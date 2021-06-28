Бельгия вырвала победу у Португалии 1:0

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28 июня 2021, 00:19 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Фернанду Сантуш на Евро-2020 изменяет своим прагматичным принципам. Если раньше восемь из десяти матчей Португалии завершались на ТМ 2,5, то встречи португальцев на этом Евро переполнены голами: 3:0, 2:4 и 2:2. Криштиану и Ко смогли выбраться из “группы смерти”, но мощные соперники на этом не завершились — уже в ⅛ финалав Севилье их ждет монструозная Бельгия с ее “золотым поколением”.



Ориентировочные составы на матч Бельгия - Португалия:



Бельгия (3-4-3): Куртуа - Вертонген, Денайер, Алдервейрелд - Т.Азар, Де Брюйне, Тилеманс, Менье - Карраско, Лукаку, Э.Азар;

Не сыграют: Кастань;



Португалия (4-2-3-1): Патрисиу - Геррейро, Пепе, Диаш, Далот - Данилу, Моутинью- Ренату Санчеш, Фернандеш, Бернарду Силва — Роналду Не сыграют: Нуно Мендеш;



Главный арбитр поединка - Феликс Брых (Германия).



Стартовые секунды проходят без сумбура. Бельгийцы не бросаются в атаку, а португальцы не прессингуют соперников, которые спокойно пасуются поперёк поля. Когда португальцы принялись пасоваться поперёк поля в центральной зоне, бельгийские футболисты также не пошли в прессинг, всем составом обосновавшись на своей стороне. Саншеш по центру разогнал первую акцентированную атаку сборной Португалии, отпасовал левее на Жоту, который ворвался в штрафную площадку и пробивал из-под защитника с левой ноги - мимо дальнего угла мяч ушёл. По первым минутам встречи матч не предрекает нам голевой феерии. Но всё же не стоит торопиться с выводами - команды могут прибавить в любое мгновение. Но точно ясно, что при счёте 0:0 рисковать никто не будет - все атаки будут строиться с оглядкой на собственные тылы. Темп игры совсем упал и проходит в основном в центре поля. Бельгия и Португалия - вряд ли кто-то удивился бы, если бы именно эти команды составили финальную пару всего турнира - почему бы нет, ведь одни занимают первую строчку в рейтинге ФИФА, а вторые являются действующими чемпионами континента, но вышло так, что кто-то вынужден будет паковать чемоданы уже после первого матча на вылет. Кого вам жаль больше, пишите в комментариях! Исходя из предматчевых комментариев представителей сборной Бельгии, они эту проблему понимают и готовятся сыграть максимально компактно. Когда в составе соперника наличествует Криштиану Роналду, то нужно быть морально готовым к пропуску минимум одного гола, а ведь КР7 там не один - есть ещё Жота, Бернарду Силва, да мало ли кто. Если бельгийцы дадут им свободу действия на своей половине поля, то их пребывание на Евро ограничится как раз этими 90 минутами. Бельгийцы начали использовать высокий командный прессинг на чужой половине поля. Это позволяет очень быстро возвращать мяч под свой контроль после собственных потерь. А вот и Эден Азар взял игру на себя, протащив мяч в дриблинге, после чего пробивал по воротам метров с 25-ти, но получилось очень неточно - мяч улетел существенно выше и правее цели. Продолжают бельгийцы гнуть свою линию. Опять длинный пас направо на Мёнье, после чего следует подача в штрафную площадку, но на этот раз сработали защитники Португалии. Оба главных тренера выглядят обеспокоенными, регулярно что-то подсказывая своим футболистам жестами. Конечно, результат этого матча имеет огромное значение для обеих команд. Впервые за почти десять последних минут на чужую половину поля выдвинулись португальцы, но агрессии в атаке они не проявляют, стараясь просто сейчас подержать мяч у себя. Как по мне, Моутинью фолил в прошлом эпизоде на жёлтую карточку, но Феликс Брых даже фол не назначил. Благо с Витселем всё в порядке - он способен продолжать встречу. Идет 23 мин, но мы пока не видели удара в створ ворот. Такое ощущение, что в любой момент в игре может произойти взрыв и противостояние пойдет по другому сценарию. Роналду на силу пробивал со штрафного удара мимо "стенки", но Куртуа не дрогнул и парировал мяч в поле. На добивании португальцам сыграть не удалось, так что бельгийским болельщикам можно выдохнуть. На своей половине поля бельгийцы пасуются в пешем темпе. Португальцы лениво изображают прессинг. Недовольны болельщики таким зрелищем. Значит ли это, что во главу угла будет поставлен осторожный оборонительный футбол? Вряд ли, ведь играть "от печки" португальцы и бельгийцы умеют хуже, чем "от ножа". Впрочем, Португалия как раз умеет, но не думаю, что будет. В таком случае "дьяволы", захватив инициативу, сделают свой гол лишь вопросом времени, и португальцы окажутся в положении догоняющих, а оно им надо? Португальская сборная постепенно начала взвинчивать темп. Благодаря этому она сейчас закрыла бельгийцев на одной стороне поля, но подобраться к чужим воротам оказывается проблематично. Никак не удаётся бельгийской сборной зацепиться за мяч в центре поля. Чтобы выровнять игру, команде Роберто Мартинеса надо прибавлять в движении. Все подборы сейчас забираются номинальными гостями. У Руй Патрисиу пока что работы в этот вечер совершенно нет. Крайне пассивно действуют в атаке бельгийцы, что для многих является удивительным. Сами португальцы такого вряд ли ожидали. 2:5 - статистика по ударам по воротам на данную минуту. В створ ворот сумел попасть только Роналду ударом со стандартного положения. В быструю контратаку вырвались бельгийцы по центральной оси, но пробежавший пол поля Лукаку затянул с передачей, и мяч был перехвачен португальским защитником.



