Италия в овер-тайме вырвала победу у Австрии 2:1

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27 июня 2021, 11:33 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

После трех побед на групповом этапе сборную Италии справедливо отнесли к едва ли не главному фавориту Евро-2020. Такой же результат показали бельгийцы и голландцы, но их запас прочности не сравнится с тем, что выстроил Роберто Манчини. Только вдумайтесь — беспроигрышная серия “Скуадры Адзурры” составляет уже 30 матчей, а в последних восьми Италия вообще не пропускает. В ⅛ финала сборная Италии сыграет на “Уэмбли” против австрийцев, которые заняли второе место в группе C благодаря победам над Северной Македонией и Украиной.



Ориентировочные составы на матч Италия - Австрия:



Италия (4-3-3): Доннарумма — Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Локателли — Инсинье, Иммобиле, Берарди;



Австрия (3-4-1-2): Бахманн — Драгович, Алаба, Хинтереггер — Ульмер, Лаймер, Шлагер, Лайнер — Забитцер — Баумгартнер, Грегорич;



Главный арбитр поединка Энтони Тэйлор.



Начало агрессивное, натиск от австрийцев неожиданный, поэтому итальянцы сразу же стараются показать, кто не поле хозяин, яростно прессингуя соперников на чужой половине поля. Первый фол в центре поля зафиксирован со стороны номинальных гостей. Австрийцы также показали, что они умеют работать в прессинге, и после отбора мяча провели первую атаку левым флангом с прострельной передачей в штрафную площадку, но там разобрались итальянские защитники. Сразу после этого Арнаутович совершил грубый подкат в ноги Барелле, за что получил жёлтую карточку. Ачерби подключился в атаку, и решил попытать счастья дальним ударом. Но такое решение оказалось слишком поспешным - мяч свалился с ноги защитника, и ушёл гораздо правее цели. «Скаудра адзура» показала убедительную игру на групповой стадии. С одинаковым счетом 3:0 были повержены Турция и Швейцария, а в последнем туре почти вторым составом обыграли Уэльс 1:0. Главный вопрос — так ли хороша Италия или соперники уж очень бледно выглядели? Австрия на групповом этапе показала мало внятный уровень игры: с одной стороны стремилась действовать активно, предпочитая брать свое в атаке, с другой в их игре пропадала середина поля и такая важная опция как котроль мяча под давлением. У Франко Форда сейчас две проблемы — стопроцентное отсутствие на следующий матч вингера Валентино Лазаро, а также потенциально пропуск игры центробека Мартина Хинтерреггера. Нравится, что австрийцы выглядят достаточно дерзко на старте поединка. Играют они сегодня в два центральных защитника, и пока что отказываются всей командой садиться на свою половину поля, встречая соперников очень высоко. Снова вертикальная передача следовала на правый край штрафной площади на Иммобиле, однако опять первым на мяче оказался Бахманн. Нападающий в подкате шёл в борьбу до последнего, и в итоге достаточно жёстко врезался во вратаря, в последний момент поджав ноги. Повезло Чиро, что он избежал жёлтой карточки в этом эпизоде. За счёт хорошего движения пока что сборная Австрии даже больше владеет мячом. Явно не ожидали такого подопечные Роберто Манчини, из-за чего выглядят несколько смущённо. Никто так смело против итальянцев на чемпионате не играл. Постепенно стартовая активность австрийцев начала сходить на нет. Итальянцы всё прочнее обосновываются в центральной зоне, имея возможность уже неспешно начинать свои позиционные атаки. С дальней дистанции теперь Инсинье решил разрядить свою пушку, но всё видят защитники сборной Австрии, и выстрел принимает на себя один из игроков "красно-белых". Не хватает, конечно, шумовой поддержки футболистам на "Уэмбли", который разрешают заполнять лишь на 25%. При аншлаге игра бы выглядела куда горячее. Быстрая контратака сборной Австрии через центральную ось завершилась дальним ударом от Арнаутовича. Здесь получилось не очень опасно - мяч пролетел на пару метров выше перекладины, под полным контролем Доннаруммы. Опасно! С левого фланга прострельная передача от лицевой линии прошла в центр к линии штрафной площади, откуда в касание по воротам палил Барелла в противоход Бахманну, но вратарь сумел всё-таки поставить ногу, которой парировал мяч. К середине первого тайма тяжеловато начинает становиться австрийской сборной. Слишком круто они взяли с первых минут, и уже некоторые игроки серьёзно задышали. Всё глубже и глубже вынуждены опускаться австрийцы. Теперь они уже всем составом зажаты на одной трети поля. Длинный пас за спины защитникам австрийцев прошёл на ход Иммобиле, но форварду не удалось укротить сложный мяч в касание, из-за чего его выход 1 на 1 с Бахманном сорвался. Опасно! Иммобиле с дальней дистанции без подготовки "плюнул" по воротам соперника, и едва не снял паутинку с левой "девятки". Мяч в крестовину попал, после чего срикошетил за пределы поля. Неторопливо пасуются подопечные Роберто Манчини поперёк поля. Рисковать и идти в атаку большими силами в концовке тайма они, похоже, не намерены. Первый тайм окончен! Без голов пока что на "Уэмбли". Отдыхаем...



