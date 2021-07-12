Италия - чемпион Евро! Англия не сломала защиту «Скуадра Адзурра»

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12 июля 2021, 01:39 Борис Омельченко

Фото: AFP

Момент истины настал! В финале Евро 2020 (2021) по футболу сыграют Италия и Англия. Команды прошли совершенно разный путь к финальной стадии, но, так или иначе, каждая из них заслужила победу. В данном случае нас ожидает столкновение двух противоположных стилей: яркие и атакующие итальянцы против прагматичных и, пожалуй, чертовски везучих англичан. Обе сборные прошли до финала без единого поражения и продемонстрировали очень высокого качества футбол, особенно это касается итальянцев. «Скуадра Адзурра» неожиданно стала одним из главных фаворитов на победу в ЧЕ по футболу. Каждый сам определит для себя фаворита, но одно можно сказать точно - эта встреча на “Уэмбли” в каждый дом принесет настоящий футбольный праздник!

Куда же без громкого скандала перед финалом? В полуфинале сборная “трех львов” забыла, что она на футбольном поле, и Рахим Стерлинг решил понырять в штрафной площади датчан. Как итог - абсолютно левое пенальти и очередное подтверждение того, что правила ВАР пора переписывать. Эх, Рахим! Обмануть Данни Маккели можно, но футбольная фортуна запомнит все! Это будет очень яркий эмоционально финал, но голов, вероятно, много ждать не стоит.



Ориентировочные составы на матч Италия - Англия:



Италия (4-3-3): Доннарумма - Эмерсон, Кьеллини, Бонуччи, Ди Лоренцо - Верратти, Жоржиньо, Барелла - Инсинье, Иммобиле, Кьеза;



Не сыграют: Спинаццола;



Англия (4-2-3-1): Пикфорд - Шоу, Магуйар, Стоунз, Уокер - Райс, Филлипс - Стерлинг, Маунт, Сака — Кейн;



Главный арбитр матча Бьорн Куйперс (Нидерланды).



Потрясная атмосфера на “Уэмбли”. Практически заполнены трибуны 80-тысячного стадиона, несмотря на все карантинные ограничения. 4 сектора заняты итальянскими фанами, а весь остальной стадион болеет за Англию. Под оглушительный свист и гул начали пасоваться на своей половине поля итальянцы. Даже опытные ребята, которые есть в составе "скуадры адзурры", могут ошибаться в такой обстановке.



Игра началась неожиданно на 3 мин. англичане забивают гол — 0:1: Люк Шоу! Вот так начало! Отбились англичане после подачи углового, после чего повели контратаку. Триппьер с правого фланга прицельно подал на дальний угол вратарской площади, откуда Шоу с лёту в колотил мяч в ближний угол. Мяч задел штангу, от которой уже влетел в сетку. Отметим, что Гарет Саутгейт достаточно сдержанно отреагировал на локальный успех своей команды, просто сжав кулак. Понимает наставник "трёх львов", что всё самое сложное ещё только ждёт его подопечных впереди. Филлипс чуть жёстче сфолил сейчас в центральном круге, и Бьорн Кёйперс тут же провёл с нарушителем устную беседу. Полузащитник утвердительно кивнул, согласившись с доводами рефери. Инсинье закручивал мяч над "стенкой", пытаясь попасть в ближнюю "девятку", но выше цели снаряд пролетел, да и Пикфорд успевал перестроиться, контролируя ситуацию. В Лондоне на улицах уже начались беспорядки, пошли первые аресты самых рьяных хулиганов. Получится ли у них из полицейских участков следить за игрой любимой команды? В Риме также не спокойно, столица Италии в дыму от файеров тиффози, которые также готовы изо всех сил болеть за своих земляков. Очень большие ожидания у двух наций от этого финала. У кого-то через два с половиной часа на улице будет праздник, а у кого-то - траур. Стерлинг получил мяч в центральной зоне, и его сразу же буквально задавил Кьеллини. Прекрасно понимают итальянские защитники, что Рахиму нельзя позволять набирать скорость. Тем временем Англия проводит один из лучших турниров в своей истории, однако, несмотря на это, по ходу турнира команду Гарета Саутгейта, в основном, критикуют. Сначала англичан обвиняли в откровенно трусливой тактике (повод был, это правда). А потом случился эпизод, который еще долго вспоминать в контексте Евро-2020. Передача на правый край штрафной площади прошла на Филлипса в ходе атаки англичан, который тут же простреливал вдоль ворот, но Кьеллини удалось мяч выбить. Маунт на левом фланге заработал ещё один угловой для Англии. На этот раз резкая подача шла на ближнюю штангу, где сумели сработать защитники "скуадры адзурры". Роберто Манчини у кромки поля старается излучать спокойствие и уверенность. Гарет Саутгейт по выражению лица выглядит даже более напряжённым, в отличие от визави, команда которого уступает в этом финале. Спокойно на своей половине поля пасуются англичане, справляясь с прессингом соперников. Успокоился уже и Магуайр, который на первых минутах выглядел нервным. Неуверенно пока что опирается на повреждённую ногу Жоржиньо. С тревогой следит за жестами врачей Роберто Манчини. Не исключено, что придётся итальянцам проводить вынужденную замену уже в первом тайме. Сложно игровой ритм сейчас назвать интенсивным. Итальянская сборная не стремится демонстрировать максимальную агрессию в атаке, работая спокойно по намеченному на первый тайм плану. Итальянцы не могут найти свободных зон при построении своих атак. Англичанам значительно легче даются их атаки, особенно правым флангом, где "синим" не хватает Спинаццолы. Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработал Барелла, споткнувшись о ногу Маунта. Большими силами итальянцы отправляются в чужую штрафную площадку. Итальянцы, без сомнений, произвели настоящий фурор на этом Евро. Сначала «Скуадра Адзурра» здорово покуражилась на групповом этапе, одержав три яркие победы и при этом не пропустив ни одного мяча. Перед стартом турнира у Италии уже тогда была невероятная беспроигрышная серия, и все равно ее игра и результаты стали для многих откровением. А потом была невероятная победа над Бельгией, которую вместе с французами называли главным фаворитом Евро. Бельгия выглядела блекло на фоне Италии.



В полуфинале у Италии была настоящая война против Испании. Здесь команде Манчини не удалось действовать с позиции силы, несмотря на то, что именно она во втором тайме открыла счет после шикарного удара Федерико Кьезы. Испанцы контролировали игру, и вполне логично, что под конец основного времени им удалось сравнять счет. В овертайме Италия с трудом сдерживала соперника, но все-таки дотерпела до серии пенальти. А там удача оказалась на ее стороне. Верратти подал со стандарта, но английским защитникам удалось выиграть борьбу в воздухе, а на подборе Жоржиньо не сумел пробить из-за оказавшегося на пути Кёйперса. Стерлинг и Райс в течение одной минуты падали на чужой половине поля, требуя назначения штрафного удара, но Бьорн Кёйперс не покупается на провокации, спокойно жестами предлагая упавшим игрокам подниматься. Первый тайм окончен! Сборная Англии минимально ведёт в счёте, благодаря быстрому голу Шоу. Отдыхаем...



Во 2-ом тайме без замен в перерыве матча. Не предпринимает поспешных радикальных действий Роберто Манчини, хотя некоторые его подопечные отработали слабовато в первом тайме. На повторе мы насладились артистическим мастерством Стерлинга. Конечно, не было никакого пенальти в предыдущем эпизоде. В полуфинале Англия обыграла Данию благодаря очень спорному пенальти. В конце первого дополнительного тайма Рахим Стерлинг завалился в чужой штрафной — и судья сразу же указал на «точку». Если почитать и послушать мнения по этому поводу, то станет ясно, что с решением арбитра согласны только он сам и английские болельщики. Так или иначе, а этот пенальти очень помог Англии. А вот сейчас может быть опасно! Стерлинг сфолил против Инсинье в 20-ти метрах от своих ворот, практически прямо по центральной оси. Убойная точка! Сам пострадавший решил пробить со стандарта, но не идёт у него игра сегодня. Метил в "девятку" вратарского угла Лоренцо, но промахнулся метра на полтора. Ой-ой-ой. Инсинье с левого фланга сместился в штрафную площадку и наносил удар - мяч улетел к дальнему угловому флажку. Совсем расклеился неаполитанец. Агрессивней на атаку после перерыва настроена Италия, но в то же время раскрываются тылы у "синих", и у англичан больше возможностей для развития контратак. С выходом Берарди атака итальянцев начала действовать более мобильно - много перемещаются игроки, меняясь местами, но англичане продолжают чётко держать зональную оборону. Англичане сели всем составом на одну треть поля. Как-то рановато команда Гарета Саутгейта начала так вжиматься к своим воротам. Тревожно на душе становится английским болельщикам. Кьеза один пытается тащить сборную Италии. Федерико с левого края сместился в центр и опасно пробивал низом в дальний угол ворот - Пикфорд с большим трудом отбил мяч в броске.



На 67 мин. итальянцы сравняли счет - 1:1: Леонардо Бонуччи! Подача углового на ближнюю штангу последовала, откуда пошла скидка дальше в центр. Кьеллини в борьбе пробить не позволили, зато на дальней штанге бил Верратти - Пикфорд перевёл мяч в штангу. Но первым на добивании оказался Бонуччи. Бурно отпраздновали взятие ворот итальянцы, но теперь нужно успокаиваться и продолжать поединок. Всё начинается с нуля. Гарет Саутгейт решил перестроить тактическую схему своей команды на игру в четыре защитника. Теперь Уокер будет действовать справа в обороне, а Сака будет действовать на том же краю в атаке. Длинный заброс из глубины поля вырезал Кьеллини, и Берарди с лёту пробивал метров с десяти - мяч просвистел над перекладиной. Со стороны Жоржиньо зафиксирован фол против Магуайра. Итальянцы очень недовольны, пытаясь предъявлять претензии к Кёйперсу, но арбитр выглядит спокойными и уверенным в своих действиях. Пока итальянцы вынуждены играть в меньшинстве, англичане стараются пользоваться возможностью, и идут вперёд большими силами. Итальянцы всеми силами держат оборону. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Теперь послематчевые два тайма по 15 мин. и финал пенальти.

Первый дополнительный тайм. Много остановок и пауз мы видим в дополнительное время. Если дело так будет продолжаться и в дальнейшем, то судьбе трофея будет суждено решаться в серии послематчевых пенальти. Стерлинг теперь сфолил в атаке в борьбе с Жоржиньо. Очень недоволен Рахим, у которого игра в финале не получается. Максимально плотно против быстроногого вингера работают итальянцы. Отобрали мяч в центре поля англичане, и повели быструю контратаку, которую прострельной передачей вдоль ворот с левого края завершал Стерлинг, но Бонуччи в подкате удалось блокировать эту попытку. Итальянцы отбились после подачи углового, но на подборе сработал Филлипс, который плотно выстреливал по воротам - мяч пролетел в сантиметрах от левого нижнего угла ворот. Белотти с дальней дистанции пробивал по воротам соперника, но выстрел был блокирован защитником, а на рикошет успел Пикфорд, не позволив мячу уйти на угловой. Филлипса сбивали неподалёку от штрафной площади итальянцев, но арбитр не стал давать свисток, так как мяч остался у англичан. Но в скором времени мяч командой Саутгейта был потерян, без какой-либо опасности для ворот Доннаруммы.

Последний тайм на Евро-2020 стартовал! Штрафной удар заработал Белотти метрах в 28-ми от ворот соперника. Магуайр за удар сопернику сзади по ногам получил жёлтую карточку. Бернардески мощно пробивал по центру ворот, и Пикфорд с большим трудом со второй попытки сумел накрыть мяч, прежде чем один из соперников успел на добивание. Аут с правого фланга сильно вбросили англичане в чужую штрафную площадку, и мощный удар по воротам наносил Грилиш, но мяч попал в одного из защитников. Стерлинг практически протащил мяч к правому углу вратарской площади соперников, но Кьеллини всё-таки в падении сумел выбить мяч на фланг. Невероятно взволнованным выглядит в эти минуты Гарет Саутгейт. Видимо, начинают накрывать его воспоминания о Евро-96, и решающем незабитом пенальти им в полуфинале немцам. Эмерсон с левого фланга короткий заброс в штрафную площадку выполнил на Бернардески, который пытался тут же простреливать в центр, но попытка была блокирована. Некоторым итальянцам показалось, что была игра рукой, и они хотят пенальти. Закончились два тайма и теперь нас ждут послематчевые пенальти. Итог 3:2. У сборной Италии нервы оказались крепче. Италия - чемпионы Евро!

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