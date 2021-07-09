11 июля финал Англия-Италия: такого интересного противостояния не было давно

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9 июля 2021, 10:27 Кирилл Красильников

Фото из открытых источников

Самый крупный турнир среди европейских сборных подходит к концу. 11 июля на лондонском стадионе Уэмбли встретятся две самые успешные и стабильные сборные на этом турнире Англия и Италия, две команды, успех которых предрекали многие. Давайте же узнаём, как и за счёт чего командам удалось добраться до финала.



Англия

Сборная Англии является самой дорогой сборной на турнире, поэтому болельщики имели полное право ожидать хороших результатов английской команды на турнире.

Одним из ключевых элементов успеха английской команды стало то, что команда Саутгейта здорово укреплена во всех линиях, и в случае чего можно заменить игроков основного состава, не теряя в качестве игры, или же наоборот, усилить команду, выпустив игрока со скамейки запасных. Также стоит отметить тот факт, что англичане ехали на турнир уже не в статусе претендентов, а в статусе полуфиналиста чемпионата мира и случись вылет англичан раньше стадии полуфинала, это бы уже назвали провалом. Ну и наконец, это доверие Федерации Футбола Англии к главному тренеру и прекращение беспорядочной чехарды смены тренеров. Гарет Саутгейт стал одним из творцов успеха команды с туманного Альбиона, об этом говорят и первый за 28 лет финал чемпионата мира и первый в истории сборной Англии выход в финал чемпионата Европы.



Италия

Несмотря на потрясающий отборочный цикл итальянской команды, у многих закрадывались сомнения по поводу перспектив итальянской команды на самом евро. После провальной квалификации и последующего не выхода на российский мундиаль, на пост главного тренера лазурной команды был приглашён Роберто Манчини, хоть и многие скептически отнеслись к этому назначению, сейчас, после того как он вывел итальянскую сборную в финал, вряд ли такие остались. С отбора на чемпионат Европы и на самом турнире по сей день команда выдаёт рекордную для себя беспроигрышную серию из 33 игр, стоит отметить что до мирового рекорда осталось всего две игры. Под руководством Манчини сборная Италии постоянно бьет всякие рекорды, до матча со сборной Австрии итальянцы выдали сухую серию, не пропуская более 1000 минут, а уже в полуфинальном матче повторила свой рекорд по голам на крупных турнирах.

Манчини из обескровленной команды за три года соорудил одну из самых конкурентноспособных сборных не только Европы, но и мира. Лучшей наградой за проделанную работу может стать победа в чемпионате Европы, от которой сборную Италии отделяет всего один матч.



В воскресенье состоится главный матч-турнира, в котором сойдутся не только одни из самых сильных команд Евро, но ещё и очень равные. Такого интересного противостояния в финалах евро не было давно. И за ним действительно будет очень интересно следить.





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