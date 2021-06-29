Англия побеждает Германию 2:0

Аргументы Недели → Спорт → Футбол 13+

29 июня 2021, 21:31 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Одна из самых интересных и интригующих пар 1/8 финала ЕВРО-2020. Правда, громкой выглядит лишь вывеска. Что касается наполнения игры, то на этом турнире Англия выглядит максимально блекло и скучно, а Германия, кажется, при Йоахиме Леве уже не вернется на прежний уровень. От немецкой машины осталась жалкая тень, которая только короткими отрезками, как в матче против португальцев, выходит на свет.



Как показал групповой этап, Англия страдает от недостатка идей в атаке, даже несмотря на присутствие Гарри Кейна на острие. Кроос и Ко в этом плане проблем не имеют, зато частенько пожарят в собственной штрафной. Это говорит о том, что в этой паре нет явного фаворита. И те, и другие имеют свои недостатки, а значит, матч получится максимально упорным.



Ориентировочные составы на матч Англия - Германия:



Англия (4-2-3-1): Пикфорд - Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер - Райс, Филлипс - Стерлинг, Грилиш, Фоден - Кейн;



Германия (3-4-2-1): Нойер - Рюдигер, Хуммельс, Гинтер - Госенс, Кроос, Гюндоган, Киммих - Сане, Хаверц — Гнабри;

Не сыграют: Клостерманн;



Главный арбитр поединка Данни Маккели (Нидерланды).



Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли немцы. Пока идут позиционные подходы, поиск свободных зон. Англичане сразу идут в высокий прессинг. Публика на "Уэмбли" требует от своих любимцев не бояться, а идти вперёд большими силами. Горецка рвался в контратаку через центральную ось после обрезки англичан, но его успел руками прихватить Райс в 17-ти метрах от ворот! Жёлтую карточку получил нарушитель, так как рядом ещё мчался Уокер. Если бы не Кайл, сборная Англии осталась бы вдесятером.



Разумеется, в этом противостоянии фаворита быть не может. Букмекеры отдают небольшое преимущество англичанам. Во многом, это связано с тем, что матч будет проходить в Лондоне на "Уэмбли". Статистика же говорит в пользу немцев. За последние полвека эти сборные пересекались друг с другом в финальных частях больших турниров 6 раз, и "трём львам" удалось победить только на Евро-2000, благодаря единственному голу Ширера, да и то эта победа не помогла англичанам выйти из группы. Тот турнир, кстати, провалили и немцы, пустив в плей-офф португальцев с румынами. После долгих приготовлений Хаверц пробивал на силу, но попал он в одного из отважных англичан, которые старались блокировать этот выстрел. Дружно выдохнули трибуны "Уэмбли". Сака в контратаке на правом фланге атаки ушёл от Крооса, после чего обыграл Рюдигера, и последний нарушил правила против молодого техничного паренька. Взбодрились английские болельщики тут же.



Испугал немного предыдущий эпизод команду Йоахима Лёва, которая оперативно перестроилась на оборонительную тактическую схему. Рисковать немцы сегодня не намерены. Стерлинг с левого края сместился в центр и плотно пробивал метров с 27-ми под правую штангу, и Нойеру стоило немалого труда, чтобы потащить мяч в броске на угловой.



