Уэльс повержен Данией с разгромным счетом 0:4

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26 июня 2021, 21:58 Борис Омельченко

Фото из открытых источников

Сборная Дании ожидаемо разбомбила нашу команду и триумфально вышла в плей-офф со второго места в группе. В ⅛ финала датчане сыграют против Уэльса на “Амстердам-Арене”.



Валлийцы заняли второе место в квартете А, опередив Швейцарию и Турцию. Первыми в той группе, конечно же, стали итальянцы. Несмотря на то, что и Дания, и Уэльс заняли в своих группах вторые места, а у Уэльса даже на одно очко больше, очевидный фаворит пары — Дания. Скандинавская команда определенно входит в топ-7 сильнейших команд Европы. Невзрачный старт на чемпионате Европы связан не с системными проблемами и функциональной подготовкой, а с драмой Кристиана Эриксена.



Ориентировочные составы на матч Уэльс - Дания:



Уэльс (4-2-3-1): Уорд — Дэвис, Родон, Мефан, Робертс — Аллен, Моррелл — Джеймс, Рэмзи, Бэйл — Мур.

Не сыграют: Ампаду.



Дания (3-4-3): Шмейхель — Вестергор, Кьер, Кристенсен — Мехле, Дилэйни, Хейбьерг, Васс — Брэйтуэйт, Дамсгард, Поульсен.

Не сыграют: Эриксен.



Стартовый свисток даст немецкий рефери Даниэль Зиберт.



Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересное противостояние между равными соперниками, которыми являются Уэльс и Дания. Наверняка нас ждёт не очень открытый матч, команды не должны рваться с первых минут вперёд, а будут больше рассчитывать на ошибки соперника в обороне, пока позиционные подходы, команды ищут свободные зоны. Джеймс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мефам головой пробил по воротам, мяч попал в лицо Кьяеру и ушёл на угловой. Игроки сборной Уэльса достаточно быстро разыграли угловой, но на этот раз при стандарте команда Роберта Пэйджа ничего интересного не придумала. Идет равная борьба.



На предыдущем чемпионате Европы в 2016 году сборная Уэльса добралась аж до полуфинала, став бронзовым призером. Это главное достижение в истории валлийцев, и теперь они попробуют как минимум повторить его. И турнирная сетка, в принципе, позволяет попробовать, ведь с Бельгией, Францией, Испанией и Италией если и придется встретиться, то только в финале. «Алая гвардия» после первых двух туров группового раунда не имела в активе ни одного очка, и по всем законам логики не должна была выйти в плей-офф. Однако датчанам не просто удалось это сделать, но и финишировать на второй позиции в квартете.



Команда Каспера Хьюлманда оказалась в центре внимания на старте турнира, поскольку в поединке с Финляндией (0:1) едва не умер на футбольном поле Кристиан Эриксен. Лидера сборной Дании удалось реанимировать, но пока неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру.



В любом случае, потеря Эриксена отразилась на психологическом состоянии команды, которая под шоком сенсационно уступила Финляндии, а затем не смогла взять очко с Бельгией (1:2). И лишь разгромная победа над Россией и удачное стечение обстоятельств позволило Дании получить на первый взгляд проходного соперника в 1/8. Бэйл прошёл вперёд по правой половине поля, после этого Гарет сместился в центр и пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. Бэйл вновь сместился в центр с правого фланга, с дальней дистанции Гарет пробил в правый угол ворот, мяч вновь пролетел рядом со штангой, но Шмейхель всё контролировал.



На 27 мин. датчане открывают счет - 0:1: Дольберг! Меле из центра поля выполнил передачу на ход Дамсгору по левой половине поля, Миккель подработал мяч и затем выполнил передачу к линии штрафной площади на Дольберга, Каспер сместился немного в центр, а затем здорово пробил в правый угол ворот, Уорд был бессилен. Очень важный гол в середине первого тайма забила сборная Дании, но конечно же играть ещё очень много времени, расслабляться датчанам нельзя. Меле на левом фланге отыгрался с Дамсгором, затем Миккель вошёл в штрафную площадь, но при этом он также успел отыграться с Делейни, от лицевой линии Дамсгор выполнил прострел к левому углу вратарской, Дольберг пяткой пробил по воротам, Уорд ногой отбил мяч и спас свою команду. С 27 мин. датчане доминируют на поле, лучше строят атаки и комбинации. Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма Дания в Амстердаме с минимальным счётом переигрывает Уэльс, пока единственный мяч в этой встрече забил Каспер Дольберг. По игре Дания смотрится лучше Уэльса и вполне заслуженно ведёт в счёте. После перерыва Роберт Пэйдж наверняка изменит игру своей команды, и мы увидим от Уэльса уже более атакующую игру.



Начинается вторая половина матча. Дания наверняка сейчас будет пытаться и дальше играть в свой футбол, всё же при таком счёте переходить на игру от обороны крайне опасно, нужно попытаться забить хотя бы ещё один гол, чтобы уже затем выманивать Уэльс на свою половину поля.



На 48 мин. датчане увеличивают счет - 0:2:Дольберг! Брайтвайт прошёл вперёд по правому флангу после заброса из центра поля, Мартин вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, Уильямс при попытке выбить мяч за пределы штрафной площади сыграл крайне неудачно и просто подарил мяч Дольбергу, который сильно пробил в ближний угол ворот, Уорд ничего не смог поделать. Первый же свой серьёзный момент во втором тайме реализовали датчане. Как теперь вытаскивать будет этот матч Уэльс? Бэйл из аута с левого фланга выбросил мяч в центр штрафной площади, защитники сборной Дании выбили мяч за пределы штрафной, Аллен решил пробить по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. Уэльс вынужден продолжать действовать без мяча, а время у команды Роберта Пэйджа стремительно уходит. Игроки сборной Дании перехватили контроль над мячом, пытаются датчане немного успокоить игру перед концовкой матча, что вполне стоило ожидать. Бэйл на правом фланге нарушил правила против Меле. Со стандарта Йенсен выполнил подачу к линии вратарской, Родон под давлением соперников головой выбил мяч на угловой. С углового Йенсен решил на этот раз не подавать сразу. После розыгрыша стандарта с Хёйбьергом Йенсен с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Корнелиус головой пробил под правый угол ворот, Уорд в прыжке спас свою команду, Брайтвайт сыграл на добивании, но попал в штангу, затем уже от правого угла вратарской в левый угол ворот пробил Андерсен, мяч полетел рядом со штангой.



На 89 мин. датчане громят оппонента и счет - 0:3: Меле! Йенсен с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, где был одинокий Меле, Йоаким спокойно обработал мяч, сместился в центр и от правого угла вратарской сильно пробил в ближний угол ворот, Уорд не смог спасти свою команду.



На 90 мин. датчане доводят счет до - 0:4: Брайтвайт! Меле с правой половины поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Корнелиус сбросил мяч на Брайтвайта, Мартин подработал мяч и точно пробил в левый угол ворот. Датчане были сильнее, показали цельную, интересную, убедительную и напористую игру, достойно проходят в ¼ финала.

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