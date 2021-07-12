Италия – чемпион Европы: триумф Манчини

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12 июля 2021, 12:34 Кирилл Красильников

Фото из интернета

Италия, спустя 15 лет после скандального финала чемпионата мира 2006 года со стычкой Зинедина Зидана и Марко Матерацци, триумфально вырвала кубок у сборной Англии. Итальянцы увозят кубок из самого сердца Лондона–стадиона Уэмбли. Скуадра Адзурра забирает кубок чемпионов Европы прямо из-под носа родоначальников футбола. Итальянцы заслужено ликуют, ну а мы давайте вспомним, как складывался турнир для команды Роберто Манчини.

Групповой этап

Групповой этап получился для итальянской команды легкой прогулкой. Класс игроков сборной Италии оказался настолько выше, чем у оппонентов, что итальянцы не напрягаясь, смяли всех оппонентов, набрав 9 очков из 9 возможных, вышли в плей-офф с заслуженного первого места.

Плей-офф

В плей-офф Манчини и Компания столкнулись с первыми трудностями, с которыми чемпионы Европы справились, несмотря ни на что.

Путь до финала подучился действительно непростым, в первом же матче плей-офф со скромной Австрией итальянцы впервые пропустили на турнире, и выявить победителя смогли только после дополнительного времени.

Больше всего восхищает то, что каждый матч плей-офф итальянцы вырывали на характере и не один из них не получился простым для них.

В матче с Бельгией в четвертьфинале хоть итальянцы забили два мяча в первом тайме, Бельгийцы быстро отыграли один мяч, вернув интригу в это противостояние. Второй тайм для сборный Италии получился невероятно тяжелым, приходилось биться в каждым эпизоде до финального свистка, дабы сохранить преимущество.

В полуфинале, пожалуй, случился один из самых лучших и драматичных матчей турнира, в котором сборная Италии сошлась с такой же голодной до побед Испанией. Красная фурия весь матч владела инициативой, однако забили первые итальянцы, но здесь счёт удержать уже не удалось. Команды дошли до самой крайней точки–серии пенальти, в которой точнее и удачливее оказалась сборная Италии.

Финал

Ну и наконец финал, матч, ради которого на стадионе и перед экранами телевизоров собираются миллионы людей. Для итальянцев матч начался просто ужасно- уже на 2 минуте Люк Шоу открыл счёт и вывел англичан вперёд и они в своей привычной манере закрылись и играли на удержание счёта. Итальянцы на протяжении всего матча смотрелись лучше, но английскую команду раз за разом спасал Джордан Пикфорд, который хоть и проиграл, но выдал невероятно огненный матч.

Вернуться в игру команде Манчини удалось только на 74 минуте, счёт сравнял один из лучших игроков турнира Леонардо Бонуччи. Все вновь дошло до серии пенальти, никто ещё за всю историю евро не выигрывал две серии пенальти подряд, но благодаря хладнокровию и уверенности Джанлуиджи Доннарумы, сейчас ликует вся Италия. Сборная Италии полностью заслуженно становится чемпионом Европы.

Этот турнир навсегда останется в сердцах поклонников футбола. Италия официально перервала чёрную полосу после серии неудач на турнирах сборных. Роберто Манчини наконец доказал всем, что он действительно топ тренер, не проигрывая 34 матча подряд. А футбольный мир нового гранда среди сборных. Король вернулся, да здравствует король!

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