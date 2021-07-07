Италия выходит в финал! Испания уступила 1:1 (по пенальти 4:2)

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7 июля 2021, 01:35 Борис Омельченко

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Подопечные Роберто Манчини заставили замолчать критиков достаточно уверенной победой над бельгийцами, которые до начала турнира считались одними из главных претендентов на победу в чемпионате Европы. Противостоять же Италии в четвертьфинале Евро-2020 будет ее главный обидчик последних лет - сборная Испании. Все циклы когда-нибудь кончаются, и сборная Испании - не исключение: золотое поколение игроков уже или на пенсии, или близко к завершению карьеры, а сборная нового созыва пока не впечатляет. На этом турнире команде из Пиренейского полуострова пока с трудом даются результаты, о чем свидетельствует всего одна победа в основное время в пяти сыгранных матчах.



Если говорить о составах команд, то тут нельзя не отметить большую потерю сборной Италии в лице Леонардо Спинаццолы, одного из лучших игроков этого чемпионата Европы. Его заменит новоиспеченный клубный чемпион Европы Эмерсон Палмери, который по тренерской мысли Манчини вызван в сборную благодаря схожести по стилю игры с тем же Спинаццолой, что позволяет тренеру ротировать состав без ущерба философии игры его команды. Также вполне возможно, что на поле вернется Алессандро Флоренци, не игравший из-за травмы начиная с первого тура чемпионата. У испанцев под вопросом выход Пабло Сарабии, имеющего проблемы с приводящей мышцей, тогда как Эмерик Лапорт, не тренировавшийся в последние дни из-за усталости, к матчу все-таки будет готов.



Ориентировочные составы на матч Италия - Испания:



Италия (4-3-3): Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Инсинье, Иммобиле, Кьеза;

Не сыграют: Спинаццола;



Испания (3-4-1-2): Симон - Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес, Альба - Коке, Бускетс, Педри - Ф. Торрес, Мората, Ольмо;

Не сыграют: Сарабрия.



Луис Энрике достаточно неожиданно решил оставить на замене Альвару Морату. На острие атаки у испанцев с первых минут будет действовать Микель Оярсабаль.



Главный арбитр матча Феликс Брых.



Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты испанской сборной. В центре поля жестким фолом отметился Верратти, атаковав соперника сзади в подкате. Феликс Брых строго предупредил, что следующий подобный фол точно будет караться жёлтой карточкой. Без большого сумбура стартовые минуты встречи проходят. Нужно какое-то время, чтобы присмотреться к сопернику, а также привыкнуть к лондонскому газону футболистам. Мяч пока чуть лучше держится у итальянцев.



