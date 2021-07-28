Как играли фавориты футбольного чемпионата России в первом туре

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

28 июля 2021, 18:46 Кирилл Красильников

Фото из открытых источников

В пятницу 27 июля стартовал новый сезон чемпионата России по футболу и сразу же дал болельщикам почву для размышления о том, что им предстоит увидеть в новом сезоне. Давайте разберём, как сыграли призеры прошлого сезона чемпионата России, чтобы понять, как развернётся борьба за титул в этом году.



Химки-Зенит 1:3

В матче с подмосковной командой действующий чемпион страны испытал проблемы на старте матча. Команда Семака пропустила первой в середине первого тайма, тем самым поставив себя в неудобное положение. Однако питерцы быстро вернулись в игру, сравняв счёт через 5 минут после гола хозяев. Во втором тайме гости вышли вперёд, укрепили преимущество. Итогом всему - ожидаемая победа команды с берегов Невы, уверенная игра команды, владение инициативой все 90 минут и отличное начало чемпионата с 3 очками в активе.



Рубин-Спартак Москва 1:0

Матч в Казани получился невероятно динамичным и не скупым на голевые ситуации, отменённые голы обеих команд, стыки и шквал опасных моментов. Это был матч действительно равных соперников, почти все 90 минут игра шла на встречных курсах и, как и бывает в таких встречах, 3 очка заберёт тот, кто окажется удачливее. Матч в Казани исключением не стал, красно-белые пропустили в самом начале второго тайма, и оказались в роли догоняющих. Пропустив, москвичи имели множество моментов, чтобы сравнять счёт, но мяч упорно не заходил в ворота казанцев. В результате спартаковцам так и не удалось забить, красно-белые впервые с 2011 года проиграли стартовый матч чемпионата. Болельщикам москвичей ни в коем случае не стоит отчаиваться, ведь их команда демонстрировала футбол хорошего качества и, если они продолжат так играть, победы обязательно придут.



Локомотив-Арсенал Тула 3:1

Железнодорожники ещё весной набрали сумасшедший ход в чемпионате, вернувшись в борьбу за зону Лиги Чемпионов и короткая предсезонная подготовка должна была пойти на пользу команде Марко Николича. Так и получилось, железнодорожники сохранили всех лидеров и не потеряли в качестве игры.

Матч в Черкизово получился нелегким для красно-зелёных, хозяева пропустили в середине первого тайма и до 79 минуты проигрывали. На руку сыграла вторая желтая карточка и удаление игрока туляков Артема Сокола. В большинстве локомотив полностью перевернул игру, забив три мяча за 10 минут до конца встречи. Бронзовые медалисты прошлого сезона начинают новый с тяжелой победы.



Первый тур нового сезона РПЛ заинтриговал всех болельщиков нашего футбола, впервые за несколько лет сложно предположить, кто станет чемпионом и кто попадёт в еврокубки.

Многое говорит, что борьба за титул сохранится до самого конца, это ещё сильнее подогревает интерес к новому розыгрышу РПЛ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости