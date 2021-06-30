Сборные-открытия на Евро-2020

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30 июня 2021, 18:05 Кирилл Красильников

Фото: cоцсети

Этот чемпионат Европы определенно запомнится всем любителям футбола не только тем, что из-за пандемии его перенесли на целый год, но и командами, которые приятно удивили на этом турнире.Что же это за команды? Сейчас разберёмся.

Чехия

Успешное выступление чешской сборной на групповом этапе прогнозировали многие, но не более. Однако команда Шилгавы превзошла все ожидания, ознаменовав это победой над сборной Нидерландов в стадии 1/8. В четверть финале чешской команде предстоит встреча со сборной Дании, которая уже не смотрится такой грозной, в сравнении с другими командами из сетки. И вот не за горами уже виднеется полуфинал и возможные медали. Главной причиной успеха сборной Чехии является также и ее главная проблема — в сборной собраны крайне трудолюбивые игроки, способные бороться и прессинговать на каждом сантиметре поля. Но при всем этом команде, как воздуха, не хватает креативных игроков в группе атаки.

При всем этом, за счёт высокой интенсивности и неуступчивости, чехам удалось добиться потрясающих результатов, довольно уверенно переиграть сборную Нидерландов и пройти в следующий этап турнира.

Украина

Желто-Синяя команда ещё с отбора на Евро выглядела очень ярко. Им удалось обойти Португалию с Криштиану Роналду во главе в квалификации на турнир.На групповом этапе Евро украинцы демонстрировали хороший футбол, играя на равных со сборной Нидерландов, хоть и уступили в концовке матча. Сборная Украины также довольно спокойно победила сборную Северной Македонии и, несмотря на проигрыш австрийцам, украинцам удалось выйти из группы с третего места и в 1/8 пройти Швецию.

Главными творцами успеха команды Шевченко являются «легионеры»: Малиновский, Зинченко, Яремчук, Ярмоленко, — все эти игроки выступают в европейских чемпионатах и являются золотым активном сборной. Благодаря им сборная Украины играет в красивый, современный и, самое главное, атакующий футбол, не боясь никого из соперников.

Швейцария

Сборная Швейцарии всегда была добротной, дисциплинированной командой, которая четко выполняет задачу, но и выше головы не прыгает. Примером этого может быть выход из группы на евро в 2016 и вылет в 1/8, выход из группы на чемпионате мира в 2018, также с последующим вылетом в 1/8. На этом чемпионате Европы большинство предрекало сборной Швейцарии то же самое. Швейцарцы показали уверенную игру в группе, набрали 4 очка, позволившие им выйти с 3 места. Попав на грозную Францию, большинство поставило на этой интересной и боевитой сборной крест, однако этим ребятам удалось сотворить настоящую сенсацию, выбив из плей-офф действующих чемпионов мира.Сборная Швейцарии своим терпением, трудолюбием и упорством лишний раз показала что дисциплина бьет класс.

Этот чемпионат Европы определено запомнится всем любителям футбола, ведь на нем впервые появилось столько интересных и запоминающихся команд. Евро 2020 становится настоящим праздником футбола, в котором почти все участники радуют болельщиков.

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