Команда «Челябинск» выиграла второй матч нового сезона

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26 июля 2021, 14:20 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ФК «Челябинск»

Футболисты в домашнем матче обыграли соперников из Оренбурга.

Продолжаются встречи в рамках недавно начавшегося Первенство России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ. В минувшие выходные футбольный клуб «Челябинск» провел домашний матч с «Оренбургом-2». В нем приняли участие четыре новичка «Челябинска» — Кирилл Сараев, Иван Костылев, Егор Макаров и Максим Руднев.

Игра закончилась счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Первый гол забил Егор Дорохов на 4-й минуте, второй — Максим Руднев на 84-й. Таким образом, ФК «Челябинск» остается одним из лидеров четвертой группы второго дивизиона ФНЛ.

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