ЦСКА уступает «Локомотиву» 1:2

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31 июля 2021, 22:26 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Первое московское дерби нового сезона! “Армейцы” играют с “железнодорожниками” на “ЦСКА Арене”. Арбитр поединка Алексей Матюнин (Москва). Хозяева не слишком убедительно смотрелись в первой игре против “Уфы”, пока клуб под руководством Алексея Березуцкого не смог нас чем-то глобально удивить. Однако победа над “Локомотивом” могла бы снять многие вопросы, сможет ли ЦСКА и его новый тренер осуществить задуманное?



В матче предыдущего тура “армейцы” обыграли “Уфу" с минимальным счетом на домашнем поле. При этом ни о какой доминации ЦСКА не было и речи, даже процент владения мячом оказался равным, что является практически нонсенсом для выездных поединков “Уфы”. Пока такая игра не говорит ни о каких чемпионских амбициях подопечных Березуцкого. “Локомотив”, напротив, очень убедительно обыграл другого аутсайдера прошлого сезона из Тулы со счетом 3:1. “Железнодорожники” наверняка настроены по-боевому на этот матч. Болельщики помнят, что в последних пяти личных встречах “Локо” четыре раза обыграл ЦСКА.



Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. ЦСКА и "Локомотив" вновь активно перестраиваются, сложно сказать, что ждать от команд в этом противостоянии, но будем надеяться, что мы увидим красивый футбол и немало забитых голов. Игроки ЦСКА решили на первых минутах матча отдать мяч "Локомотиву" и сыграть от обороны. Алексей Березуцкий до матча предупреждал, что "армейцы" могут сыграть и без мяча неплохо, в таком матче главное добыть положительный для себя результат. Сегодня на трибунах разрешено до трёх тысяч болельщиков, разумеется подавляющее из них это фанаты ЦСКА. Писарев и Онопко, которые являются помощниками Валерия Карпина в сборной России, сегодня находятся на трибуне, есть за кем им последить в составах обеих команд. С правого фланга последовала плохая подача к линии вратарской ЦСКА, Акинфеев спокойно размялся при игре на выходе. Низкую линию обороны выстроил ЦСКА, дальше центра поля "армейцы" в прессинг идти не собираются. Вот теперь уже и игроки ЦСКА перехватили контроль над мячом. Чалов попытался пройти вперёд по центру, но Фёдора грамотно накрыл Баринов и выбил мяч в аут. Много позиционной игры показывает «Локо», без обострения, не хватает скорости, движения с целью сыграть на опережение в свободную зону. Сильянов неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади ЦСКА, Тикнизяну пришлось выбивать мяч на угловой. Куликов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Магкеев в борьбе за верховой мяч нарушил правила. Тяжело Тикнизяну разгонять атаки по своему флангу, Жемалетдинов пока регулярно "висит на плечах" у Наира.



На 18 мин. армейцы открывают счет в этом матче - 1:0: Кристиян Бистрович со стандарта прекрасно пробил в правую девятку, Гилерме в прыжке достал до мяча, но тот от перекладины всё же зашёл в сетку.



На 26 мин. игрок «Локомотива» сравнивает счет -1:1: Смолов! Куликов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Мурило головой грамотно сбросил мяч к линии вратарской на Смолова, Фёдор опередил Тикнизяна и в касание отправил мяч в правый угол ворот. Гилерме повредил палец, быть может после удара Бистровича Маринато как раз и получил небольшое повреждение, но голкипер "Локомотива" конечно же готов играть дальше. Мячем больше владеет «Локомотив» и последние 6 мин. доминируют у ворот армейцев. Куликов с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде на этот раз не смог зацепиться за мяч. Армейцы играют вторым номером, хотя их модель атакующая, они долгие годы проповедовали агрессивный, жесткий футбол. И вот теперь они резко меняют стиль ведения игры. Пока у «Локо» лучше получается поиск комбинационных решений. Очередной угловой у ворот ЦСКА. Куликов выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч был выбит подальше от ворот "армейцев", но Магкеев неплохо пробил по воротам с дальней дистанции, мяч пролетел над перекладиной. Бистрович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Баринов головой выбил мяч в аут. Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма московские ЦСКА и "Локомотив" играют между собой вничью 1:1. Обе команды показывают быть может и не самый быстрый футбол, но за счёт обилия стандартов игра получается всё же далеко не самой плохой. В целом по игре нельзя отдать кому-то подавляющее преимущество, да, сейчас "Локомотив" мог забить гол в "раздевалку", но этого не произошло, а поэтому уже в самом начале второго тайма может получиться так, что уже сами "железнодорожники" вынуждены будут догонять своего соперника.



Начинается второй тайм. Посмотрим, что придумают ЦСКА и "Локомотив", чтобы повести в счёте, учитывая ход матча, может получиться так, что последующий забитый мяч может оказаться победным для одной из команд. Угловой у ворот ЦСКА. Куликов выполнил подачу в центр штрафной площади, Мурило головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.



На 59 мин. «железнодорожники» увеличивают счет - 1:2: Жемалетдинов при проходе по центру удачно сыграл со Смоловым и Куликовым, которые были у радиуса штрафной площади, а затем Рифат удачно пробил в левый угол ворот, Акинфеев в прыжке достал до мяча, но спасти свою команду ему не удалось. Мухин на правом фланге нарушил правила против Смолова. "Локомотив" не стал торопиться при розыгрыше мяча. Эджуке с левой половины поля сместился к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч от Магкеева отскочил обратно к Чидере, который сразу же сбросил мяч на Чалова, Фёдор сместился с левого угла штрафной площади в центр и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Влашич выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Фернандес удачно набежал на мяч, но его удар пришёлся точно в Гилерме. Фернандес, Влашич и Кучаев с правого фланга довели мяч до левого угла штрафной площади, Эджуке немного сместился в центр, а затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. Эджуке сместился в центр с левого фланга, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. Звучит финальный свисток. Игра вторым номером не задалась у ЦСКА, а когда во 2-ом тайме армейцы заиграли в своей привычной манере ситуация на поле в корне изменилась, армейцы стали доминировать, но времени, чтобы изменить счет, не хватило, в итоге поражение армейцев.

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