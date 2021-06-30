Швеция терпит поражение от Украины: 1:2

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30 июня 2021, 01:47 Борис ОМЕЛЬЧЕНКО

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Подопечные Андрея Шевченко - уже большие везунчики! Или гениальные стратеги. Украина умудрилась выйти в плей-офф с тремя очками за плечами. Интересно, что выиграй украинцы в последнем туре группового этапа у Австрии, угодили были на мощную банду Роберто Манчини. А так - в ⅛ финала сыграют со Швецией.

Правда, попасть на скандинавов - такая себе удача. Шведы в своем квартете неплохо пошумели, зацепив ничью с Испанией, а также обыграв Словакию и Польшу. Банда Андерссона берет свое за счет командной игры и дичайшей самоотдачи. Да и по составу выглядит уж точно не хуже соперника - тут и Форсберг, и Линделеф, и молодой талант Александер Исак.

Ориентировочные составы на матч Швеция - Украина:

Швеция: (4-4-2): Ольсен - Аугустинссон, Даниэльсон, Линделеф, Лустиг - Форсберг, Ольссон, Экдаль, Ларссон - Исак, Куайсон

Украина:(4-1-4-1): Бущан - Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев - Сидорчук - Малиновский, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко - Яремчук​Не сыграют: Зубков

Главный арбитр матча Даниэле Орсато (Италия)

Дан стартовый свисток! Матч на «Хэмпден Парк» в Глазго начался! Первыми с центра поля мяч разыгран украинцами.К сожалению, совсем немного болельщиков на трибунах. Дело в том, что в Шотландию не пускают туристов, из других стран Европы. В Глазго, можно было приехать, только из Великобритании. Как и ожидалось. Обе команды, начали матч осторожно. Шведы пока что не против того, что украинцы пасуются поперёк поля, на своей половине. В прессинг номинальные хозяева поля не идут. Первая острота у ворот украинцев! После подачи с левого фланга мяч был неудачно отбит защитниками на Форсберга, но его удар успели блокировать, как и мощное добивание от Кулушевски.

Опасно! С правого фланга удалось проникнуть в чужую штрафную площадку украинцам. Ярмоленко отдал короткий пас на Яремчука, который в касание, пробивал в дальний угол, но Ольсен в броске парировал мяч в сторону. Примерно по тысячи болельщиков, сборной Швеции и Украины на трибунах, которые устроили своё шумовое противостояние, в котором пока что тоже ничья. Остальные болельщики, в футболках сборной Шотландии - видимо, местные жители.Снова пасуется команда Андрея Шевченко на своей половине поля. Но теперь уже шведы, организовали высокий прессинг. Не слишком агрессивный, но всё же. Опасно! Исак был близок к первому голу в матче. Форвард сместился с левого края в центр, предварительно получив передачу от Кулушевски, после чего мощно пробивал в дальний угол - рядом с целью, мяч прошёл. Бущан только взглядом провожал мяч. Не удалось решить проблемы, Андрею Шевченко с надёжностью обороны, в которой регулярно возникают дыры. Будем надеяться, что в дальнейшем шведам, таких возможностей предоставляться не будет. Снова украинцы принялись катать мяч, на своей половине поля. Стараются номинальные гости, выманить на себя соперников, чтобы открылись зоны в атаке, но шведы прессингуют силами всего трёх атакующих игроков. Украинцы - также на чужой половине поля изображают прессинг, всего тремя игроками - Яремчук, Ярмоленко и Шапаренко. Все остальные, при позиционной обороне играют только на своей половине поля. Гул недовольства послышался с трибун. Такое ощущение, что это шотландцы негодуют. Хочется им увидеть яркое зрелище в последнем матче Евро-2020 в Глазго. А не возню в середине поля.

На 27 мин. украинцы открывают счет: 0:1 Александр Зинченко!

Ах, красавцы! Ярмоленко с правого края внешней стороной стопы вырезал подачу на дальний край штрафной площади на свободного Зинченко, который положил корпус и нанёс мощнейший удар с левой ноги - мяч буквально прошил Ольсена! Шведы, тут же стараются прибавить. Заработали они штрафной удар, в глубине поля, ближе к правому флангу, и большими силами, пошли в чужую штрафную площадку. После забитого гола игра оживилась, пропала нервозность. Шведы - куда плотнее начали работать в прессинге, у чужой штрафной площадки. Украинским защитникам теперь уже приходится играть просто на отбой, чтобы не совершить роковую ошибку.Украинцам становится тяжело под конец первого тайма. Уже не пытаются они бегать в контратаки. Главная задача до конца первого тайма у команды Андрея Шевченко - не пропустить.

На 43 мин. шведы забивают ответный гол — 1:1: Эмиль Форсберг.

Взял на себя инициативу Форсберг, и пробил по воротам с дальней дистанции. Бущан был готов забрать мяч, ведь всё видел, но мяч от колена Забарного коварно срикошетил, и оказался в сетке ворот. Очень жаль, что не хватило сил украинцам дотерпеть до свистка на перерыв. Но ничего не поделать - надо продолжать бороться. Во втором тайме можно будет освежить команду заменами, которых на этом турнире разрешено делать пять. Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что в противостоянии украинцев со шведами. Отдыхаем...

Во 2-ом тайме замен не произведено, пока много позиционной игры, без обострения. Снова матч будет проходить по тому же сценарию, что и в первой половине первого тайма. Никто не будет рисковать в атаке, терпеливо выжидая своих возможностей. Шведы усилили прессинг и давление при приеме мяча. Защитную линию, в пять человек, выстроили сейчас украинцы. Матвиенко играет в центре, а за левый фланг отвечает Зинченко. Стараются планомерно раскачивать, эти насыщенные редуты шведы. Форсберг, в ответной атаке с левого фланга, сыграл коротко в центр на Ларссона, который пробивал метров с 27-ми, метя в левый нижний угол. Но мяч пролетел чуть мимо цели, да и Бущан, как мне показалось, ситуацию контролировал. Опасно! Эх, не везёт! Ярмоленко с правого фланга, вошёл в штрафную площадку, выманил на себя внимание трёх защитников, после чего, аккуратно скатывал мяч назад на свободного Сидорчука, который палил в касание, но попал в ближнюю штангу. Ольсен даже не шелохнулся. В контратаку вырвались шведы после обрезки, в ходе которой, Форсберг вошёл в штрафную площадку, по левому краю, сместился немного в центр и прицельно пробивал в дальний нижний угол. Но штанга, теперь уже, сыграла за Украину! Угловой на левом фланге заработали шведы, стараниями Форсберга. Сам​ Эмиль подал на дальнюю штангу, защитники отбились недалеко. С правого края штрафной площадки, пробивал с подбора Кулушевски - Бущан, потащил мяч из-под перекладины на угловой. Ярмоленко снова тяжело задышал. Не готов он играть все 90 минут. И в скором времени, Андрею Шевченко нужно будет его снимать с игры. В эту зону может выйти Цыганков или Марлос. Давление шведов, на оборону сборной Украины, становится всё тревожней. Люстиг сейчас, что правда, сплоховал с подачей с фланга, выполнив удобный для Бущана навес. Похоже, оба главных тренера уже готовятся к дополнительному времени, так как не торопятся с заменами. Янне Андерссон, вовсе ещё, ни одной кадровой перестановки в игру не внёс. Основное время матча истело. Командам предстоит экстра-тайм, (2 тайма по 15 минут,) если и этого не хватит, то - пенальти

Третий тайм начался. Шведы всем составом расположились на своей трети поля. Украинцы, пока не могут придумать, как в такой ситуации возможно обострить игру. Ой-ой-ой! Даниэльссон, прямой ногой, сыграл в колено Беседину! Даниэле Орсато дал жёлтую карточку, но VAR должен вмешаться. За такое удалять надо без лишних сомнений! Конечно же, это удаление! Грязный фол Даниэльссона, карается красной карточкой. Он ещё и спорить пытается. Беседин, не может подняться на ноги. Нужна вынужденная замена. Пожелаем выздоровления Артёму. Как же обидно, за парня. Не может нападающий стать на левую ногу. Некоторое время, придётся вдевятером обороняться, сборной Швеции Ожидая, пока Крафт придёт в себя. И теперь ещё и Ярмоленко получил повреждение. Да что ж такое?! Первый дополнительный тайм закончен!

Последние 15 минут игрового времени начались! Хорошо бы украинцам сейчас прибавить и прижать шведов конкретно, всё-таки численное преимущество есть. Но где взять силы? Да и опыт, не на стороне украинской сборной. Малиновский острый заброс выполнял в штрафную площадку на Цыганкова. Первым на мяче, был Хеландер, но толком не попал он ногой по мячу, после чего едва не задел снаряд рукой. Но обошлось всё, для сборной Швеции. Малиновский выдал классный, тонкий пас в штрафную площадку на Довбика - который оказался с глазу на глаз, с Ольсеном, но пробил над перекладиной. Расстраиваться Артёму не стоит, ведь он был в положении «вне игры.» Несмотря на всю проблемность своего положения, шведы всё равно стараются по возможности, выходить в контратаку, а не просто играть на вынос. Дожидаясь серию пенальти. Да, это не просто футбольный матч, сегодня в Глазго. Это настоящая бойня. Как же жаль, что только одна из этих отважных команд, останется в роли проигравшей стороны.

На 121 мин ураинцы забивают гол -1:2. Индивидуальный проход Довбика, голкипер бессилен.

Сборная Украины, выигрывает этот сложнейший, мужественный матч и проходит в ¼ финала чемпионата, с чем мы ее и поздравляем.

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