Сборные-разочарования на Евро-2020

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3 июля 2021, 12:13 Кирилл Красильников

Фото из открытых источников

На каждом крупном турнире бывают, как сенсации, так и неожиданные провалы. Чемпионат Европы 2020 не стал исключением. Помимо команд-сенсаций есть и сборные, разочаровавшие своих болельщиков.



Франция

Несмотря на грозный состав, чемпионы мира порой выглядели очень блекло из-за своей прагматичности. Дешам вновь сделал ставку на строгий футбол, на результат. Однако в этот раз тактика, которая принесла французам золото мундиаля, себя не оправдала. Несмотря на хорошее начало в групповом этапе (победа над сборной Германии) с каждым разом команде Дешама становилось все тяжелее и тяжелее. Об этом говорит и ничья с аутсайдером группы — сборной Венгрии и ничья со сборной Португалии с довольно посредственной игрой. Главной проблемой сборной Франции является блеклая игра их лидеров. Из-за строгой, прагматичной игры, которую ставит главный тренер трёхцветных Дидье Дешам, главные звёзды французской сборной, такие как Мбаппе и Гризман, блёкнут, демонстрируя не самый лучший футбол на фоне собственных предыдущих результатов. Финальной точкой провала сборной Франции стало поражение на первой стадии плей-офф. В этом поединке французы упустили преимущество, ведя в два мяча, и проиграли в серии послематчевых пенальти, бесславно покинув турнир.



Германия

Сборная Германии испытывает проблемы на крупных турнирах уже 7 лет. Подопечные Йоахима Лёва после победы на чемпионате мира в Бразилии ни разу не были в финалах крупных турниров сборных (за исключением победы на Кубке конфедераций-2017 в Росиии).

Этот турнир не стал исключением: проиграв первый матч группового этапа сборной Франции, немцы выдали добротный матч против стороной Португалии, обыграв оппонентов со счетом 4:2. Но в матче против скромной Венгрии они испытали огромные проблемы, два раза уступали в счете, находясь в шаге от вылета. К счастью, Германии удалось спастись, вырвав ничью. Удача немецкой команды закончилась в первом же матче плей-офф, где они довольно буднично проиграли сборной Англии и покинули турнир.

В итоге после 15 лет работы с немецкой сборной Лёв уходит с печальным осадком.



Россия

Крах сборной России хоть и был ожидаем, но неудача все равно была крайне негативно воспринята болельщиками российской сборной. Команда Станислава Черчесова полностью провалилась в каждом матче турнира. Безволие и нехватка креативных мыслей в игре сборной России привели к разгромным поражениям от Бельгии и Дании (0:3 и 1:4) при том, что 2 из 3 матчей группового этапа россияне провели «дома», на стадионе в Санкт-Петербурге. Даже неуверенная победа над не самой грозной Финляндией при довольно слабой игре не добавила позитива болельщикам.

Главная проблема команды Черчесова заключается в неправильном использовании ключевых игроков: Миранчука и Головина, которые играют в сильнейших европейских чемпионатах, план на игру в виде постоянных навесов на капитана команды — Артема Дзюбу просто заковывал двух молодых и креативных полузащитников в цепи, не позволяя принимать креативные, нестандартные решения в атаке. Задумка главного тренера провалилась и полностью себя не оправдала. Сборная России заслуженно стала одной из худших команд евро, и покинула турнир.



В жизни не всегда присутствуют лишь счастье и радость, так же как и в спорте. Но после полосы неудач всегда будет что-то хорошее. Именно в этом и есть очарование спорта.

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