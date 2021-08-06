«Уфа» - «Локомотив» боевая ничья 1:1

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6 августа 2021, 19:46 Борис Омельченко,

Фото: ФК "Локомотив"

Сегодня, 6 августа 2021 г. на стадионе BetBoom Арена (Уфа) состоялась встреча 3-го тура Тинькофф РПЛ между «Уфой» и «Локомотивом». Главный арбитр поединка Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

Вряд ли кто-то удивился тому, что “Уфа” начала сезон с двух поражений кряду. Однако последний матч с “Динамо” имел очень непредсказуемую развязку, все решилось во втором тайме, где команды забили пять мячей, в том числе дважды отличился клуб из Башкирии. В третьем туре Премьер-лиги “Уфа” вновь сыграет дома, уже против другого московского клуба “Локомотива”. Ждать ли такого же сопротивления от хозяев. Футболисты «Уфы» не могут обыграть «Локомотив» уже в семи личных встречах подряд. Получится ли у подопечных Алексея Стукалова победить столь неудобного оппонента теперь? За «Уфу» чертовски обидно! В прошлом сезоне Алексей Стукалов принял башкирский коллектив, когда тот пребывал в серьёзном кризисе, но смог спасти его в элитном российском дивизионе. Казалось, что новый чемпионат сложится для уфимцев значительно успешнее, однако на деле пока всё получается иначе. Всё ровно наоборот можно сказать про «Локомотив», который сейчас пребывает в каком-то необъяснимом состоянии, что не мешает им выигрывать. Не так давно прошёл слух, что руководство москвичей планирует серьёзную распродажу своих лидеров, что выглядело настоящим бредом, однако Гжегож Крыховяк уже оказался в «Краснодаре». Не понимает ничего и главный тренер Марко Николич, который в прямом эфире не сдерживал недоумения.



Игра началась. Солнечно сегодня в Башкирии. "Локомотив" владеет мячом - Рыбчинский ушёл от оппонента, но закинул мяч в ноги Камилову. Касинтура выполнил проникающую передачу на Мрзляка, тот пробил в ноги Сильянова, но на подборе был Иванов. Настоятельно рекомендую глянуть за Касинтурой - анголец получил высшее образование в России, а раньше играл в мини-футбол за "Новую генерацию". Камано выдал мяч от угла вратарской площади в сторону Жемалетдинова, и россиянин зарядил с 11-метровой отметки выше перекладины. Первый фол - Мрзляк получил по ногам от Баринова, и россиянин незамедлительно принёс извинения. Штрафной удар уфимская команда разыграла. Рыбус завалился возле боковой линии - в динамике поляк нарвался на толчок со стороны Кротова. "Железнодорожники" также разыграли мяч. Куликов выполнил навесную передачу со штрафной точки прямо в руки Беленову, который вышел из ворот и опередил на пару мгновений Камано. Магкеев завалил на траву Мрзляка - хорват сегодня очень активно играет и успевает во многие зоны. Хорвату больно, он поднялся только через 30 секунд. Камилов сорвал перспективную атаку "Локомотива" - Кастро был завален около центрального круга при попытке развить наступление "красно-зелёных". Рыбчинский на фланге классно разобрался с игроком "Уфы" и доставил мяч на Камано транзитом через короткий пас на Смолова. Франсуа не смог прицельно пробить. Стукалов активно на бровке подсказывает игрокам "Уфы". А Касинтру ловко убирает за счёт ложного финта Куликова. Возникли проблемы со здоровьем у Рыбуса - приложил доктор "Локомотива" ему к шее лёд. К счастью, ничего страшного нет. Возникла пауза - футболистам необходимо поддержать водный баланс и утолить жажду. Минутку отдохнут и переведут дух из-за духоты. Последовала передача в район 11-метровой отметки по воздуху, но в этой зоне оказался только Касинтура, вынесший мяч на несколько метров. Очень много грубой игры в единоборствах. Касинтура выскочил 1 на 1 с Сильяновым, но воспитанник "Локомотива" завладел мячом и доставил его сразу в направлении Камано. Жемалетдинов пострадал немного - Йокич прервал его сольный проход, выставив ногу вперёд. Полежал на газоне россиянин, а "Локо" заработал штрафной. Куликов выполнил хитрую передачу по банановой дуге в сторону Смолова, но пассивно сыграл экс-игрок "Сельты", проиграв борьбу Плиеву. Плиев добрался едва ли не до штрафной - никто его не встретил. Константин остался, сыграл в стенку с Бауэром, и австриец возле лицевой потерял снаряд. Касинтура очень сильно саданул по мячу из свободной зоны после отскока, однако мяч прошёл над перекладиной.



Сумбурная игра, много остановок, что ломает логику игры, нет голевых комбинаций и попадания в створ ворот. И снова Касинтура в центре внимания. Он разогнал атаку, откатил мяч под удар Камилову, и хавбек "Уфы" зарядил с правой ноги! Бауэр перестарался и диагональ выдал очень неточную - Сильянов оказался в зоне, куда по задумке австрийца должен был бежать Касинтура. Гилерме сделал пару движений вперёд и захватил мяч в руки - Мрзляк на дальней штанге готовился замкнуть навес. Фол со стороны Магкеева - Агаларов разбегался на третьей скорости возле бровки, но защитник "Локомотива" толкнул его, сбив дыхание. Касинтура и Камилов вдвоём решили организовать атаку - африканец покатил вдоль линии штрафной, но Владислава накрыл Сильянов! Николич снова вышел к бровке - сербский наставник ведёт себя достаточно импульсивно, и проигранное Жемалетдиновым единоборство он принял в штыки. Сильянов с правого фланга, не вбегая в штрафную, доставил мяч до дальней штанги, однако Журавлёв головой вынес его. Главный арбитр добавил 3 минуты к первому тайму. Баринов упал в штрафной площади "Уфы", но контакт с Плиевым был минимальным. Участник Евро-2020 лютует, но какой тут пенальти? Арбитр решил глянуть, если ли пенальти в ворота "Локомотива"! Показалось ему, что Баринов наступил на ногу Мрзляку. Пенальти в ворота "Локомотива"! Да, судья всё-таки разглядел здесь в динамике фол со стороны Баринова. Удаление! Баринов отправляется отдыхать после получения второго "горчичника". Недоволен россиянин и высказывает претензии боковому арбитру.