На 42 мин. бельгийцы открывают счет — 1:0: Торган Азар! Мёнье отдал простой пас к левому угла штрафной площади на Азара, который, недолго думая, нанёс мощнейший удар по воротам. Замысловатая траектория полёта мяча поставила в тупик Патрисиу, и вратарь Португалии свою команды не выручил. Всё пока что просто прекрасно складывается для сборной Бельгии. Не прилагая огромных усилий "красные дьяволы" повели в счёте, причём сделали это практически в самой концовке первого тайма. У номинальных гостей практически не остаётся времени для ответа. Первый тайм окончен! Бельгийцы пока что ближе к четвертьфиналу, ведя в счёте со счётом 1:0.



Второй тайм начался! С заменами Фернанду Сантуш решил не торопиться. Но если его команде не удастся оперативно сравнять счёт, то стоит ждать появления на поле Бруну Фернандеша. Много жёстких единоборств мы видим в центральной зоне. Феликс Брых старается как можно реже вмешиваться в игру, позволяя настоящую мужскую борьбу. Роналду с дальней дистанции стрелял по воротам соперника, но и это читается "красными дьяволами", которые принимают выстрел на себя. Не удаётся никак придумать что-то интересное в позиционных атаках португальцам. Очень чётко держат оборону бельгийцы большими силами. Португальцы имеют территориальное преимущество, подходы к воротам оппонента, но не хватает последнего голевого паса. Опасно! Роналду теперь выступил в роли ассистента, точно сыграв в штрафную площадку на Жоту. Диогу пробивал с разворота с 11-ти метров, но мяч пролетел над правой "девяткой". Португальцам не хватает движения с интересным предложением игроков на опережение. Роберто Мартинес что-то начал обсуждать со своим ассистентом. Видимо, тренерский штаб готовит свои первые плановые замены в этой встрече. Очень стараются что-то изменить в этой встрече португальцы, но не получается у них практически ничего. Времени до конца второго тайма ещё достаточно, но всё же голами в ворота Куртуа не пахнет. Португальцы пока что не оголяют свои тылы, но ближе к концу второго тайма им придётся рисковать и выдвигать вперёд всё больше своих футболистов. У номинальных хозяев будут шансы для разящих контрвыпадов. Интриги не получилось, бельгийцы победили, показали мужественный, упорный, импульсивный футбол и заслуженно проходят в ¼ финала чемпионата, где их ждет встреча с итальянцами.

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