Луис Энрике уже у кромки поля не находит себе места, стараясь что-то подсказать своим подопечным. Хочется тренеру "красной фурии", чтобы его подопечные взяли мяч под контроль. Италия смотрится пока очень уверенно. Да, не все получилось против Австрии, когда игра дошла к экстра-таймам, но в общем до четвертьфинала команда Манчини добралась очень уверенно. В 1/4 финала Евро итальянцев ждало самое сложное испытание в лице Бельгии, но даже «красные дьяволы» не смогли ничего противопоставить сопернику. Не зря сейчас бело-синих все считают главным фаворитом турнира, по игре они точно это заслужили. Конечно, играть придется сразу без двух крайних футболистов: давно уже травмирован Флоренци, а вот Спинаццола получил таки травму в той встрече против Бельгии (2:1). Вероятно, стоит ждать на поле Эмерсона. Испанцы ответили своей контратакой левым флангом, но передача в направлении Ольмо получилась слишком жёсткой, и мяч выкатился за лицевую линию. Феноменальная серия без поражений сборной Италии, которая уже насчитывает 32 матча, продолжается. Это рекорд национальной команды, и Роберто Манчини со своими футболистами вряд ли захочет останавливаться. По всем параметрам итальянцы смотрятся интереснее и должны добиваться успеха. Будет ли это в основное время, вопрос. Плотнее начали работать в высоком командном прессинге испанцы после активности Луиса Энрике. Статистика по владению мячом, соответственно, начала выравниваться. Испанцы начали просто катать мяч поперёк поля в центральной зоне. Итальянцы в прессинг не идут, всем составом обосновавшись на своей половине. Готова "скуадра адзурра" играть вторым номером в этой встречи. Сборная Испании хоть с трудом, но все же прошла свою часть сетки и добралась до полуфинала. У пиренейцев, откровенно говоря, путь был намного проще. Хорватия сейчас уже не та топ-сборная, которая три года назад феерила в России, а Швейцария после удаления просто тянула до серии пенальти. Перевести игру в серию 11-метровых ударов получилось, а вот куча промахов — это уже совсем другая история. Испания, в отличие от соперника, подходит к игре практически без потерь. Да, вряд ли сыграет Сарабия, но его без потери качества может заменить Ольмо. Интересно, что в центре нападения пока что у испанцев больше действует Ольмо, а Оярсабаль и Торрес тяготеют к флангам. Но итальянцы не смущены этим, чётко выдерживая зональную оборону. Торрес ловко обыграл соперника, после чего, недолго думая, пробивал по воротам метров с 25-ти. Мяч не лёг на ногу бьющему как следует, из-за чего с невысокой скоростью последовал левее створа ворот. Луис Энрике в своей технической зоне уже выглядит достаточно удовлетворённым. После неудачных стартовых минут, встреча перешла под диктовку его команды. Но забить команде Роберто Манчини будет очень непросто. Итальянцы уже почти десять минут ничего не могу сделать - даже выйти за середину поля. Территориальное преимущество сейчас полностью на стороне "фурии рохи". Испанцы заработали первый угловой в матче на левом фланге. Ни к чему опасному этот стандарт не привёл - итальянцы отбились, после чего стали навязывать борьбу за мяч уже в центральной зоне. Эмерсон в контратаке на углу штрафной площади сумел опередить Симона, отдав передачу в центр на Иммобиле. Но Чиро был спиной к пустым воротам, в окружении соперников. Форвард отдал передачу на Бареллу, который попытался пробить, но его выстрел с линии штрафной площади был блокирован. Нельзя испанцам терять концентрацию внимания ни на секунду, иначе итальянцы больно ужалят на контратаке, и по такому развитию сценария перехватить путёвку в финал будет невероятно сложно. 30 на 70 - таково преимущество испанской сборной на 25 мин. по владению мячом в процентном соотношении. Прошла передача на правый край штрафной площади номинальных хозяев на Оярсабаля, который отпасовал низом в центр на Ольмо. Дани со второй попытки пробивал прицельно в левый нижний угол ворот, но Доннарумма совершил великолепный сэйв в броске. По одному голевому моменту от обеих команд мы увидели. Пока что команды, конечно, не наиграли на забитый гол, но, по крайней мере, этими самыми голами начало попахивать, что не может не радовать нейтральных болельщиков. Симон попытался оформить голевой пас, выбивая мяч к чужой штрафной площади в направлении Оярсабаля, но против форварда чётко сыграл Кьеллини, который головой сбросил мяч на Доннарумму. Итальянцы всё ещё не хотят работать в агрессивном командном прессинге. Выжидают "синие", когда соперники пойдут на обострение игры и отдадут им мяч. 0:5 - такова статистика по ударам по воротам к концу первого тайма. В створ ворот у испанцев только одно попадание, когда со сложным ударом Ольмо сумел справиться Доннарумма. Первый тайм окончен! Без голов пока что в первом полуфинале Евро-2020.



Во 2-ом тайме без замен пока что в составах команд. Думаю, вторая половина встречи будет проходить по тому же сценарию, что и первая. Шальной гол, конечно, мог бы что-то поменять на поле. В своей первой атаке после перерыва итальянцы заработали угловой на левом фланге. От флажка в район линии вратарской площади подавал Инсинье, но там чётко разобрались в воздухе испанские защитники. Оярсабаль на правом фланге атаки обыграл защитника, после чего аккуратно выкатил мяч в центр на свободного Бускетса, который пробивал с линии штрафной площади - мяч над верхним углом просвистел. Итальянцы тут же ответили своим ударом. Кьеза с мячом вошёл на правый край штрафной площади и пробивал из-под защитника, но недостаточно сильно получилось - Унай Симон успел сложиться и забрать мяч намертво.