На добавленных мин. уфимцы забивают гол с пенальти - 1-0 Иванов! Опытный хавбек спокойно пробил в правый угол, а Гилерме завалился в другой. Первый тайм завершён. Встретимся через 15 минут.

Начинается второй тайм!



В составе "Локомотива" состоялась замена - бывший игрок "Байера" Едвай выскочил на поле вместо Сильянова. Едвай сразу же толкает в спину Агаларова - хорват известен не самой грубой манерой игры, но ему нужно адаптироваться в России. Агаларов выполнил неплохую навесную передачу в сторону Камилова, который с линии штрафной пытался зарядить по воротам. Агаларов с разворота отдал мяч под навес Мрзляку, но хорвата вовремя накрыл Едвай - сошлись соотечественники. После навеса от флажка Иванов затылком переводил мяч в сторону девятки, но снаряд прошёл выше ворот. Журавлёв для страховки отбежал примерно к центральной части поля и головой сыграл, сохранив мяч для "Уфы". Смолов пытался разбежаться. Беленов вытащил из-под перекладины мяч, сложившись в струну - нанёс дальний удар после паса Смолова Куликов. Опытный Беленов без труда забрал мяч после стандартного навеса в исполнении Рыбчинского - Смолов пытался головой пробить.



Гилерме вынес мяч в район центрального круга, головой сыграл Рыбчинский, сохранив снаряд для "Локомотива". Кастро головой нейтрализовал угрозу, исходившую от Агаларова, и скинул мяч в сторону Гилерме, который сначала туловищем обработал снаряд, а затем пробил ногой. Головой из пределов вратарской пробил Смолов - любезный навес ему выдал с фланга Магкеев. Стукалов бродит по технической зоне с недовольным видом - специалиста напрягает что-то в оборонительной игре "Уфы". Камилов с линии штрафной зарядил по мячу с подкруткой после паса Мрзляка - под снаряд бросился самоотверженный Кастро. По ударам в створ статистика такая: 3 против 2. Суммарно по выстрелам - 7 против 5 также в пользу "Уфы". В последние минуты хозяева неплохо давят. Гилерме - просто красавец! Дважды в упор заряжал Агаларов из убойной позиции, но бразильский россиянин в обоих случаях закрыл собой угол. Да, впору хвататься сейчас Стукалову за голову - россиянин лютует на бровке, не понимая, как в течение двух минут можно угробить такие моменты! Агаларов снёс в подкате Куликова, попутно в момент движения угодив хавбеку "Локомотива" по голове шипами. В центре поля лежит Кротов и пока не может подняться бывший форвард "Спартака". Игра не остановлена, так как "Уфа" с мячом. Пауза на водопой - принятие жидкости очень полезно при такой жаре, которая сегодня стоит в столице Башкортостана. Какая-то "болельщица" оголилась, оставив лишь нижнее белье и подняла плакат "Бауэр, подари футболку, а то холодно". Бауэр - пианист, лётчик и полиглот (прочитайте про его хобби в сети), и думаю, ему будут ясны цели этой мадемуазель.



На 73 мин. «Железножорожники» сравняли счет - 1:1 Лисакович! Нанёс неотразимый удар белорусский форвард, пробив после отскока с левой ноги в дальнюю нижнюю девятку. Журавлёв снова доставил по воздуху мяч в направлении Агаларова, но хавбек "Уфы" не пробил под воздействием насевшего на него Едвая. На фол нарвался Миранчук - Антон получил болезненный толчок в спину после столкновения с Саплиновым. И тут же Лисакович получил по ногам - "Уфа" разошлась. Не красит тактика мелких фолов коллектив Алексея Борисовича. Касинтура получил, кажется, небольшое повреждение - экс-игрок в мини-футбол пребывает на газоне, а рядом находится врач и Иванов. Да, замена. Вместо Касинтуры появился на поле Алиев. Желаю здоровья африканцу, очень он оставляет позитивное впечатление в "Уфе". 44% игрового времени мяч находится под контролем игроков "Уфы", а остальные 56% - в ногах футболистов "Локомотива". Безобразный штрафной удар в исполнении "Уфы" - Иванов забросил снаряд в сторону крепкого Йокича, и словенец очень неудачно пробил с левой ноги. Кастро вылетел к центральному кругу и затолкал в спину Иванова, который пытался обработать мяч и послать его на Голубева. Главный арбитр добавил ко второму тайму 5 минут. "Локомотив" пошёл в атаку - Живоглядов разбежался по флангу и выкатил снаряд вдоль ворот с правой ноги - не успел Зе Луиш замкнуть! Звучит финальный свисток! "Локомотив" в меньшинстве смог увезти один балл из Уфы. Боевая ничья, много грубости и мало футбола.

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