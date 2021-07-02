Швейцария терпит поражение от Испании 1:1 (1:3 по пенальти)

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2 июля 2021, 22:34 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Санкт-Петербург примет последний матч Евро-2020, в котором сойдутся сборные Швейцарии и Испании.

Определенно, многие болельщики ожидали, что в четвертьфинал пройдет сборная Франции, но против этого были Янн Зоммер и команда, которые сотворили, пожалуй, главную сенсацию этого турнира. За десять минут до конца матча Швейцария уступала со счетом 1:3, но сначала Сеферович отыграл один мяч, а уже на 90-й минуте Гавранович сравнял счет. В серии пенальти швейцарцы были точны, а главным героем стал Янн Зоммер, который отразил удар Килиана Мбаппе. Испанцы провели не менее драматичный матч, в котором было забито в общей сложности восемь мячей. Сначала Унаи Симон заставил понервничать всех болельщиков “красной фурии”, но вскоре испанцы забили три мяча подряд. Под занавес матча тренер сборной Хорватии провел две удачные замены, которые сработали и помогли хорватам сравнять счет и перевести дело в овертайм. В первую пятнадцатиминутку Унаи Симон совершил умопоморочительный сейв, а после Мората и Оярсабаль забили по мячу и вывели свою сборную в четвертьфинал.

Ориентировочные составы на матч Швейцария - Испания:



Швейцария (3-4-1-2): Зоммер - Эльведи, Аканжи, Родригес - Видмер, Фройлер, Закария, Цубер - Шакири - Сеферович, Эмболо;



Не сыграют: Джака;



Испания (4-3-3): Симон - Аспиликуэта, Гарсия, Лапорт, Гайя - Коке, Бускетс, Педри - Торрес, Мората, Сарабиа;



Главный арбитр поединка Майкл Оливер (Англия).



Добрый вечер, уважаемые поклонники большого европейского футбола! Мы с вами сегодня будем прощаться не только с одной командой, но и Питером. Увы, это последняя игра, которая пройдёт на территории России. Первую атаку провели швейцарцы, команды не торопятся, движение пока не совпадает с комбинацией. Катают мяч долго возле чужой штрафной испанцы, но соперник с первых минут отошел в оборону и играет крайне плотно.



Понятно, что сборная Франции, если бы прошла швейцарцев, вполне могла выиграть Евро. Но «трёхцветные» действовали настолько самоуверенно, что буквально подарили Швейцарии путёвку в четвертьфинал. Буквально раздавив соперника в середине второго тайма, в ворота Яна Зоммера влетело 3 мяча за 20 минут, французы остановились и позволили швейцарцам отыграться. В итоге действующих чемпионов мира подвёл Киллиан Мбаппе, единственный не реализовавший пенальти в после матчевой серии. Да, Франция по сути проиграла самой себе



На 8 мин. испанцы открывают счет - 0:1: Жорди Альба! С углового последовал навес на дальний угол штрафной площади, где с лету пробивал по воротам Альба. Мяч рикошетом от ноги Закария изменил траекторию и влетел в сетку. Дальний заброс исполнил Бускетс на ход Сарабии, но тот не смог выиграть борьбу за мяч у Эльведи. Отдельно в составе швейцарской команды стоит отметить форварда «Бенфики» Хариса Сеферовича. 29-летний игрок стал автором дубля в матче с 1/8 финала. Всего в активе Сеферовича уже 3 забитых мяча на Евро-2020. Испанцы активнее, больше владеют мячом и точнее в передачах. Мог убегать на ворота соперника Сеферович после заброса от Фройлера, но вышел из ворот Симон и перехватил мяч. После навеса с угла поля от Коке пробивал по воротам Аспиликуэта, но мяч полетел точно в руки Зоммеру. Варгас мог убегать на ворота после заброса от Шакири, но проиграл он скоростную дуэль Альбе. В медленном темпе походит наш поединок. Забив гол, испанцы стали контролировать мяч в центре поля, но без обострений у чужих ворот. Подал Шакири на дальнюю штангу, где смог пробить головой Видмер, но мяч прошел над перекладиной. Команды не раскрываются, играют на защиту. Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне сборной Испании!



Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали. К 50 мин. швейцарцы не нанесли ни одного удара в створ ворот оппонента! С угла поля попытался Шакири исполнить "чистый лист", но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот. Швейцарцам придется раскрываться, им надо изменить характер игры, пока не просматривается их рисунок игры, мы видим тактику позиционных ходов в основном в центре поля и без обострения. Тонким разрезным пасом Коке запустил в штрафную на Ольмо, но тот не сумел догнать мяч в пределах поля. Со штрафного Коке забросил на ближнюю штангу, где принял мяч Торрес и вторым касанием пробил в падении, но угодил в спину Сеферовичу. На 65 мин. первый удар в створ ворот испанцев: ушел по флангу от опеки Варгас и отдал тонкий пас на Цубера, который пробил с острого угла. Симон успел сложиться и спас свою команду. На 68 мин. швейцарцы забивают ответный гол: Джердан Шакири! Смогли сравнять счет швейцарцы. Ошиблись в своей штрафной Торрес и Лапорт, не разобравшись, кто из них должен выносить мяч. В итоге сферу подхватил Фройлер и отдал в центр на Шакири, который пробил точно в дальний нижний угол. Двумя ногами прыгнул Фройлер в подкат в ноги сопернику. Судья решительно показал нарушителю красную карточку и удаляет его с поля. Двойная замена в составе сборной Швейцарии. Вместо Сеферовича и Шакири в игру вошли Гавранович и Соу. Основное время истекло 1:1 и у нас два овертайма по 15 мин. и пенальти если будет ничья и в овертаймах.



Стартовал первый экстра-тайм. Прорвался по флангу Альба и низом прострелил на ближнюю штангу, где пробил с лету Морено, но мяч не попал в створ ворот. С линии чужой штрафной мощным ударом отправил сферу в дальнюю девятку Альба, но Зоммер перевел на угловой. Догнал мяч на фланге Альба и прострелил вдоль ворот, где Морено мог замыкать, но Зоммер перехватил этот пас.



Второй экстра-тайм оказался Ольмо вновь на ударной позиции после паса от Аспиликуэты, но зарядил он выше перекладины. Забросил Аспиликуэта в штрафную на ход Морено, но тому до мяча добраться не позволил Родригес. Убежал по флангу Мбабу и прострелил вдоль ворот, но мяч в полете вышел за лицевую линию. Будет удар от ворот. С угла поля Альба навесил на ближнюю штангу, где пробил головой Бускетс. Точно в руки Зоммеру полетел снаряд. Диагональ исполнил Тьяго в штрафную на Морено, который пробил низом в дальний угол, но справился вновь Зоммер. Завершились экстра-таймы и серия после матчевых пенальти. По итогам серии пенальти победу одержала сборная Испании.

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