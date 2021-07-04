Украина не выдержала напора Англии 0:4

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4 июля 2021, 08:17 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

isport.ua

В Риме на стадии четвертьфинала сразятся сборные Украины и Англии. Сборная Украины была в шаге от того, чтобы покинуть Евро, но им помогли шведы.

За несколько минут до финального свистка Довбик замкнул навес с фланга от Зинченко и вывел Украину в четвертьфинал Евро, где они сыграют впервые за всю свою историю. Англичане на стадии ⅛ играли против сборной Германии на Уэмбли и сумели снова оставить свои ворота сухими. В целом, Англия снова не показала что-то сверхъестественное в атаке, но сумела реализовать свои два момента, которые и принесли победу. Также стоит отметить, что Англия впервые на этом Евро сыграет не на Уэмбли, а в Риме, в Италии, где очень любят Андрея Шевченко и отлично знаю Руслана Малиновского.

Ориентировочные составы на матч Украина - Англия:

Украина (4-3-3): Бущан - Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко - Сидорчук, Степаненко, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко Не сыграют: Зубков, Беседин;

Англия (3-4-3): Пикфорд - Стоунз, Магуайр, Уокер - Шоу, Райс, Филлипс, Триппьер - Стерлинг, Кейн, Сака;

Главный арбитр поединка - Феликс Брых (Германия).

Сборная Украины первая сделала удар по мячу и игра началась. Англия сразу же бросается в атаку и доставляет мяч до штрафной площадки, но Кейн проигрывает единоборство и первый опасный момент откладывается. Основательно англичане берутся за дело, захватывая и территорию, и контроль над мячом. Украина без мяча действует в низком блоке, пытаясь держать соперника на приличном расстоянии от своей штрафной.​

На 4 мин. англичане открывают счет - 0:1:Кейн. Стерлинг смещается с левого фланга ближе к центру и катит в штрафную площадь на Кейна, который оказывается перед Бущаном и пробивает в падении, отправляя мяч в сетку.​ Сложнейшее начало для сборной Украины, которая пока ни разу не появлялась на чужой половине поля, сосредотачиваясь исключительно на обороне. Стандартное положение в исполнении сборной Украины вызвало хаос в штрафной площади англичан, Маунт, пытаясь выбить мяч, попал в Кейна, но Харри не растерялся и сыграл на отбой.​ Англия после забитого гола не пытается сразу же развить успех, а отходит всей командой назад, на свою половину поля, наблюдая за тем, как украинцы пробуют развить позиционное наступление - пока с этим трудности. Англия завладевает мячом и пытается остудить противника, выполняя серию коротких и средних передач по всей ширине поля. Украина высокий прессинг не включает.​ Для Украины отметка 1⁄4 финала является лучшим показателем с 2006 года, когда сборная сыграла на этой же стадии, но на чемпионате мира. У украинцев временами бывает очень хорошая игра, например, в первом туре группового этапа сборная хорошо играла против Нидерландов. Команда забила два гола и имела шансы сравнять, но удача отвернулась от украинцев в тот момент. В поединке с Северной Македонией было не так уж и легко, тем не менее, команда выиграла, а последний матч с Австрией сборная проиграла. Позиционную атаку удаётся провести Украине, которая завершается прострелом Андрея Ярмоленко с правого фланга, но до адресата игровой снаряд не добирается, оказываясь в ногах защитника сборной Англии. Кайл Уокер совершает рейд по правому флангу. Казалось, что Миколенко значительно проигрывает в скорости, но Виталий в последний момент включает максимальные обороты и прерывает прострел соперника - аут для англичан.​ Яремчук. Браво, Роман! На чужой половине поля Роман перехватывает мяч, входит в штрафную площадь левым краем и пробивает из-под защитника, но справляется Пикфорд, переводя игровой снаряд на корнер.​ Ещё одна атака у Украины. Зинченко отдал на левый край на Ярмоленко, Андрей выполнил пас в ответ на линию штрафной площади, а вот пробить Александр не сумел - соперники опередили.​ У англичан много позиционной игры, без обострения. Пользуясь паузой, режиссёры показывают нам болельщиков сборной Украины, которых сегодня достаточно. Перед стартом встречи изначально сообщали о том, что будет сектор с двумя тысячами, а потом и о пяти ходили разговоры. В любом случае поддержка у подопечных Андрея Шевченко сегодня на высоком уровне.​ Англия включает высокий прессинг, с которым Украина пока справляется, выходя из-под давления при помощи коротких передач.​ Деклан Райс пробивает с дальней дистанции - Георгий Бущан отбивает, затем удар наносит Мэйсон Маунт, который на этот раз блокируется защитниками сборной Украины.​ Звучит свисток арбитра, который отправляет команды в раздевалки при счёте 0-1 в пользу сборной Англии.

Во 2-ом тайме на​ 46 мин. англичане увеличивают счет в матче - 0:2: Магуайр. Люк Шоу выполняет подачу со штрафного, выигрывает позицию Гарри Магуайр и отправляет мяч в левый от себя угол ударом головой.​ В начале каждого из таймов англичане забивают по голу, благодаря чему теперь могут чувствовать себя ещё более уверенно. Однако, не будем хоронить Украину, которая в первой 45-минутке выглядела неплохо, часто добираясь до чужой штрафной площади.​

На 51 мин. англичане делают счет разгромным - 0:3: Кейн. Харри Кейн откликается на подачу Шоу с левого фланга и пробивает головой с линии вратарской, прошивая Бущана.​ Сразу же показывают нам болельщиков сборной Украины, которые продолжают наблюдать за матчем со слезами на глазах. Отыграть такой гандикап будет невероятно сложно. ​Резвое начало второго тайма позволяет Англии отходить назад большими силами и действовать по счёту, на контратаках. Пока организовать выпад не получается.​ Такое ощущение, что англичане и сейчас бы завершили поединок и отправились готовиться к полуфиналу - катают мяч на своей половине поля без скоростей, стоя на месте.​

На 63 мин. англичане доводят счет до - 0:4: Хендерсон. Джордан Хендерсон уходит от Виктора Цыганкова и, оказываясь первым на мяче, отправляет его в стеку ударом головой после подачи от углового флага.​ Украина во втором тайме играет без моментов. Англия, почувствовав уверенность, выступает легко и непринуждённо. Скорее англичане близки к пятому голу, чем украинцы к первому.​ Болельщики сборной Украины совершенно точно запомнят этот чемпионат Европы. Для Англии этот отбор и вовсе был невероятно легким. Команда ни разу не пропустила, кроме того, Англия практически не забивала, но этого все равно хватило, чтобы попасть в 1⁄8. Сборная Англии до сих пор остается единственной сборной, которая еще ни разу не пропускала на турнире. Беспрепятственно англичане переходят центр поля, а затем начинают играть на статистику, увеличивая количество передач.​ Макаренко Евгений решается на дальний удар, который получается точным и сильным, но справляется Пикфорд, отражая мяч двумя руками.​ Хендерсон с мячом, далее Рэшфорд, потом Магуайр - англичане продолжают вольготно чувствовать себя на чужой половине поля, не сталкиваясь с сопротивлением. Показали нам Андрея Шевченко, который уже наверняка смирился с вылетом, но расстраиваться не стоит, ведь Украина и так прыгнула выше головы, войдя в восьмёрку лучших сборных Европы.​ Звучит финальный свисток, возвещающий, что с разгромным счетом побеждают англичане. Сборная Англии показала класс и качество, они стратегически выстроили комбинационную программу и реализовали ее. Они заслуженно проходят в полуфинал чемпионата Европы.

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