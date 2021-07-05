Скандинавское чудо: сборная Дании по футболу стремительно идет к успеху 1992 года

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5 июля 2021, 18:54 Артур Севоян

Фото из открытых источников

На сегодняшний день уже можно смело заявлять, что перенесенный Евро 2020 года один из самых непредсказуемых и парадоксальных за всю историю. На турнире забито 10 автоголов, что является самым высоким показателем за все проведенные турниры, бьются рекорды по результативности, а так называемые «андердоги» доходят до высоких стадий.

Зрителям точно запомнится сказочная Швейцария, которая остановила французов на стадии 1/8 финала и им совсем немного не хватило везения в четвертьфинале против Испании, Чехия выбила сборную Голландии, которая впервые за последние 7 лет считалась одним из фаворитов международного турнира, сборная Венгрии хоть и не вышла из группы, но подарила сумасшедшие эмоции в матче против Германии и были в шаге от того, чтобы оставить немцев за бортом финальной стадии на втором крупном турнире подряд. Но больше всех на этом Евро удивляет сборная Дании. Да-да, те самые ребята, которые отправили сборную России отдыхать со счетом 4-1. В групповом этапе у подопечных Каспера Юлманда были проблемы, в матче с финами произошел ужасный инцидент с Кристианом Эриксеном, у которого остановилось сердце прямо во время матча, но к счастью все обошлось и сейчас с игроком все отлично. Кристиан является одним из лучших игроков в мире на своей позиции, а в сборной он капитан и единоличный лидер, поэтому после его потери многие критики поставили на сборной крест. Но датчане не подвели, провели очень достойный матч против Бельгии, которая, на минуточку, занимает 1 место в рейтинге ФИФА. Несмотря на минимальный проигрыш, скандинавцы все еще сохраняли шансы на выходы из группы, нужно было обыграть россиян и с 3 места выходить в плей-офф, с чем датчане уверено справились. В 1/8 и 1/4 Дания прошла Уэльс и Чехию. Скептики говорят о том, что футбольный бог помог Дании с соперниками и им повезло. С ними можно согласиться, датчане действительно считались фаворитами в обоих матчах, они уверенно оправдали все возложенные на них надежды, обыграв Уэльс 4-0, а Чехию 2-1. Теперь остался последний рывок, который Дания может совершить не впервые.

Итак, давайте обратимся к помощи Эмметта Брауна и Марти МакФлая и переместимся в 1992 год. Тогда Евро проходил в Швеции, на котором датчане не должны были участвовать, так как не прошли отборочный цикл, проиграв решающий матч Югославии, которая и должна была ехать на турнир. Но как известно, политическая ситуация в стране тогда была ужасна, проходили югославские войны, вследствие чего сборную сняли с турнира за 2 недели до его начала, а так как обыграли на отборе югославы именно датчан, то их сборная и была вызвана в качестве замены. Многие игроки по легенде были вызваны прямо с пляжа, некоторые из них не верили в такое стечение обстоятельств, пока им не позвонил лично Рихард Меллер-Нильсен, который тогда был тренером сборной. Между прочим, из-за внезапного турнира Рихарду пришлось перенести ремонт своей кухни на неопределенный срок. К сожалению, всех лучших игроков собрать не удалось, из братьев Лаудрупов не поехал на Евро Микаэль (звездный игрок «Барселоны» того времени) из-за открытого конфликта с главным тренером, не хотел ехать и вратарь Каспер Шмейхель по аналогичной причине, но все же зарыл топор войны ради общей цели, но самая трагичная история была у Кима Вильфорта, который за полгода до турнира был признан лучшим игроком Дании. Игрок не хотел ехать на турнир из-за того, что его дочь тяжело болела и была прикована к постели в больнице. Врачи уведомили о том, что состояние его ребенка улучшается, поэтому игрок все же смог присоединиться к сборной.

Группа Дании досталась максимально сложной, в ней было 2 фаворита в лице вечно сильной Англии и главных фаворитов турнира Франции. Андердогами считались датчане и их соседи шведы, в стране которых как раз проходил турнир. Матч против англичан закончился нулевой ничьей, шведы обыграли команду Меллера-Нильсена со счетом 1-0 и все надежды оставались на матч с Францией. Драматизм заключался в том, что дочери Кима Вильфорта вновь стало хуже, поэтому игрок покинул расположение сборной. Матч получился напряженным, но Дания в концовке вырвала победу со счетом 2-1 благодаря голу Эльстроба. Ким смотрел матч с женой и дочерью в больнице, после победы и прохода в полуфинал дочь умоляла своего папу вернуться в команду и выиграть турнир.

Формат тогдашнего Евро сильно отличался от нынешнего и команды из группы сразу попадали в полуфинал, где Данию ждала Голландия с именитым трио: Ван Бастен, Райкард, Гуллит. Матч был атакующим и открытым, закончился со счетом 2-2, а в серии пенальти Марко Ван Бастен не забил решающий пенальти и отправил Голландию домой. К слову, четвертый одиннадцатиметровый в серии забил Ким Вильфорт.

Финал турнира разыгрывался между Данией и Германией. Из-за того, что датчане были в плохой физической форме из-за неготовности к Евро и тяжелому, долгому матчу против Голландцев, команда Рихарда с трудом набрала нужное количество игроков для заявки. Преимущество немцев было колоссальным, но Каспер Шмейхель не позволял мячу оказаться в воротах, а вот датчане забили дважды, а автором победного гола стал Ким Вильфорт, на глазах которого партнеры по команде увидели слезы. Многие игроки не понимали, как им удалось победить, но их эмоции были запредельны. Датчане взяли трофей вопреки всему, их победу действительно можно считать трогательным чудом, о котором даже снят фильм.

Так почему бы датчанам не повторить свой давний успех? Конечно, форматы турнира разительно отличаются, а Дании немного повезло со жребием, но все же и в истории Дании 2021 года тоже есть трагичность в лице Кристиана Эриксена, который вполне вероятно может закончить карьеру из-за такого ужасного инцидента, Дания вновь является явным аутсайдером в полуфинале против звездной, но при этом немного скучной сборной Англии Гарета Саутгейта, которой на этом турнире пока даже никто не забивал. Даже если Дания пройдет в финал, то там их будет ждать Италия или Испания, имена и составы этих сборных говорят сами за себя. Но все же пример своих предшественников будет мотивировать подопечных Каспера Юлманда, Дания будет биться за Кристиана Эриксена, который явно заслужил быть с командой не только в раздевалке, но и на поле. Рано списывать Данию со счетов, эти скандинавы точно умеют сотворить чудо!

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