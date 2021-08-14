«Ростов» уступил ЦСКА - 1:3

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

14 августа 2021, 22:22 Борис Омельченко,

Фото: РПЛ

Сегодня, 14 августа 2021г. на стадионе Ростов Арена (Ростов-на-Дону) встретились команды 4-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. Главный арбитр поединка Кирилл Левников (Санкт-Петербург). «Ростов» набрал первое очко в этом сезоне РПЛ в дебютном матче для нового главного тренера – Юрия Семина, сыграв вничью с «Химками» (1:1). При этом в 5 последних матчах в чемпионате «Ростов» не выигрывал (1 ничья, 4 поражения). А в 3 предыдущих домашних поединках в Премьер-лиге команда потерпела поражение. ЦСКА в прошлом туре уступил «Динамо» со счетом 1:2. У Алексея Березуцкого, как главного тренера, пока 1 победа и 2 поражения в РПЛ. На выезде ЦСКА проиграл в 4 предыдущих матчах в чемпионате.



Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Начало сезона для "Ростова" и ЦСКА получается крайне непростым. Обе команды нуждаются в победе, а поэтому сегодня мы наверняка увидит крайне боевой матч. Из глубины поля последовал заброс на ход Полозу по левому флангу, Дмитрий в борьбе с Фернандесом не смог зацепиться за мяч. Последовал заброс на левый угол штрафной площади ЦСКА, Мамаев головой пробил в ближний угол ворот, Акинфеев был на месте. Игорь Акинфеев указал Кириллу Левникову, что мяч подспущен, главный арбитр матча согласился с капитаном ЦСКА и заменил мяч. Целый ряд мячей оказались подспущенными, что-то странное в Ростове сегодня. Фернандес на правом фланге теперь уже попал под прессинг Полоза. Пока в обороне у "Ростова" и ЦСКА получается играть куда лучше. Игроки ЦСКА сейчас перехватили контроль над мячом, но вот дальше центра поля пройти "армейцам" пока довольно трудно.



На 11 мин. армейцы открывают счет в матче - 0:1: Бийол! Влашич с углового выполнил прекрасную подачу в центр штрафной площади, Бийол также грамотно выпрыгнул и головой отправил мяч точно в правый угол ворот. Глебов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. "Ростов" пытается что-то придумать в позиционных атаках, но пока плотную оборону ЦСКА пройти не удаётся. Байрамян с правого фланга вошёл в штрафную площадь и затем Хорен выполнил передачу к линии вратарской, мяч попал в руку Дивееву, Кирилл Левников сразу же показал, что никакого пенальти не будет. Мухин пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Песьяков в прыжке вытянул непростой мяч. Ахметов получил небольшое мышечное повреждение, пока Ильзат немного прихрамывает. Дзагоев на всякий случай отправился разминаться. Игроки ЦСКА перехватили контроль над мячом, но вновь "армейцы" пока держат его исключительно в центре поля. Эджуке при смещении в центр с левой половины поля отыгрался с Чаловым, а затем у радиуса штрафной площади Чидера оставил мяч Влашичу, Никола в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.



На 35 мин. армейцы увеличивают отрыв - 2:0: Чалов! Эджуке в центре поля выиграл борьбу за мяч у Байрамяна, затем Чидера по центру разогнал контратаку ЦСКА, после прохода вперёд Эджуке выполнил грамотную передачу на левый угол штрафной площади, Чалов удачно набежал на мяч и в касание точно пробил в правый угол ворот. Весомую заявку на очки сегодня уже создал ЦСКА, пока "Ростов" в первом тайме ничего противопоставить "армейцам" не может. Норманн получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля. Вышли на поле врачи "Ростова", пауза в игре. Показал Норманн, что он не может продолжать игру, в составе "Ростова" экстренно готовится замена. В составе "Ростова" произошла замена. Вместо Матиаса Норманна на поле вышел Данила Сухомлинов. Эджуке ворвался в штрафную площадь с левого фланга, Чидера ушёл от Байрамяна и с острого угла пробил по воротам, Песьяков ногой перевёл мяч на угловой. Влашич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Песьяков сыграл на выходе и смахнул мяч на правый фланг. Звучит свисток на перерыв. Московский ЦСКА после первого тайма на выезде уверенно переигрывает "Ростов" 2:0. Пока команда Юрия Сёмина совсем слабо выглядит впереди, если после перерыва "Ростов" ничего не сможет изменить, а также продолжит проваливаться на флангах, сегодня ЦСКА точно наберёт три очка.



Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать команда Алексея Березуцкого. Если ЦСКА начнёт играть исключительно от обороны, у "Ростова" действительно могут появиться шансы на спасение этого матча. Глебов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, случился небольшой рикошет, но мяч в итоге полетел точно в Акинфеева. ЦСКА отдал мяч "Ростову" на старте второго тайма, посмотрим, смогут ли "армейцы" сегодня грамотно сыграть от обороны. Сухомлинов в центре поля нарушил правила против Чалова. Вновь ЦСКА достаточно долго разыгрывал стандарт.



На 56 мин. ростовчане использовали пассивность ЦСКА и счет стал - 1:2: Глебов! Байрамян с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Хасимото головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Влашич выбил мяч к линии штрафной площади на левый угол, Глебов удачно набежал на мяч и сильно пробил по воротам, случился небольшой рикошет и в итоге мяч оказался в правом углу ворот. Быстро ЦСКА пропустил гол на старте второго тайма, а ведь было ясно, что нельзя команде Алексея Березуцкого играть только от обороны.



Дёрнул Фернандес заднюю поверхность бедра, не может фланговый защитник ЦСКА продолжать матч. В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Марио Фернандеса на поле вышел Кирилл Набабкин. Глебов в борьбе за мяч неудачно упал на ногу Влашичу, Никола пока сидит на газоне. Вновь врачи ЦСКА вышли на газон. Вот так тянут время, команда армейцев явно потеряла в качестве, на классе переиграть ростовчан будет трудно. У Хасимото уже начинает сводить мышцы под конец матча, у "Ростова" осталась ещё одна замена. Довольно сильно хромает Хасимото, вернуться в игру Кенто уже не сможет. Игроки "Ростова" полностью перехватили контроль над мячом, но ЦСКА очень плотно держит оборону. Угловой у ворот ЦСКА. Фольмер выполнил плохую подачу в центр вратарской, Акинфеев спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. Фольмер с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Мамаев головой сбросил мяч на Алмквиста, Понтус также головой пробил в левый угол ворот, Акинфеев в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. Терентьев пробил по воротам с дальней дистанции, мяч пролетел над перекладиной, но Акинфеев всё контролировал.



На 90 добавленной мин. армейцы увеличили счет 1:3: Марадишвили! Бохинен выиграл верховую борьбу за мяч на левом фланге, после скидки Яковлев прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в радиус штрафной площади на Ахметова, Ильзат в свою очередь выполнил передачу на правый угол штрафной площади на свободного Марадишвили, а Константин уверенно отправил мяч в левый угол ворот. Четыре минуты добавил Кирилл Левников к основному времени матча. Сняли игроки ЦСКА все вопросы о победителе в этом матче, "Ростов" уже практически бросил играть. Кирилл Левников получил подсказку от судей из комнаты VAR, Терентьев за свой фол может и красную карточку получить. На повторе хорошо видно, что Терентьев умышленно ударил локтем в лицо Марадишвили. Кирилл Левников пересмотрел повтор момента, но главный арбитр матча решил не удалять защитника "Ростова". Звучит финальный свисток. ЦСКА побеждает в этом трудном матче.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости