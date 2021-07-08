Англия в финале: заслуженно побеждает Данию 2:1

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

8 июля 2021, 01:28 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

vk.com

Долгие годы сборная Англии не могла пробиться на европейский олимп, похоже, наконец-то англичане начали давать результат: команда «Трех львов» вслед за полуфиналом чемпионата мира сумела дойти до аналогичной стадии чемпионата Европы.

Сейчас в этой команде прекрасно все, самые насущные исторические проблемы наконец-то решены: есть главный тренер, сумевший собрать отличную группу игроков, поставленная игра в обороне, уверенная игра звездных лидеров и, конечно же, вратарская позиция, которая исторически являлась предметом насмешек всех любителей футбола на протяжении нескольких десятков лет. Англия - единственная команда, которая за весь турнир не пропустила ни одного мяча! Конечно, можно сказать, что в какой-то степени британской сборной очень повезло и с группой, и с сеткой, однако нельзя не отметить, что команда Гарета Саутгейта выглядит очень уверенно, прогрессируя от матча к матчу. Но вот что интересно, сборная Англии ранее никогда в истории не выходила в финалы чемпионатов Европы, в то время как у датчан есть даже выигранный трофей 1992 года.Сборной Дании, которая, сумев преодолеть психологические проблемы, связанные со страшным недугом товарища по команде и ее лидера, конвертировала этот неприятный момент в источник силы и мотивации, великолепнейшим образом выйдя в полуфинал континентального турнира.

Оба коллектива подходят к матчу в практически оптимальном составе. У Англии под вопросом выход Букайо Сака, который не сыграл из-за травмы в матче против Украины, а у Дании не сыграет, конечно же, Кристиан Эриксен и, возможно, Даниль Васс, которого по ходу турнира без проблем заменил Йенс Стригер Ларсен.

Ориентировочные составы на матч Англия - Дания:

Англия​ (3-4-3): Пикфорд - Стоунз, Магуайр, Уокер - Шоу, Райс, Филлипс, Триппье - Стерлинг, Кейн, Маунт​ Не сыграют:​ Сака

Дания​ (3-4-3): Шмейхель - Кристенсен, Кьяер, Вестергор - Ларсен, Хейбьерг, Дилэйни, Мехле - Дамсгор, Дольберг, Брейтуэйт ​ Не сыграют:​ Эриксен, Васс

Главный арбитр встречи Данни Маккело (Голландия)

Матч начался резко, очень плотно и жестко в отборе мяча, игра пока сосредоточена в центре. Обе команды играют высокий прессинг, ударов по воротам пока нет.

