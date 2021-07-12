На финале Евро 2020 без титров 15 минут

Напряженная игра Италии и Англии. Финал Евро 2020. Идёт дополнительное время. А на онлайн-трансляции России 1 не видно ни времени, ни стран на титрах почти 15 минут. Как разбираться зрителям? Не понятно. Спасал лишь комментатор Владимир Стогниенко, который помогал ориентироваться во времени и разбавлял трансляцию интересными фактами.
Титры появились лишь в конце первого тайма дополнительного времени. Работников России 1 ждёт жесткий выговор от начальства и, возможно, волна хэйта. Ведь это важнейшее событие для всех любителей спорта, а таких не мало перед экранами телевизоров.
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