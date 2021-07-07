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После пресс-конференции Станислава Черчесова - ни одного позитивного отклика

, 20:28

После пресс-конференции Станислава Черчесова - ни одного позитивного отклика

Журналистов на долгий разговор о проблемах сборной пригласили исключительно по личной инициативе её главного тренера. Понятно, что сделано это было по согласованию с руководством РФС, если не по прямому его указанию. Если там хотели таким образом снять напряжение, возникшее вокруг сборной после бесславного выступления на Евро-2020, то получили только лишнюю головную боль. А сам Станислав Саламович, вроде бы уже сохранивший нынешнюю работу, – новый риск её лишиться.

Два с половиной часа говорил он в прошлую пятницу в пресс-центре на Зубовской. Внятного ответа ни на один из вопросов никто так и не услышал. За два дня до пресс-конференции вопрос о бесславном выступлении сборных по двум самым популярным видам спорта – хоккею и футболу (а можно было бы добавить и баскетбол) прозвучал на прямой линии президента России. Ответ оставлял простор для толкования: «Нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных, и, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую». Шестерёнки в головах спортивных чиновников заскрипели с удвоенной силой. «Изменить» – это как? Уволить? Или что-то другое? Тут ведь, сами понимаете, угадать надо правильно…

– Слова Путина? Я вам расшифрую, – подсказывает Черчесов. – Выслушать, что было сделано позитивного, обсудить с теми, кто это сделал, и принять спокойно решение. Что сделано позитивного – ему тоже понятно. В отличие от технического комитета РФС, признавшего его работу неудовлетворительной: – Я бы здесь возразил, потому что работа и результат в моём понимании разнятся. Работа была выполнена «от и до». Вот так, оказывается? Результата нет – ну и что? Работа-то выполнена! Кто сказал, что критерий выполненной тренером работы – результат?

Словом, головной боли у РФС добавилось. А ведь ситуацию, сложившуюся вокруг сборной после Евро-2020, уже почти удалось спустить на тормозах. Все уже почти смирились с тем, что жить сборной и дальше при нынешнем главном тренере.

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