Симпатичную контратаку сейчас распасовывали датчане, и Дамсгор мог даже вырываться на рандеву с Пикфордом, если бы имел отличную дистанционную скорость. Уокер легко настиг и оттеснил от мяча молодого Миккеля. Стерлинг в контратаке на левом фланге легко финтами раскрутил Стрюгера-Ларсена, после чего выполнял мягкий заброс в район линии вратарской площади на Кейна, но того сумел опередить Кьяер. Маунту с правого фланга удалось просочиться в чужую штрафную площадку, но далековато он отпустил от себя мяч, и одному из защитников удалось вынести мяч на угловой. Оба главных тренера пока что молча наблюдают за игрой. Нет у них серьёзных претензий к подопечным. Команды продолжают действовать в разведовательном ключе, опасаясь предпринимать решительные действия. Отбились датчане после подачи углового. Но у англичан пошла атака вторым темпом, в ходе которой по левому края в штрафную площадку вошёл Стерлинг, легко обыграл соперника и пробивал с десяти метров правой ногой - Шмейхелю удалось верно занять позицию в воротам, и намертво зафиксировать мяч в своих перчатках. Снова завелись на трибунах английские болельщики после первого острого эпизода у ворот скандинавов. Конечно, местной публике хотелось бы как можно скорее увидеть первый мяч в воротах сборной Дании. Кейн с дальней дистанции решил пробить по воротам соперника с разворота, фактически без подготовки. Получилось достаточно мощно, но метра на 3-4 выше перекладины мяч полетел. Отыскав идеальное сочетание стартового состава и придав футболистам нужные роли, английский специалист создал серьезного претендента на титул победителя евро. Сейчас сложно отыскать слабые места в игре сборной Англии. Футбол возвращается домой, а вместе с ним и родная команда с трофеем. Учитывая, что и финальная встреча пройдет на «Уэмбли», символичность победы будет зашкаливать. Стоит отметить, насколько здорово отыграл левый защитник «львов» Люк Шоу. Он полностью контролирует левый фланг, успевая отыгрывать как в обороне, так и в атаке. Ошибся Пикфорд, отдав средний пас в ноги соперника. Датчане завершили эту атаку дальним ударом от Брайтвайта - мяч задел ногу одного от англичан, и ушёл на угловой. После розыгрыша углового Стрюгер-Ларсен пытался с фланга проникнуть в чужую штрафную площадку, но финтами ему не удалось запутать соперника, который чётко выбил мяч из-под ног скандинава. Хёйбьерг в середине поля получил удар по ногам от Райса. Не торопятся возвращать мяч в игру датчане. Выгодно команде Каспера Хьюлманда, чтобы игра протекала в невысоком темпе. Датчане безусловно одно из открытий этого турнира. Запрыгнув в последний вагон раунда плей-офф, скандинавы добрались до полуфинала. После всего, что произошло с командой вначале турнира, Дания проявила характер и стойкость, но наравне с тем и очень даже симпатичный и качественный футбол. Раскрылись на чемпионате Томас Дилэйни и Каспер Дольберг. Последний забил 3 гол в текущем розыгрыше Евро и занял первую строчку по этому показателю в составе своей сборной. Помимо двух отличившихся нельзя не отметить действия и высокий показатель КПД правого нападающего датчан. Мартин Брейтуэйт провел один из лучших своих матчей на этом турнире. Почти половина тайма позади, а нам практически нечего вспомнить у ворот обеих команд. Если вспоминать вчерашний полуфинал, то была похожая картина. Со временем итальянцы и испанцы начали играть острее. Будем надеяться, что сегодня мы увидим подобное, и впереди нас ждёт много интересного. Игра переходит в более осторожное русло, темп игры спал. В последние минуты игра строго проходит в центральной зоне. Интересно, что больше мячом владеют датские футболисты, но большинство их комбинаций разыгрываются на собственной половине поля. А теперь Дольберг заработал в глубине поля штрафной удар для своей команды. Маунт старался обокрасть нападающего сборной Дании, но всё же действовал не в рамках правил.

На 30 мин. датчане открывают счет и это первый гол в ворота англичан-0:1: Миккель Дамсгор! Шикарное исполнение. 21-летний вингер скандинавов закрутил мяч над «стенкой», и снаряд влетел точно в верхний угол ворот «Трёх львов». Пикфорд ничего не мог поделать. Многим хотелось увидеть, как будет вести себя сборная Англии, если окажется в роли отыгрывающейся стороны. Сегодня мы это увидим. На первых парах картина игры не меняется радикально. Датчанам продолжает удаваться держать мяч под контролем в центральной зоне. Англичане идут в прессинг всё ещё робко. Стерлинг протащил мяч по левому флангу в зону атаки, но прострельная передача от него была блокирована. На подборе Филлипсу также не посчастливилось - его на мгновение опередил соперник. Гарет Саутгейт начал оживлённо что-то обсуждать с одним из своих ассистентов. Английские фаны на трибунах начали грызть ногти. Не такой завязки ожидали любители футбола на «Уэмбли» в этот вечер. Кейн снова оказался на правом фланге, откуда на этот раз выполнил точный прострел в центр на Стерлинга, который практически в упор расстреливал ворота, но попал в Шмейхеля.

На 39 мин. англичане сравнивают счет -1:1: Снова Кейн здорово обострил игру, на этот раз вертикальной передачей на правый край штрафной площади на Сака, который от лицевой линии прострелил вдоль ворот, и Стерлинг, на мгновение опередив Кьяера, буквально внёс мяч в ворота. Судя по повтору, это был всё-таки не гол Стерлинга, а автогол капитана сборной Дании. От ноги Кьяера мяч оказался в сетке ворот, но шансов предотвратить гол у Симона практически не было. Взяли мяч под свой контроль «Три льва», и принялись пасоваться поперёк поля, практически не пытаясь продвинуться ближе к чужим владениям. Обе команды не прочь уже сейчас услышать свисток на перерыв. Взяли мяч под свой контроль «Три льва», и принялись пасоваться поперёк поля, практически не пытаясь продвинуться ближе к чужим владениям. Обе команды не прочь уже сейчас услышать свисток на перерыв.Первый тайм окончен Ничья 1:1 пока что на «Уэмбли». Отдыхаем...

