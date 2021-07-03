Чехия уступила Дании 1:2

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3 июля 2021, 22:17 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

В четвертьфинале турнира Баку примет сборные Чехии и Дании. На групповой стадии чехи уступили лишь сборной Англии, а в матчах против хорватов и шотландцев смогли набрать в общей сложности четыре очка. Сборная Дании с тремя очками смогла выйти из группы, все благодаря победе над сборной России со счетом 4:1. На стадии ⅛ финала датчане смогли уверенно переиграть сборную Уэльса со счетом 4:0. Сейчас датчане понимают, что у них есть отличная возможность не только выйти в полуфинал, но и даже дойти до финала.

Ориентировочные составы на матч Чехия - Дания:



Чехия (4-2-3-1): Вацлик - Цоуфал, Челюстка, Калас, Кадерабек - Холеш, Соучек - Масопуст, Барак, Шевчик — Шик Не сыграют: Дарида;



Дания (3-4-3): Шмейхель - Кристенсен, Кьер, Вестергор - Ларсен, Хейбьерг, Дилэйни, Мехле - Дамсгард, Дольберг, Брейтуэйт Не сыграют: Васс, Поульсен, Эриксен;



Главный арбитр Бьорн Кейперс (Голландия).



Матч начался с прессинга, жесткого отбора мяча. Сразу же нарушение правил зафиксировано возле бровки - Меле получил удар в грудь от Боржила. Сергей Карасёв решил не наказывать чешского хавбека.



На 5 мин. датчане открывают счет — 0:1: Делани! Хавбек дортмундской "Боруссии" взмыл ввысь в районе 11-метровой отметки, откликнулся на навесную передачу от углового флажка и эффектно пробил в угол ворот Вацлика! Датчане вдохновлены успехом и неустанно атакуют - Стрюгер-Ларсен, ставший автором голевой передачи, навесил на ближнюю штангу, но там идеально сыграл Цоуфал. Шильгавы в стильной рубашке застыл в технической бровке. Тренер сборной Чехии перед матчем на пресс-конференции говорил, что нужно уделять внимание стандартным положениям датчан. Опасно! Дольберг на линии штрафной открылся после хитрющей передачи Делани, развернулся, оставил позади себя Челюстку и нанёс удар - Вацлик справился. Вестергор сыграл на "втором этаже" - здоровяк из "Саутгемптона" эффектно пробил лбом, однако мяч пролетел над перекладиной ворот сборной Чехии. Опасно! Цоуфал покатил мяч на Шика, Патрик ворвался в штрафную, без труда оставил не у дел защитника "Аталанты" Меле и пробил с отскоком от земли - угловой удар. Подача провалилась и дивидентов не принесла. Сборная Чехии заработала штрафной удар метрах в пятнадцати от линии штрафной площади Шмейхеля. Последовал навес от Барака, и Шевчик пробил с нескольких метров очень неточно. Дания, здорово прибавившая по ходу турнира, вообще во втором подряд матче кладет четыре гола! "Это шанс, который нынешнее поколение датских футболистов должно использовать на все сто. Это результат многолетней работы десятков людей", - подчеркивает Каспер Юльман. – Если выйдем в полуфинал, можно будет задумываться о повторении 1992 года. Датчане радуются выздоровлению Поульсена и Васса, не игравших с Уэльсом. Повреждение, полученное в том же матче Кьером, оказалось несерьезным, так что и Симон готов играть в четвертьфинале. За опорную зону можно не беспокоиться – пара Хёйберг – Дилейни сейчас выглядит очень надежно. Дамсгор пробил с близкого расстояния - Вацлик, застыв на линии штрафной, без труда сначала отбил мяч, а затем зафиксировал его в своих руках. Датчане продолжают наседать на ворота чехов! Делани пробил с нескольких метров с правой ноги - выскочил хавбек из-за спин защитников сборной Чехии после передачи Стрюгера-Ларсена, но снаряд прокатился рядом со штангой.



Пока все сосредоточены на Чехии – сильном и тактически грамотном сопернике. Визави Юльмана Ярослав Шилгавы в ответ тоже лестно отозвался о датчанах – мол, очень сплоченная команда с потрясающим боевым духом. У чехов возвращается в строй залечивший травму капитан Дарида, плюс отбывший дисквалификацию Борил может вновь занять место на левом фланге обороны. Исторически чехи играют против датчан весьма успешно. Судя по всему, матч будет равным и не очень результативным. Вышколенная чешская оборона не даст датчанам столько простора, сколько предоставляли россияне или валлийцы. Шик слишком далеко отпустил от себя мяч после роскошной хитрой передачи Цоуфала вразрез - форварда сразу накрыл гигантский Вестергор, лишив нападающего "Байера" возможности нанести удар. Голеш откликнулся на роскошную передачу Масопуста, который завладел мячом после перехвата, и пробил с левой ноги прямо в лежавшего на газоне Шмейхеля. Единственный представитель РПЛ на стадии четвертьфинала, Алекс Крал, наслаждается сегодня футболом в роли запасного игрока. Хавбек "Спартака", возможно, выйдет во втором тайме. Игра идет осторожная не быстрая, но при этом жесткая, вязкая и зрелищно пока не впечатляет. Датчане в эти минуты спокойно владеют мячом на своей половине поля - бесцельно катают снаряд скандинавы возле Шмейхеля без опасного продвижения вперёд. Вестегор выдал феноменальную с точки зрения геометрии передачу на Дамсгора, форвард "Сампдории" пронёсся несколько метров, сместился и пробил с рабочей ноги - Вацлик на месте. Чехи соорудили прицельную атаку - Боржил пробил с линии штрафной после отскока от Шевчика, однако вратарь "Лестера" Шмейхель, завоевавший Кубок Англии в мае, на линии штрафной был бесподобен. Продолжают члены медицинских штабов сборных Чехии и Дании оказывать помощь пострадавшим футболистам. Со Стрюгером-Ларселонм, к счастью, уже всё в порядке.



На 42 мин. датчане увеличивают счет - 0:2: Дольберг! Третий гол на Евро-2020 забивает датский форвард французской "Ниццы". Меле опередил Цоуфала и выдал акцентированный навес в сторону Дольберга, который из пределов вратарской хлёстко пробил. Ах, какую же передачу выдал Меле - одноклубник Алексея Миранчука выдал, пожалуй, один из лучших голевых пасов на этом чемпионате Европы. И скорость, и быстрота реакции, и прицельный навес - всё было в этом пасе. Первый тайм завершён - сборная Дании ведёт со счётом 2:0 благодаря точным ударам Делани и Дольберга. Вернёмся через 15 минут.



Второй тайм начался неожиданно, на 49 мин. чехи забили ответный мяч - 1:2: Шик. Вернулись чехи в игру, похоже! Шик забивает один из красивейших голов на этом чемпионате Европы - форвард пяткой перевёл мяч за линию ворот после прицельной передачи Цоуфала, который открылся на фланге. Крменчик едва не забил - форвард с близкого расстояния пытался расстрелять Шмейхеля, но вратарь "Лестера" без проблем отбил снаряд в сторону. Датчане немного проседают после перерыва - чешская дружина смотрится активнее и интереснее в эти минуты. Скорее всего, своего последнего слова чехи ещё не сказали. Чехи перехватили инициативу - Барак головой продлил атаку через Шика, который ворвался в штрафную, но его опередил вездесущий Стрюгер-Ларсен, который пока выглядит лучшим игроком матча. Крменчик оказался на ударной позиции, подработал мяч и пробил, но не смог он переиграть в ближнем бою Вестегора, который летом покинет "Саутгемптон" ради одного из клубов Бундеслиги. Болельщики отчаянно поддерживают обе сборные на трибунах - и национальные флаги на секторах видны, и какие-то сугубо местные атрибуты. Боржил ввёл мяч в игру из-за боковой, но датчане завладели снарядом и попытались атаковать через левый фланг - Поульсен прорвался к штрафной и выдал мяч на Брайтвайта, который пробил в Цоуфала. Чехи действуют за счёт коротких передач - Боржил открылся и выполнил акцентированный навес после небольшой паузы в стороны Шмейхеля. Голкипер "Лестера" забрал мяч в руки. Наставник чешской сборной Шильхавы о чём-то беседует с одним из помощников. Возможно, что в течение ближайших десяти минут у чехов выйдет кто-то со скамейки. Боржил навесил на дальнюю штангу, и Соучек перебинтованной головой пробил - Шмейхель сгруппировался и эффектно кулаком вынес мяч. Меле открылся на углу штрафной площади и мощно зарядил с левой ноги, но голкипер Вацлик, выставив ногу в сторону, не позволил датчанам забить третий. Звучит финальный свисток фиксирующий победу сборной Дании, показавшую упорную, динамичную и мужественную игру и выходит в полуфинал финала чемпионата.

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