Особенно большие претензии по части демонстрируемой на Евро-2020 игры предъявляются той сборной, которой руководит Гарет Саутгейт. Мол, как это так - имея в своём составе Кейна, Фодена, Стерлинга, Рашфорда, Грилиша, Маунта, Санчо и других мастеров игры в атаке, демонстрировать настолько трусливый футбол?! В доказательство обычно приводится тот факт, что в трёх матчах группы D с участием сборной Англии было забито всего два мяча, а ударов в створ питомцы Саутгейта в этих трёх матчах нанесли аж шесть. Гинтер получает «желтую» карточку. Немцам нужно быть крайне осторожными насчёт "горчичников". После группового этапа на карточках повисли Гинтер, Гюндоган, Хаверц, Киммих и Сане. У англичан быть повнимательнее следует одному лишь Фодену. Перед матчем немцам не дали провести тренировку на поле стадиона "Уэмбли", где состоится матч. В Лондоне ожидаются сильные дожди, поэтому организаторы опасаются за состояние газона. Сборной Германии пришлось поменять план подготовки: команда задержалась на родине и в понедельник утром провела тренировку на базе близ Нюрнберга. В Лондон бундестим вылетел в понедельник вечером. Опасно! После подачи с правого фланга Магуайр пробивал головой с линии вратарской площади, легко выиграв борьбу у Госенса, но пробил Гарри над воротами. Опасно! А теперь Хаверц вертикальным пасом разрезал английскую оборону, Вернер ворвался на левый край штрафной площади, откуда мощно пробивал низом, но Пикфорд сыграл блестяще, со второй попытки накрыв мяч. В любой момент одна из команд может взорваться, так что защитникам нельзя терять концентрацию ни на секунду. Судя по игре, здесь огромное влияние будет иметь первый забитый гол. Правым флангом атаку провели англичане, которые решили не подавать в центр, а работать через короткий пас, но ничего хорошего из этой затеи не вышло. Кейн заработал штрафной удар для своей команды метрах в 30-ти от ворот соперника, левее центральной оси. Хорошую скорость набрал форвард, но его успели всё-таки остановить соперники на достаточно безопасной от ворот Нойера дистанции. Филлипс в центре поля грязно сыграл против Крооса, шипами съездив по стопе Кроосу. Против жёлтой карточки здесь никто из англичан ничего не имел. Мягкое наказание. Первый тайм окончен. Без голов пока что на "Уэмбли". Отдыхаем...



Во 2-ом тайме характер игры не изменился, англичане ищут свободные зоны. Без замен всё-таки обошлось в перерыве. Главным тренерам не стоит торопиться, ведь игра вполне может затянуться и на 120 минут. В пешем темпе возобновился мяч. Команды очень аккуратничают. Эта встреча напоминает недавнее противостояние бельгийцев с португальцами, которая играли в подобном стиле. Опасно! После навеса с левого фланга Филлипс отбил мяч только на линию штрафной площади, откуда с ходу мощно пробивал Хаверц, но Пикфорд чудом среагировал и потащил мяч на угловой. Хаверц и Вернер разогнали контратаку немцев, и Тимо врывался на левый край штрафной площади, но пробить ему не позволил Стоунс, который отбил мяч на угловой. Разочаровывают на этом турнире, как правило, матчи с яркими вывесками. В исполнении лучших футболистов континента мы видим слишком аккуратный футбол, где больше бояться ошибиться, нежели создать самостоятельно голевой момент у чужих ворот. Немцы принялись катать мяч в центральной зоне поперёк поля. Благодаря этой длительной перепасовке, гости вышли вперёд по статистике владения мячом.



На 76 мин. англичане открывают счет — 1:0: Рахим Стерлинг! Сборная Англии делает заявку на выход в четвертьфинал. Быструю атаку через центр начал Стерлинг, далее мяч через Кейна и Грилиша оказался на левом флангу у Шоу, который чётко прострелил вдоль линии вратарской на того же Рахима, который опередил Хуммельса, в касание отправив мяч в сетку ворот. В концовке второго тайма скучно нам точно не будет. Сейчас немцам придётся рисковать, так что игровой темп будет существенно взвинчен. Яростная борьба за мяч идёт сейчас в центральной зоне. Англичане стараются играть в контроль мяча, не отходя всем составом на свою треть поля. Опасно! Вот это да! Обрезались англичане, и Мюллер вывалился с сорока метров на рандеву с Пикфордом, но Томас пробил чуть мимо левого нижнего угла ворот.



На 86 мин. англичане увеличивают счет — 2:0: Гарри Кейн! Впервые на этом турнире за англичан забивает не Рахим Стерлинг. Гол практически получился идентичным. Снова перехват на чужой половине поля, на этот раз Шоу сработал, подключение Грилиша по левому флангу, который вырезал мяч на голову Кейну, и капитан не промахнулся. Рыдают уже немецкие болельщицы на трибунах "Уэмбли". На Томаса Мюллера сейчас также больно смотреть. Многие будут называть его главным виновником поражения, если не удастся совершить суперкамбек. Звучит финальный свисток, который возвещает о победе Англичан. Осторожную, пресноватую игру взорвали сначала Рахим Стерлинг, а затем Гарри Кейн. Победа англичан убедительна, мужественна и напориста, в итоге они проходят в ¼ финала чемпионата.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости