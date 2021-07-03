Бельгия в тяжелой борьбе проиграла Италии 1:2

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3 июля 2021, 00:29 Борис Омельченко

Фото: REUTERS

Пожалуй, самым интригующим противостоянием в четвертьфинале станет поединок между сборными Бельгии и Италии.

На стадии ⅛ бельгийцы играли против португальцев, от этого матча ждали зрелища, но так его и не получили. За весь матч Бельгия создала не так много моментов, по сравнению со сборной Португалии, но в отличие от своего соперника бельгийцы смогли реализовать один момент. После забитого мяча подопечные Роберто Мартинеса закрылись и играли от обороны, к тому же по ходу игры Эден Азар и Кевин Де Брюйне получили повреждения, а без них в атаке у Бельгии получалось не многое. Игра Бельгии не слишком впечатлила, но главное то, что эта сборная прошла в следующую стадию. Итальянцы на стадии ⅛ играли против сборной Австрии. Казалось, что соперник очень удобный и итальянцы не должны были испытать проблем, но на деле австрийцы хорошо подготовились к итальянцам и продемонстрировали, что Италию вполне реально обыграть. Основное время закончилось со счетом 0:0, но в овертайме сначала Кьеза, а вскоре Пессина забили по мячу и сделали счет комфортным, правда в конце второй пятнадцатиминутки австрийцы отыграли один мяч, но этого было недостаточно.

Ориентировочные составы на матч Бельгия - Италия:

Бельгия (3-4-3): Куртуа - Вертонген, Вермален, Алдервейрелд - Т. Азар, Витсель, Тилеманс, Менье - Карраско, Лукаку, Мертенс;

Не сыграют: Кастань, Шадли;

Италия (4-3-3): Доннарумма - Спинаццола, Ачерби, Бонуччи, Ди Лоренцо - Верратти, Жоржиньо, Барелла - Инсинье, Иммобиле, Кьеза;

Не сыграют: Флоренци;



Главный арбитр встречи Славко Винчич (Словения).



Только что определился первый полуфиналист турнира, и им стала сборная Испании, которая лишь в серии послематчевых пенальти сумела одолеть швейцарцев. Именно с испанцами на "Уэмбли" победитель этой пары поспорит за путёвку в финал Евро-2020.



Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли бельгийцы. Серьёзные опасения были у бельгийцев - под вопросом было участие в матче Кевина де Брёйне и Эдена Азара. Эден действительно не попал в заявку из-за повреждения, а вот Кевин появился в стартовом составе. Рядом с лидером "красных дьяволов" сегодня играет 19-летний Жереми Докю. На левый край штрафной площади прошла передача в первой атаке номинальных хозяев поля на рывок Лукаку, но нападающего опередил Доннарумма, который смело пошёл на мяч, и завладел снарядом практически в ногах Ромелу. Сборная Бельгии не зря является первой командой в рейтинге ФИФА. Команда максимально «заряжена» на этот турнир и после вылета Франции её шансы на чемпионство существенно возросли. Звезды у бельгийцев без исключения на всех позициях, а где-то их даже избыток. Бельгия сделала результат против крепкого соперника и всерьёз заявила о своих намерениях. Конечно, стоит отметить, что Роберто Мартинес в той игре лишился двух лидеров – Кевина Де Брюйне (проблемы с голеностопом) и Эдена Азара (с мышцами). В ответной атаке Кьеза попытался пробить по воротам с правого края штрафной площади, но итальянца опередил в последний момент Азар, которому Федерико врезал по ноге вместо мяча. Первый угловой на левом фланге заработали бельгийцы, но ничем интересным этот стандарт не увенчался. Радует, что команды начали эту встречу весьма живо. Оба главных тренера заметно нервничают в своих технических зонах. Очень велика цена этой встречи. Победитель окажется всего лишь в шаге от выхода в финал, где будут реальные шансы завоевать трофей. Постепенно игра переходит в спокойное русло. Итальянцы сейчас пасуются поперёк поля в центральной зоне, практически не встречая прессинга со стороны оппонентов. Как бы не хвалили итальянцев на групповом этапе, они не оправдали этот кредит доверия. У итальянцев проблемы были, и были очень серьёзные. Подопечные Роберто Манчини вовсе могли проиграть на этом чемпионате – на 65 минуте Марко Арнаутович забил, но из-за офсайда гол не был засчитан. Италия смотрелась вообще не уверенно и как будто не знала, что ей делать с таким по-футбольному умным и прессингующим соперником. Лишь в дополнительное время ей удалось пробить уставших австрийцев, причём дважды. Куртуа пока что совсем без работы. Очень внимательно бельгийцы держат позиционную защиту, не подпуская соперников даже на расстояние дальнего выстрела.



Дали попробовать сейчас мяч своему вратарю защитники сборной Бельгии, и Куртуа вынес мяч далеко к центральному кругу в касание, так как Кьеза был готов вступить в отбор, если бы вратарь принялся снаряд обрабатывать. Тилеманс с дальней дистанции палил по воротам соперника, но мяч задел ногу защитника и ушёл на угловой. От левого флажка будет подача сейчас. Выиграли борьбу в своей штрафной площади итальянцы. Атака бельгийцев продолжилась и с дальней дистанции мощно пробивал де Брёйне, но опытный Кьеллини не побоялся подставить голову под "ядро". Крепкая голова у Джорджо. Такой удар другого защитника бы отправил в тяжёлый нокдаун, а этот лишь слегка поморщился, и продолжает встречу, не подавая виду, что у него какие-то проблемы. Опасно! Де Брёйне протащил пол поля мяч по правому краю, сместился в центр, и с левой ноги прицельно пробивал под левую штангу, но Доннарумма в эффектном броске потащил мяч на угловой. Кьеза в штрафной площади с левого края смещался в центр и пробивал по воротам, но максимально плотно и чётко с ним эпизод доиграли два защитника, и мяч рикошетом по дуге опустился аккуратно в руки Куртуа. Итальянцы сейчас плотно взялись за ворота бельгийцев.



На 31 мин. итальянцы открывают счет - 0:1: Николо Барелла! Верратти сработал на перехвате у чужой штрафной площади, тут же коротко отпасовал в штрафную площадку на Бареллу, который мощно и точно пробил в дальний угол. Привоз на счету Вермалена - именно он мяч потерял. Бельгийцы после пропущенного гола сразу стараются добавить в агрессии, в атаке. Большими силами они сейчас атакуют соперников на чужой стороне поля. Итальянцы не намерены перестраиваться на строго оборонительную игру после локального успеха. Продолжают они пытаться терзать оборону соперника быстрыми комбинациями. А теперь с правого фланга де Брёйне пытался выполнить прострельную передачу в центр штрафной площади, но и здесь защитники итальянцев отработали надёжно, заблокировав попытку. Итальянцы работают сейчас в высоком командном прессинге, а бельгийцы выглядят уже подуставшими. Похоже, что в физическом плане команда Роберто Манчини подготовлена к турниру солидней.



На 44 мин. итальянцы увеличивают счет - 0:2: Лоренцо Инсинье! Это уже серьёзная заявка на полуфинал! Инсинье протащил мяч несколько десятков метров левее центральной оси, после чего прекрасно пробил в дальний верхний угол метров с 24-х. Куртуа ничего не смог поделать.



За допущеннную грубость - Докю с левого фланга ворвался в штрафную площадку, где его в спину подтолкнул ди Лоренцо. Арбитр рассматривает назначение пенальти в ворота итальянцев - 1:2: Ромелу Лукаку! Лукаку по центру пробил по воротам, в то время как Доннарумма завалился в правый от себя угол ворот. Первый тайм окончен! Три гола мы увидели в первые 45 минут, хотя многие ожидали, что встреча будет "меньшевой".



Второй тайм начался атаками итальянцев, бельгийцы играют высокий прессинг. С заменами никто из тренеров торопиться не стал. Да, некоторые защитники совершали ошибки по ходу первой половины встречи, но верят наставники, что они исправятся после отдыха. Посмотрим... Бурно реагируют на каждый эпизод игроки обеих команд, выражая несогласие с решениями арбитра. Но Славко Винчич держится весьма уверенно, спокойно следуя букве футбольного закона. Пока что не могут наладить контроль мяча во втором тайме бельгийцы. Итальянцы выглядят быстрее, забирая практически все подборы в центральной зоне. С правого фланга от Мёнье прошла подача в штрафную площадку, но там мяч перелетел Лукаку, а позади него был ди Лоренцо, который решил не рисковать, отбив мяч на угловой. Опасно! Как не забил?! Докю классным пасом нашёл на левом края штрафной площади де Брёйне, который прострелил на дальнюю штангу, и Лукаку уже видел мяч в воротах, но под мяч чудом сумел подставиться Спинаццола, и мяч от пятой точки итальянца ушёл на угловой. Стоит отметить, что Докю во втором тайме действует куда острее, раз за разом оставляя за спиной ди Лоренцо. Нужно что-то с этим делать итальянцам, иначе второй гол в их ворота может созреть. Команда Роберто Манчини продолжает играть первым номером в этой встрече. Инсинье сейчас с левого края наносил неприятный удар для Куртуа, который отбил мяч перед собой, но вратарю повезло, что на подборе были только его защитники. Отметим, что сегодня Иммобиле фактически никак не проявил себя на поле. Но его команда выигрывает, и это должно быть в данный момент самым важным для итальянских болельщиков. Докю с левого фланга сместился в центр с мячом, и уже из полукружия мощно пробивал в дальний верхний угол, но мяч просвистел над целью. Итальянцы терпят и работают, а бельгийцы просто давят на ворота соперника. Итальянцы отбились и вышли победителями этой импульсивной, темпераментной, мужественной игры и вышли в полуфинал чемпионата.

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