На 60 мин. итальянцы открывает счет — 1:0: Федерико Кьеза! Инсинье разогнал контратаку итальянцев по левому флангу. Отдавал Лоренцо передачу в штрафную площадку на Иммобиле, которого не дали сыграть два защитника, но Кьеза оказался на подборе на левом краю штрафной площади, откуда шикарно пробил в дальний угол ворот. Глубоко начали защищаться итальянцы после забитого гола. Команда Роберто Манчини зажалась на одной трети поля, но нет сомнений, что готова она улететь в контратаку в любой момент, как натянутая пружина. Коке неподалёку от штрафной площади соперника сыграл на подборе, после чего мягко подавал к линии вратарской площади на набегающего Оярсабаля, но последний банально не попал по мячу, упустив великолепный голевой шанс. Очень агрессивно продолжают атаковать испанцы. Сейчас Ольмо пробивал с 17-ти метров после скидки от Оярсабаля, но мяч пролетел в полуметре от правого угла ворот, под контролем Доннаруммы. Очень яркий матч мы сейчас наблюдаем на поле. Судя по игре в этот вечер, обе команды заслуживают путёвки в финал. К сожалению, кому-то всё же сегодня придётся признать своё поражение и отправиться домой. Достаточно свежо выглядят итальянцы ближе к концовке встречи. Испанцы выглядят чуть тяжелее, но шансы для спасения матча у "красной фурии" всё равно могут быть.



На 80 мин. испанцы забили ответный мяч — 1:1: Альваро Мората! Наш вечер только начинается! Всё гениальное просто! Мората по центральной оси протащил мяч, обыгрался с Ольмо в "стеночку", после чего реализовал выход 1 на 1 с Доннаруммой.



Итальянцы уже не столько хотят забить второй гол в ворота соперника, сколько сконцентрированы на убийстве времени, которого до конца второго тайма остаётся не так уж много. Доннарумма ошибся на выходе после подачи углового, но Бускетс головой промахнулся мимо полупустых ворот. Лапорт также чуть-чуть не успел на подправление. Испанцы не останавливаются на достигнутом, продолжая идти вперёд на кураже. Мората на правом фланге атаки принял мяч, выманил на себя двух соперников, после чего пасовал назад и в центр на Морено, но последний с 16-ти метров пальнул высоко на трибуны. Звучит финальный свисток. У нас дополнительное время (2 тайма по 15 мин) и пенальти если команды не смогут использовать дополнительное время.



Первый дополнительный тайм начался. Толой при помощи рук сумел остановить прорыв Ольмо. Из глубины поля стандартное положение выполнят испанцы. Альба и Берарди сошлись в центре поля в жёстком единоборстве, и оба получили небольшие повреждения. Не думаю, что вынужденная замена понадобится кому-то из них. Испанцы продолжают владеть территориальным преимуществом, катая мяч в середине поля. Итальянцы весьма робко изображают командный прессинг, боясь получить разрыв между линиями. Значительно осторожней обе команды играют, по сравнению со вторым таймом. Понимают футболисты, что в случае пропущенного гола сил может не хватить на камбек. Ольмо со стандарта коварно пробил по воротам, и Доннарумма с большим трудом парировал мяч. На добивании играл Мората, но ему мяч не лёг на ногу как следует. Зрители на трибунах выглядят ещё более напряжёнными, нежели футболисты. Очень серьёзное испытание для нервной системы всех болельщиков из Италии и Испании. Затяжная позиционная атака испанцев увенчалась подачей с правого фланга в штрафную площадку, где Доннарумма неубедительно сыграл на выходе, отбив мяч на соперника, но удар по полупустым воротам от Морено был блокирован защитником.



Второй дополнительный тайм начался. Мората в рискованном подкате пытался запрессинговать Доннарумму. Если бы попал форвард в ногу вратаря, тот остался бы без ноги. Удивительно спокойно на эпизод отреагировал Брых. Штрафной удар в глубине поля заработали испанцы. С внушительной дистанции решил пробить по цели свежий Тьяго, но мяч попал в спину защитника, от которой удобно срикошетил в руки вратарю. В контратаку вылетали итальянцы, и Бернардески пытался нестандартный пас пяткой отдать в штрафную площадку, но Лапорт сыграл в подкате на перехвате, после чего Симон уже вынес мяч куда подальше. Берарди затащил мяч в чужую штрафную площадку, и мощно пробивал со средней дистанции, но выстрел на себя принял один из отважных испанских защитников. В перспективную контратаку убегали два итальянца, и Белотти имел возможность вывести Берарди на рандеву с Симоном, но не исполнил Андреа хороший пас - мяч перехватил Торрес. Всё ближе у нас окончание игрового времени. Видимо, на сон грядущий нас ждёт серия пенальти, в которой и определиться первый финалист континентального первенства.



Игра завершена, теперь послематчевые пенальти: 4:2. Серию пенальти выигрывает сборная Италии, у них оказались крепкие нервы, на их стороне удача и фарт.

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