Без замен обошлось в перерыве матча. Но это неудивительно. Тренеры понимают, что игра может затянуться на 120 минут, поэтому не будут торопиться с вводом в игру свежих сил. Сака на правом фланге атаки заработал штрафной удар - не по правилам его остановил Вестергор. Интересно, что футболисты не сразу расслышали свисток главного арбитра, настолько шумно сейчас на «Уэмбли». Через центр провели быструю контратаку датчане, и со средней дистанции плотно пробивал Дольберг из-под Стоунса - из нижнего угла ворот Пикфорд с трудом потащил мяч. Правым флангом провели очередную атаку датчане, откуда следовала подача от Брайтвайта в район линии вратарской площади, но там на выходе кулаками сыграл Пикфорд.После очередной подачи со стандарта Маунта Магуайр сумел пробить по воротам, посылая мяч под левую штангу, но Шмейхель в броске сумел отбить мяч в сторону.Снова громко и дружно запели английские болельщики. Верят они в итоговый успех своих земляков, настраиваясь на воскресный финал сборных Англии и Италии. Дольберг с дальней дистанции пробивал по воротам соперника с левой ноги, но получилось очень слабо, и у Пикфорда не было никаких проблем с ловлей мяча. Пикфорд снова паникует. После передачи в свой адрес он едва не выпустил мяч за лицевую линию, но всё же сумел вынести мяч в аут. Датчанам нужно стараться почаще держать в напряжении вратаря соперника. Маунт с правого фланга выполнял кросс в центр, но мяч немного свалился с ноги, из-за чего опускался точно под перекладину ворот гостей. Шмейхелю удалось в прыжке перевести снаряд на угловой. В концовке второго тайма вряд ли какая-то из команд будет рисковать и идти вперёд большими силами. Если кому-то и удастся забить, то скорее всего после грубой ошибки обороны соперника. Основное время матча завершено. Будет сыграно два послематчевых тайма по 15 мин, а затем может возникнуть необходимость в пенальти

Первый дополнительный тайм. Рисунок игры не меняется. Обе команды продолжают играть максимально прагматично, особое внимание уделяя обороне своих владений.Стерлинг теперь с правого фланга сместился в штрафную площадку и пасовал вдоль линии вратарской площади, но защитники сборной Дании снова отработали очень внимательно и надёжно. Кейну удалось продраться на правый край чужой штрафной площади, откуда он коварно пробивал низом в дальний угол в борьбе с опекуном - Шмейхель сумел отбить мяч перед собой, а первым на отскоке оказались датские защитники.Стерлинг теперь с правого фланга сместился в штрафную площадку и пасовал вдоль линии вратарской площади, но защитники сборной Дании снова отработали очень внимательно и надёжно. Вестергор получил повреждение в одном из игровых эпизодов, но после получения медицинской помощи сумел вернуться в игру. Напомню, что у датской сборной есть в запасе бонусная замена, предназначенная для дополнительного времени.На 101 мин Стерлинга сбили в штрафной и арбитр назначает пенальти в ворота Дании. Пробивал Кейн, но голкипер угадал движение мяча,но смог только отбить его и прямо на ногу того-же Кейна и счет становиться -2:1:Гарри Кейн! Шмейхель парировал удар с точки английского нападающего, но мяч был отбит прямо перед собой, и Кейн на добивании не оставил уже вратарю никаких шансов. Сложно ругать защитников сборной Дании, которые позволили Кейну сработать на добивании. Всё-таки у форварда был почти 5-метровый запас перед соперниками, и опередить его было крайне сложно.

Второй дополнительный тайм.Совсем мало сил в запасе у датской сборной. Не получается у подопечных Каспера Хьюлманда зацепиться за мяч. Надо постараться хотя бы несколько стандартных положений заработать гостям неподалёку от чужих владений. Пикфорд снова вынес мяч в аут после передачи от своих защитников, хотя вратаря в этот момент никто близко не прессинговал. Удивительно перепуганным в этот вечер выглядит Джордан. Удалось выбраться в позиционную атаку гостям, но подача с левого фланга от Поульсена получилась очень неважной - Шоу легко мяч перехватил в своей штрафной площади.Англичане сейчас доминируют на поле и диктуют свои действия. Стерлинг по центру разогнал контратаку хозяев, отдал пас на левый край штрафной площади на Кейна, который не сумел сместился в центр, и вместо этого отправился на фланг тянуть время. Кейн с центра поля едва не вырвался на ворота соперника, но Шмейхель далеко из ворот выскочил и опередил нападающего, сохранив интригу на последние минуты поединка. Звучит финальный свисток. Поединок завершен победой сборной Англии, которая впервые выходит в финал чемпионата Европы, упорные, резкие и импульсивные они заслуженно добиваются успеха!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости