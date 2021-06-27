Нидерланды оказались слабее Чехии 0:2

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27 июня 2021, 22:16 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Голландские болельщики вот уже две недели не критикуют Франка Де Бура. Да, он не поменял схему на 4-3-3, как этого просили фаны, но удивил результатом — очень уверенная игра в группе с Македонией, Австрией и Украиной привела к трем победам и уверенному первому месту. Дальше у “оранжевых” на пути встанет Чехия. Встреча ⅛ финала состоится в Будапеште на переполненной “Пушкаш Арене”. Если вы соскучились по драйвовому футболу, то такое пропустить нельзя!



Ориентировочные составы на матч Нидерланды - Чехия:



Нидерланды (5-3-2): Стекеленбург - Ван Анхолт, Блинд, Де Лигт, Де Врей, Дамфрис - Де Йонг, Вейналдум, Де Рон - Депай, Вегхорст;

Не сыграют: Люк Де Йонг;



Чехия (4-2-3-1): Вацлик - Цоуфал, Калас, Челюстка, Кадержабек - Холеш, Соучек - Масопуст, Дарида, Янкто — Ши;

Не сыграют: Боржил;



Главный арбитр Сергей Карасев (Россия).



Команды начали резво, под очень сильным прессингом и давлением. Голеш с дальней дистанции слева пробил по воротам неудачно. Мяч полетел выше и левее цели. Чехи на своей половине поля стараются очень плотно играть с соперниками, чем сковывают действия. Очень плотная игра в центре поля и без моментов, осторожно играют команды. Высоко играют чехи, игра равная. Дюмфрис справа ворвался в штрафную площадь, но Кадержабек смог выбить мяч у соперника. Сборная Нидерландов под руководством Франка де Бура, похоже, превзошла все ожидания. "Оранжевые" вышли из группы C в качестве победителя квартета со стопроцентным результатом, в то время как Чехия проскользнула в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третье место. Другими словами, фаворит у нас четко очерчен, что априори не лишает противостояние интриги. Безжалостный стиль Нидерландов проявился на этом Евро во всей красе: ни одна другая команда на групповом этапе не забила больше мячей (8)! И это, кажется, новое лицо "летучих голландцев", поскольку команда де Бура провела минимум по два гола в каждом из последних 10 матчей во всех соревнованиях. Депай от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Де Лихту соперники вверху сыграть не дали. И правым и левым флангом идет атака Нидерландов, чехи пока в глухой обороне, а соперник доминирует. Отдельные вылазки чехов проблем оппоненту не создали. После навеса Шевчика справа Соучек головой пробил в дальний угол, но мяч пролетел рядом со штангой. Перерыв на водопой. Ни кто не хочет ошибаться, ищут свободные зоны друг у друга, Шик с двадцати двух метров пробил в левый угол. Стекеленбарг сыграл внимательно и мяч поймал в прыжке. Пошла игра вязкая, ни на какой европейский сплин не похожая. Контратаку чехов блокируют защитники. Перерыв! Голландия - Чехия — 0:0.



Второй тайм в Будапеште, очень много борьбы, игроки понимают, что одним контролем мяча не решить задачу. ВАР продолжает просматривать эпизод с рукой у Де Лихта. Карасёв пошёл смотреть повтор сам. Будет ли красная карточка? После просмотра повтора Карасёв на 56 мин. показал Де Лихту красную карточку. У чехов появляются с удалением Де Лихта весомые шансы.



На 68 мин. счет открывают чехи — 0:1: Голеш! Барак справа со штрафного навесил на дальнюю штангу. Калаш сделал скидку на Голеша, который головой отправил мяч в ворота.



На 80 мин. чехи увеличивают счет до - 0:2: Шик! Голеш слева ворвался в чужую штрафную площадь и откатил мяч на Шика, который низом точно пробил в ближний угол. Чехи переиграли Нидерланды, они сегодня сильнее и заслуженно побеждают и проходят в ¼ финала чемпионата, где встретятся с Данией.

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