Кто будет готовить сборную России к Чемпионату мира 2022?

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15 июля 2021, 19:20 Сергей Дементьев

8 июля РФС объявил об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Как было указано в заявлении, контракт со специалистом был расторгнут обоюдно.

Работа Станислава Саламовича на Чемпионате Европы 2020 в качестве главного тренера не удовлетворила Технический комитет РФС. Сборная России провалила турнир, что и стало причиной для поиска замены.

По поводу подходящих кандидатов в социальных сетях уже ведутся споры, а букмекеры вовсю принимают ставки.

Наша редакция подготовила список из тренеров, имена которых чаще всего стали ассоциировать с освободившейся должностью. Разберём вероятность назначения, плюсы и минусы каждого из кандидатов в нашем материале.

Сразу стоит отметить, что русские тренеры, в частности, Леонид Слуцкий, Валерий Карпин и Сергей Семак от возможности возглавить команду на Чемпионате Мира отказались. И их можно понять: специалистам комфортно на своих нынешних местах, они развивают свои проекты и задумки, вплотную работают с игроками, а идти на риск и брать под свою ответственность сборную раз в несколько месяцев - не так интересно для тренера.

Подробнее пройдёмся по иностранным кандидатам.

Йоахим Лев

Начнём с самого известного тренера, возглавлявшего сборную Германии на протяжении 15 лет. Имя и фамилия этого специалиста напрямую ассоциируется с «немецкой машиной» - Йоахим Лёв, покинувший свой пост после Евро 2020.

Очень опытный специалист, который способен выжать всё, что возможно, из футболистов за пару отведённых месяцев.

Проблема заключается в том, что Лёву нужен отдых. Об этом он прямо заявлял на пресс-конференциях и интервью. А отборочные матчи на Чемпионат Мира начнутся уже через пару месяцев: времени ждать нет. Высококвалифицированный немец, в свою очередь, скорее всего уйдёт в тень на год-другой.

Штефан Кунц

Есть и другой вариант из немецкой футбольной системы - Штефан Кунц. Именно он с 2016 года успешно возглавляет молодежную сборную Германии. При нем команда взяла трофеи на Евро 2017 и Евро 2021. Специалист отлично выстроил коммуникацию внутри коллектива, однако опыта у него не так много. Кунц уже не молод (58 лет) да и мотивации менять команду, которую он строит уже несколько лет, не видно. В конце концов, наши и немецкие ментальность, особенности стиля, игроки отличаются кардинально.

Как итог, - неопытный для больших турниров тренер, без особой мотивации покидать нынешнее место работы, - приглашать такого в сборную смысла немного, и, кажется, РФС это понимает.

Владимир Петкович

Звезда Швейцарской сборной - Владимир Петкович, отметившийся феноменальной работой во время матчей плей-офф Евро2020. Его замены и выбранный стиль игры в матче Франция - Швейцария, в котором его команда после неоднократных перестановок отыгралась со счета 3:1, а после чего и вовсе прошла в четвертьфинал, - сделали его национальным героем. Этот статус он подтвердил и в следующем матче против испанцев, где футболисты под его началом проявили характер и уступили лишь по серии пенальти.

Владимир Петкович обладает достойными тренерскими навыками, давно работает со сборными, был главным тренером «Лацио», с которым взял Кубок Италии в 2013 году, умело работает со средними командами и более того - Петкович говорит по-русски.

Все бы ничего, но после такого успешного выступления на Евро специалист вряд ли захочет уезжать в расположение другой сборной. Тем более команда Швейцарии на данном этапе очень перспективна, ее интересно развивать. Не думаем, что накануне отборов к Чемпионату Мира Петкович бросит свою команду и приедет в Россию даже ради приличной суммы в контракте.

Доминико Тедеско

В конце прошедшего сезона специалист покинул расположение «Спартака», и представить его во главе сборной не так сложно. Немец хорошо разобрался в наших игроках за год в РПЛ, отметился отличным мотивационным навыком, выучил русский язык.

Одна из причин расторжения контракта со «Спартаком» - также решается, если Тедеско встанет «у руля» сборной. Тренер, семья которого была недовольна его переездом в Россию на время чемпионата, будет больше времени проводить с родными. Уезжать далеко от дома на большой срок не придётся.

Но есть и минус, - это отсутствие опыта работы со сборными. Сможет ли Тедеско завести и организовать наших ребят за короткий срок - главный вопрос.

Франк де Бур

Возможно кто-то будет ностальгировать по ЧЕ 2008 года, если РФС назначит тренером именно этого специалиста. Отношение у российских болельщиков к голландцам «у руля» сборной с поры Гуса Хиддинка - предвзятое.

Франк де Бур с 2010 по 2016 годы руководил «Аяксом». Тренер также имеет неплохой бэкграунд в управлении сборными. 3 года (2008-2011гг.) он был ассистентом главного тренера в Нидерландах, а на этом Евро уже самостоятельно составлял команду из лучших голландских игроков.

К сожалению, Нидерланды вылетели от чехов в 1/8 финала, никак не проявив себя в атаке. За игру было выполнено 0 ударов в створ, и большая часть вины лежит на плечах Де Бура, так как соперник переиграл его тактически. А голландец, в свою очередь, совершил совсем ненужные ракировки, которые лишь усугубили положение.

В оправдание Франка де Бура можно сказать одно, - специалист учится на ошибках и умеет их признавать.

Вокруг всех этих кандидатур активно ведутся дискуссии, однако ни у кого нет уверенности в том, кто будет готовить нашу команду к Чемпионату мира. Переговоры идут, в то время, как до отбора на главный мировой турнир по футболу осталось всего 2 месяца. Другого выхода, как ждать официального заявления РФС не остаётся, все таки - переговоры любят тишину.

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