Украина не выдержала напора Англии 0:4

В Риме на стадии четвертьфинала сразятся сборные Украины и Англии. Сборная Украины была в шаге от того, чтобы покинуть Евро, но им помогли шведы.
За несколько минут до финального свистка Довбик замкнул навес с фланга от Зинченко и вывел Украину в четвертьфинал Евро, где они сыграют впервые за всю свою историю. Англичане на стадии ⅛ играли против сборной Германии на Уэмбли и сумели снова оставить свои ворота сухими. В целом, Англия снова не показала что-то сверхъестественное в атаке, но сумела реализовать свои два момента, которые и принесли победу. Также стоит отметить, что Англия впервые на этом Евро сыграет не на Уэмбли, а в Риме, в Италии, где очень любят Андрея Шевченко и отлично знаю Руслана Малиновского.
Ориентировочные составы на матч Украина - Англия:
Украина (4-3-3): Бущан - Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко - Сидорчук, Степаненко, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко Не сыграют: Зубков, Беседин;
Англия (3-4-3): Пикфорд - Стоунз, Магуайр, Уокер - Шоу, Райс, Филлипс, Триппьер - Стерлинг, Кейн, Сака;
Главный арбитр поединка - Феликс Брых (Германия).
Сборная Украины первая сделала удар по мячу и игра началась. Англия сразу же бросается в атаку и доставляет мяч до штрафной площадки, но Кейн проигрывает единоборство и первый опасный момент откладывается. Основательно англичане берутся за дело, захватывая и территорию, и контроль над мячом. Украина без мяча действует в низком блоке, пытаясь держать соперника на приличном расстоянии от своей штрафной.
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На 4 мин. англичане открывают счет - 0:1:Кейн. Стерлинг смещается с левого фланга ближе к центру и катит в штрафную площадь на Кейна, который оказывается перед Бущаном и пробивает в падении, отправляя мяч в сетку. Сложнейшее начало для сборной Украины, которая пока ни разу не появлялась на чужой половине поля, сосредотачиваясь исключительно на обороне. Стандартное положение в исполнении сборной Украины вызвало хаос в штрафной площади англичан, Маунт, пытаясь выбить мяч, попал в Кейна, но Харри не растерялся и сыграл на отбой. Англия после забитого гола не пытается сразу же развить успех, а отходит всей командой назад, на свою половину поля, наблюдая за тем, как украинцы пробуют развить позиционное наступление - пока с этим трудности. Англия завладевает мячом и пытается остудить противника, выполняя серию коротких и средних передач по всей ширине поля. Украина высокий прессинг не включает. Для Украины отметка 1⁄4 финала является лучшим показателем с 2006 года, когда сборная сыграла на этой же стадии, но на чемпионате мира. У украинцев временами бывает очень хорошая игра, например, в первом туре группового этапа сборная хорошо играла против Нидерландов. Команда забила два гола и имела шансы сравнять, но удача отвернулась от украинцев в тот момент. В поединке с Северной Македонией было не так уж и легко, тем не менее, команда выиграла, а последний матч с Австрией сборная проиграла. Позиционную атаку удаётся провести Украине, которая завершается прострелом Андрея Ярмоленко с правого фланга, но до адресата игровой снаряд не добирается, оказываясь в ногах защитника сборной Англии. Кайл Уокер совершает рейд по правому флангу. Казалось, что Миколенко значительно проигрывает в скорости, но Виталий в последний момент включает максимальные обороты и прерывает прострел соперника - аут для англичан. Яремчук. Браво, Роман! На чужой половине поля Роман перехватывает мяч, входит в штрафную площадь левым краем и пробивает из-под защитника, но справляется Пикфорд, переводя игровой снаряд на корнер. Ещё одна атака у Украины. Зинченко отдал на левый край на Ярмоленко, Андрей выполнил пас в ответ на линию штрафной площади, а вот пробить Александр не сумел - соперники опередили. У англичан много позиционной игры, без обострения. Пользуясь паузой, режиссёры показывают нам болельщиков сборной Украины, которых сегодня достаточно. Перед стартом встречи изначально сообщали о том, что будет сектор с двумя тысячами, а потом и о пяти ходили разговоры. В любом случае поддержка у подопечных Андрея Шевченко сегодня на высоком уровне. Англия включает высокий прессинг, с которым Украина пока справляется, выходя из-под давления при помощи коротких передач. Деклан Райс пробивает с дальней дистанции - Георгий Бущан отбивает, затем удар наносит Мэйсон Маунт, который на этот раз блокируется защитниками сборной Украины. Звучит свисток арбитра, который отправляет команды в раздевалки при счёте 0-1 в пользу сборной Англии.
Во 2-ом тайме на 46 мин. англичане увеличивают счет в матче - 0:2: Магуайр. Люк Шоу выполняет подачу со штрафного, выигрывает позицию Гарри Магуайр и отправляет мяч в левый от себя угол ударом головой. В начале каждого из таймов англичане забивают по голу, благодаря чему теперь могут чувствовать себя ещё более уверенно. Однако, не будем хоронить Украину, которая в первой 45-минутке выглядела неплохо, часто добираясь до чужой штрафной площади.
На 51 мин. англичане делают счет разгромным - 0:3: Кейн. Харри Кейн откликается на подачу Шоу с левого фланга и пробивает головой с линии вратарской, прошивая Бущана. Сразу же показывают нам болельщиков сборной Украины, которые продолжают наблюдать за матчем со слезами на глазах. Отыграть такой гандикап будет невероятно сложно. Резвое начало второго тайма позволяет Англии отходить назад большими силами и действовать по счёту, на контратаках. Пока организовать выпад не получается. Такое ощущение, что англичане и сейчас бы завершили поединок и отправились готовиться к полуфиналу - катают мяч на своей половине поля без скоростей, стоя на месте.
На 63 мин. англичане доводят счет до - 0:4: Хендерсон. Джордан Хендерсон уходит от Виктора Цыганкова и, оказываясь первым на мяче, отправляет его в стеку ударом головой после подачи от углового флага. Украина во втором тайме играет без моментов. Англия, почувствовав уверенность, выступает легко и непринуждённо. Скорее англичане близки к пятому голу, чем украинцы к первому. Болельщики сборной Украины совершенно точно запомнят этот чемпионат Европы. Для Англии этот отбор и вовсе был невероятно легким. Команда ни разу не пропустила, кроме того, Англия практически не забивала, но этого все равно хватило, чтобы попасть в 1⁄8. Сборная Англии до сих пор остается единственной сборной, которая еще ни разу не пропускала на турнире. Беспрепятственно англичане переходят центр поля, а затем начинают играть на статистику, увеличивая количество передач. Макаренко Евгений решается на дальний удар, который получается точным и сильным, но справляется Пикфорд, отражая мяч двумя руками. Хендерсон с мячом, далее Рэшфорд, потом Магуайр - англичане продолжают вольготно чувствовать себя на чужой половине поля, не сталкиваясь с сопротивлением. Показали нам Андрея Шевченко, который уже наверняка смирился с вылетом, но расстраиваться не стоит, ведь Украина и так прыгнула выше головы, войдя в восьмёрку лучших сборных Европы. Звучит финальный свисток, возвещающий, что с разгромным счетом побеждают англичане. Сборная Англии показала класс и качество, они стратегически выстроили комбинационную программу и реализовали ее. Они заслуженно проходят в полуфинал чемпионата Европы.
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