Снова тайм начинается с фола со стороны австрийцев. Против Верратти нарушены правила в районе центральной линии. Опаснейший штрафной удар австрийцы заработали в 17-ти метрах от ворот соперника по центральной оси, стараниями Баумгартнера. Жёлтую карточку получил ди Лоренцо за неточный подкат. Опасно! Инсинье по левому флангу разогнал контратаку итальянцев, и простреливал в район дальнего угла вратарской площади на Бареллу, но последнего успел опередить Алаба, который выбил мяч на угловой. Опасно! На чужой половине поля мяч перехватили австрийцы, снаряд был доставлен Забитцеру, который мощно пробивал с 24-х метров, и мяч рикошетом от ноги защитника едва не зашёл в ворота. Просто повезло здесь итальянцам! На 67 мин. Гол Отменен! Счет 0:0! После долгого анализа видеоассистентов главного арбитра, определено, что Арнаутович находился в минимальном офсайде. Держатся за головы австрийские болельщики. Но их футболисты не унывают. Забитцер совершил дриблинг через центр и пробил по воротам с дальней дистанции с полного хода - получилось недостаточно сильно и недостаточно точно. Итальянцы, безусловно, должны услышать тревожный звоночек и прибавить в темпе. Иначе вся их успешная игра на групповой стадии забудется, и футболисты отправятся готовиться к новому сезону в расположения своих клубов. На своей половине поля сейчас пасуются подопечные Роберто Манчини. Испуганными они выглядят, опасаясь выдвигаться в атаку, ведь тогда у австрийцев снова появятся возможности для контрвыпадов. Австрийцы показали себя бойцом, не в чем не уступая итальянцам и только овер-тайм (два тайма по 15 мин.) смогут разрешить эту интригу! Срьёзный энергетический круг собрали австрийцы в коротком перерыве. Верят эти ребята, что способны выбить одного из фаворитов турнира и шагнуть в четвертьфинал.



На 95 мин итальянцы открыли счет — 1:0: Федерико Кьеза! Спинаццола с левого фланга выполнил перевод мяча на дальний край штрафной площади на Кьезу, который принял мяч, ловко убрал на замахе соперника, после чего с левой ноги нанёс мощнейший удар по воротам мимо вратаря.



Нельзя сказать, что итальянцы наиграли на этот гол, но всё-таки более высокий класс "синих" должен был сказаться рано или поздно. Именно поэтому команда Роберто Манчини считалась таким большим фаворитом встречи. Бурно на забитый гол отреагировали Роберто Манчини и Джанлука Виали, которые к этому времени были уже все на нервах. Сейчас можно немного выдохнуть с облегчением, но времени ещё более двадцати игровых минут. Итальянцы не особо хотят бежать в атаку после забитого гола. Предпочитают они сконцентрироваться на оборонительных действиях большими силами. Гриллич выполнял сейчас диагональную подачу с левого фланга, но она стала достаточно простой добычей для Доннаруммы.



На 105 мин. итальянцы увеличивают счет - 2:0: Маттео Пессина! Отбились после подачи углового австрийцы, но пошла атака вторым темпом... Инсинье выполнил навес в штрафную площадку на Белотти, который навязал борьбу соперникам и выполнил скинку на Пессину, а тот уже с угла вратарской сумел пробить Бахманна. Опасно! Шауб со средней дистанции пытался вернуть интригу в этот матч, плотно пробивал в правый нижний угол со средней дистанции, но Доннарумма великолепно реагирует и совершает сэйв.



На 114 мин. австрийцы отыграли мяч - 2:1: Саша Калайджич! Красавцы! Они сражаются до последнего! Угловой на правом фланге заработали австрийцы. Подача от флажка последовала на ближний угол вратарской площади, откуда Калайджич в падении головой переправил мяч точно в ближний нижний угол.



Драматический поединок завершился победой итальянцев, которые с большим трудом смогли вырвать эту викторию у сильной, мужественной страстной сборной Австрии.

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