ахмат» и отстаёт от лидера всего на три очка. В атаке раскрываются Чидера Эджуке и Фёдор Чалов: отличаются сами и помогают забивать партнёрам. В этом сезоне армейцы полностью сосредоточатся на Премьер-лиге и постараются вернуться в Европу.

Поехали! Игра началась! С центра поля стартовал «Зенит»! Мы уже видим центральный поединок очередного тура. Малком начинает матч с мощного дальнего удара, но свалился мяч с ноги и улетел совсем в сторону от рамки. Ракицкий передачей из глубины забросил мяч в штрафную площадь соперника, Малком выскочил из-за спин защитников, слёта пробил - Акинфеев выручил! Крутой момент! Пока преимущество никому отдать невозможно. Идёт плотная борьба за инициативу, в основном в центре поля. «Зенит» завладел территориальным преимуществом. Лучше держится мяч у футболистов петербургской команды. Позиционная атака развивалась у «Зенита». Малком делал поперечную передачу, но на пути возник арбитр. Надо сказать, Иванов довольно технично принял мяч на ногу. Пока не самая зрелищная игра получается. Сказывается и отсутствие болельщиков. Они, конечно, присутствуют, но в малом количестве, не позволяющем прочувствовать весь антураж данного поединка. Нет, не стал пробивать Малком, Клаудиньо навесил в штрафную площадь, но прямо на голову защитнику ЦСКА. Ничего опасного мы вновь не увидели. Какой момент у ЦСКА! Фернандес прострелил с правого фланга в центр штрафной площади, Заболотный принял мяч, отыграл на Дзагоева, который шведой пробил в дальний угол! Облизал мяч штангу с внешней стороны, покинув пределы поля. Середина первого тайма, футболисты ЦСКА давненько в атаку не переходили, контролирует «Зенит» матчи. И вновь успокоился темп игры. «Зенит» после опасного момента у своих ворот вновь наладил контроль над мячом, но без особого продвижения вперёд. Обляков навесил слева в центр штрафной, Заболотный пробил головой из района одиннадцатиметровой отметки, Кержаков взглядом провожал мяч, который угодил в штангу! Чалов был на добивании, но силы не хватило, в итоге Кержаков мяч поймал. Клаудиньо тонкую передачу в штрафную отдавал на Азмуна, но Акинфеев всё понял и мяч поймал. ВАР вмешался в дело. Смотрели момент на предмет возможной игры рукой в штрафной площади, но, честно говоря, даже непонятно какой эпизод попал под подозрение. Подходит к концу первый тайм. «Зенит» отдал инициативу, не хватает остроты в атаке петербургскому клубу. Перешли футболисты «Зенита» на чужую половину поля, идёт розыгрыш мяча, но путей к опасному моменту не так много. Армейцы хорошо обороняются. Чалов отважился на дальний удар, но Кержаков всё видел, да и получилось точно по центру, так что голкипер «Зенита» справился без особых проблем. У команд перерыв. Иванов не стал добавлять ни секунды. Смысла в этом не было. Уходят команды отдыхать, тренерам есть о чём поговорить со своими футболистами. Отдыхаем!

Начался второй тайм! Хорошая атака ЦСКА, Эджуке на пути с левого фланга в штрафную сначала проскочил Кузяева и Ловрена, потом оставил не у дел Чистякова, а вот передача к линии вратарской получилась прямо в ноги Дугласу Сантосу. Вендел нанёс удар из-за пределов штрафной площади, но Акинфеев смог мяч поймать. Тем не менее голкипер ЦСКА явно недоволен тем, что его партнёры дали пробить сопернику. Клаудиньо с дальней дистанции решил по воротам зарядить, но в створ не попал. Намного выше перекладины. Преимущество «Зенита» читается во втором тайме. Во втором тайме абсолютно пропали моменты. Сергей Семак выпускает джокера - Артёма Дзюбу. Да, в первом тайме ЦСКА впереди играл намного лучше. Во втором голкипер «Зенита» Кержаков в основном отдыхает. Опасный угловой получился у «Зенита»! Дуглас Сантос навесил слева, Ловрен скинул на Азмуна, который с подступов к вратарской пробил чуть ли не пяткой, потому что находился спиной к воротам. Акинфеев среагировал! Браво! Не очень яркая игра получается во втором тайме. Пока выход Дзюбы ничего не изменил, разве что хозяева стараются почаще в штрафную навешивать.

На 82 мин. зенитовцы открыли счет — 1:0: Сердар Азмун. Передача на ход Азмуну, который по центру ворвался в штрафную площадь между двумя защитниками, пробил мимо Акинфеева, и мяч от штанги влетел в сетку. Алексей Березуцкий о чём-то активно общается со своими помощниками. Кто знает, может и Гайча увидим? Другое дело, что у ЦСКА во втором тайме вообще нет игры в атаке. Заключительная десятиминутка основного времени у нас идёт. Пока не получается у ЦСКА перевести игру на половину поля соперника, «Зенит» всё контролирует. Хорошая атака «Зенита», Сутормин забежал по правому флангу, простреливал с края штрафной на дальнюю штангу, но никого там не оказалось. Потеря. Звучит финальный свисток и тяжелая, вязкая, трудная победа за «Зенитом».

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